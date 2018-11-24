DHA YURT BÜLTENİ 17

PATNOS\'TA ELEKTRİK PROTESTOSU SIRASINDA 1 KİŞİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

AĞRI\'nın Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında, Ali Çelik (55) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İzinsiz protesto gösterisinde elektrik şirketi binasına yürüyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptakilerden 6 kişi, gözaltına alındı.

Patnos ilçesi Menderes Bulvarı\'nda bugün öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişi, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto etti. İzinsiz toplanan gruba sadece açıklama izni veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuşma sonrası kalabalığın dağılmasını istedi. Bu sırada kalabalık ile birlikte Menderes Caddesi\'nde bekleyen Ali Çelik herhangi bir müdahale ve arbedenin yaşanmadığı alanda aniden yere yığıldı. Çelik, vatandaşlar ve polislerin yardımı ile Patnos Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan, polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, elektrik şirketi binasına doğru yürümeye başladı. Emniyet güçleri tazyikli su ile grubu engellemeye çalıştı. 6 kişiyi gözaltına alan polisler, bir süre şirket binası önünde bekledi. Protestocu grup daha sonra bina önünden ayrıldı.

Aras-Edaş yetkilileri, direklerin tepesine taşınan PLC sayaçların, elektrik hatları üzerinden haberleşme sisteminin hem kesintisiz hem de kaliteli enerji dağıtımı sağlamak açısından çok önemli bir yatırım olduğunu bildirdi. Yetkililer, PLC sayaçlar sayesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçileceğini belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplanan kalabalık

Yürüyüş

Polis ekipleri

Aras-Edaş binası önünde bekleyenler

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)

=======================

HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇEN KADIN TRENİN ALTINDA KALDI

AYDIN\'ın Efeler İlçesinde hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki Sibel Aksoy trenin geldiğini fark etmeyince altında kalarak feci şekilde sürüklenerek can verdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoban Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre hem zemin geçitten karşı tarafa geçmek isteyen Sibel Aksoy trenin geldiğini fark etmedi. Denizli-İzmir seferini yapan tren kadına çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sibel Aksoy\'un öldüğü belirledi.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Annesinin öldüğü duyan kızı kaza yerinde sinir kriz, geçirdi. Kızı sakinleştirmek yine yakınlarına düştü. Genç kız annesini feci ölümü nedeniyle uzun süre yerden kalkamadı. Daha sonra yakınlarının yardımıyla otomobille olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aksoy\'un cenazesi cenaze aracıyla Aydın Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Trenin makinisti ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza nedeniyle tren seferleri de yaklaşık 1,5 saat aksama yaşandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

Tren kazasından genel ve detay görüntü;

Sibel Aksoy\'un kızının sinir krizi geçirmesi ve trenden görüntü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

================================

BİNGÖL\'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE İLE KIZI ÖLDÜ

BİNGÖL merkezde, iddiaya süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğişgeç’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden detaylar

-Polisin trafiği yönlendirmesi

-Kazada hayatını kaybeden anne ve bebeğin eşyalarından detaylar

-Kaza yapan araçtan detaylar

-genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: AZİZ ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 204MB

===============================

CEYLANPINAR\'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükçaylı Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Derviş (23) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Derviş ile kamyonette bulunan Murat Derviş (21) Jagar Şefkat (24) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Hastaneye ambulansla gelen kazazedeler

- Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB+HD

==============================