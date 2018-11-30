DHA YURT BÜLTENİ 17

KARDEŞİNİN, KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

KONYA\'nın Akşehir ilçesinde Turgut G. (25), kardeşinin kayınbiraderi Ali Kırkuşu\'yu (28), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle Mustafa Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda Ali Kırkuşu\'ya ait evde meydana geldi. Süleyman G. (22), ağabeyi Turgut G. ile birlikte kayınbiraderi Ali Kırkuşu\'nun evine gitti. Belirlenemeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Turgut G., tartışma sırasında tüfekle Kırkuşu\'nun üzerine ateş açtı. Karnına saçmalar isabet eden Kırkuşu, kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Süleyman G., ağabeyi Turgut G. ile birlikte, yaralanan kayınbiraderini otomobille Akşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüp bıraktı. İki kardeş hastaneden ayrılırken, tedavi altına alınan Kırkuşu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman G., kısa bir süre sonra polise gidip teslim oldu. Kaçan Turgut G. de polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evden detay

- Hastanenin dışından detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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HGS CEZASINA OTOYOLDAN GEÇMEDİĞİ İDDİASIYLA İTİRAZ ETTİ

MALATYA\'nın Darende ilçesinde, kalorifercilik yapan Mevlit Kavrak (42), hiç gitmediğini iddia ettiği İstanbul- Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle gelen HGS cezası ile şoke oldu. Kavrak cezaya itiraz ettiğini söyledi.

İbrahim Paşa Mahallesi\'nde oturan Mevlit Kavrak\'a, İstanbul-Ankara otoyolu Adapazarı-Çamlıca çıkışında 44 HL 498 plakalı otomobiliyle 1 Ekim günü kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 43 lira para cezası kesildi. Dün kendisine gelen tebligat ile kaçak geçiş ve cezayı görünce şaşıran Kavrak, İstanbul\'a en son 1999 yılında gittiğini belirterek, \"Ne ben neden arabam o tarihte şehir dışına çıkmadım. Bırakın o tarihte o bölgeye hiç gitmedim. Bu ceza tebligatı ne demek oluyor? Gerekli itirazı yaptım ve takipçisi olacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlit Kavrak\'tan görüntü

- Evraktan detay

- Aracına binen Kavrak

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252 MB

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KIRIKKALE’DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ŞİMŞEK, 2 AY ÖNCE İŞE GİRMİŞ

KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) tıbbi gaz dolum tesisinde bir tankere oksijen dolumu yapılırken meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mikail Şimşek (43) kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şimşek’in dolum tesisine 2 ay önce gece bekçisi olarak göreve başladığı ortaya çıktı.

Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Mikail Şimşek’in cenazesi Kırıkkale’ye getirildi. Mikail Şimşek için Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Sait Özkılıç, Şimşek’in yakınları ve işçi arkadaşları katıldı. Şimşek’in cenazesi Yenimahalle Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAŞKA BİR KAMYONUN İÇERİSİNDE OTURUYORDU

Bu arada patlamada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası Mikail Şimşek’in gaz dolum tesisinde 2 ay önce bekçi olarak işe başladığı ortaya çıktı.

Şimşek’in yakınları, olay anında Mikail Şimşek’in kaza yerine yakın başka bir kamyonun içinde oturduğu ve patlamanın etkisiyle tanker parçalarının isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

PATLAMA GAZ DOLUMU SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren tıbbi gaz dolum tesisinde, dün saat 10.25’te patlama oldu. Tankere, oksijen gazı dolumu yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın ardından, dolum tesisinde yangın çıktı.

Patlamada, işçilerden Mikail Şimşek (43) hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Yaralanan Mehmet Akbulut (34) ve Ali Kirik’in (48) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşamını kaybeden Mikail Şimşek\'in foto görüntüsü

Cenazeye katılanların görüntüsü

Cenaze aracına konması ve mezarlığa götürülmesi

Haber Kamera: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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IRAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI\'NIN LOGOSUNUN OLDUĞU TABELA İLE OKUL AÇTILAR

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI şehir merkezinde Iraklılar, özel okul taleplerine henüz cevap gelmeden kiraladıkları binaya Irak Milli Eğitim Bakanlığı\'nın logosunun olduğu tabela asarak eğitime başladı.

Sakarya\'da yaşayan Iraklı vatandaşlar, ülkelerindeki savaştan kaçıp kente yerleşenlere eğitim hizmeti vermek için yetkililere talepte bulundu. Adapazarı şehir merkezinde en işlek caddelerden biri olan Bosna Caddesi\'nde 2 katlı bir bina kiralayan Iraklılar, buraya masa, sandalye ve tahtalar yerleştirerek derslikler oluşturdu. \'Nevaris Al-Irak Özel Okulları\' ismindeki okul için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bir süre önce başvuruda bulunuldu. Kurulan özel okulda Arapça dilinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim verebilmek için belgelerini sunan yetkililer, henüz bir cevap alamadı. İşleri hızlandırmak adına aceleci davranan özel okul, bina üzerine Irak Milli Eğitim Bakanlığı\'nın logosunun olduğu tabela astı.

Vatandaşlar, \"Burası Türkiye Cumhuriyeti, bu okul Irak\'taki bakanlığa mı bağlı?\" diyerek duruma tepki gösterdi. Gerekli izinleri alması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı\'nın tabelasıyla hizmet vermek durumunda olan özel okulda eğitimin başladığı belirtildi. Iraklı 150 öğrencinin eğitim gördüğü özel okulda Irak Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığı öne sürüldü.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel okulun eğitim izni için Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan henüz cevap gelmediğini ve konuyla ilgili okula gerekli işlemin yapılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okul detay

-Tabela detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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VALİLİK İNŞAATINDAN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI

ADIYAMAN\'da, yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yapımı devam eden Valilik binası inşaatında sıva yaptığı belirlenen 2 işçi, birinci katta kurulu iskeleden dengelerini kaybederek yere düştü. Diğer çalışanların fark etmesinin ardından 2 işçi çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne saldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ambulans yaralıyı götürmesi

- Polislerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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