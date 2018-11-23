DHA YURT BÜLTENİ 17

Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (geniş haber)

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

SİVAS’ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., giyinme kabininde bulunan av tüfeği ile dehşet saçtı. A.K.\'nın silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Kızak ve Tutuş yere yığıldı. A.K., olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş\'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş\'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.K.\'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ

Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.\'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.\'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş\'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Özel Kızak\'ı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Şüpheli A.K.\'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Özel Kızak\'ın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kaldırılacak.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yaşamını yitiren Mustafa Tutuş ve Özal Kızak\'ın cenazeleri, içeriye alınan tabutlara konularak cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınlarının ise tesis içerisine girişine izin verilmedi. Olay sonrası kaçan şüpheli A.K.\'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri inceleme ekibinden detaylar

- Polislerden detaylar

- Binadan detaylar

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-Cenazelerin çıkarılışı

-Cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının tesisten ayrılışı

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

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Diyarbakır\'da seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açıldı: 2 yaralı



DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar ilçesinde, 75 Metrelik Yol olarak bilinen yerde, seyir halindeki otomobilden tabanca ve pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu, kaldırımda yürüyen 2 kişi vurularak yaralandı.

Olay gece yarısı Merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol\'da meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilden, tabanca ve pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açıldı. Kaldırımda yürüyen 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Plakası ve sürücüsü belirsiz otomobil, kayıplara karışırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Rastgele ateş açtıktan sonra kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan 75 Metrelik Yol, yapılan incelemelerin ardından tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)

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FBI\'ın tespit ettiği üniversiteli, Samsun\'da gözaltına alındı



SAMSUN\'da, ABD Federal Soruşturma Bürosu\'nun (FBI) takibi sonucunda tespit edilen sanal çocuk istismarı şüphelisi üniversite öğrencisi N.E.D. (25), polis tarafından gözaltına alındı.

FBI tarafından yürütülen sanal çocuk istismarına yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye\'de tespit edilen şüphelinin durumu Türk makamlarına bildirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bilgi üzerine üniversite öğrencisi N.E.D.\'yi Canik ilçesinde tespit

edilen adreste gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu. N.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından \'Müstehcenlik\' suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)

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