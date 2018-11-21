DHA YURT BÜLTENİ 17

İLİK NAKLİ YAPILAN SURİYELİ EMİNE, TABURCU OLDU

SURİYE uyruklu 5 yaşındaki Suriye uyruklu Emine Jawich, Gaziantep’te, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde ağabeyinden yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi\'nde Güneydoğu\'da ilk olan Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde, 6 ay önce Halep\'ten gelen Naciba ile Nasr Jawich çiftinin çocuklarından Emine Jawich tedaviye alındı. İlik kanseri olan Jawich\'e ağabeyi Khakd Jawich\'ten alınan ilik nakil yapılarak tedavi edildi.

Üniversite hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, \"Üniversitemiz yeni bir güzellikle toplumun karşısındayız. Dallarında önemli başarılar elde etmiş hocalarımızla Güneydoğu Andolu Bölgesindeki ilk ve tek ruhsatlandırılmış, Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesini açtık. Merkezin Gaziantep ve bölge için çok önemli bir yer olduö dedi.

Onkoloji Hastanesinde kemik iliği nakli gerçekleştirilen ilk hastayı taburcu ettiklerini söyleyen, Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram, “Yaklaşık 6 aydır lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Emel Jawich\'in ağabeyinden ilik aldık. Hastamız 2 aydır da kemik iliği ünitesinde tedavi görüyordu. Kan değerleri normal şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra bekleyen yaklaşık 20 hastamız var. Hocalarımızla birlikte kök hücre transpantasyonu yapmak için el birliğiyle çalışacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Onkoloji hastanesi

- Emine Jawich ve annesi

- Ali Gür\'un konuşması

- Sinan Akbayram\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB

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SİLİKOZİS HASTALARINA MORAL YEMEĞİ

BİNGÖL\'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, ilçede bulunan 150 silikozis hastasına moral yemeği verdi.

İstanbul\'da, 1990-2000 yılları arasında merdiven altı diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilere, kaymakamlık tarafından moral yemeği verildi. Bu hastalıktan 19 kişinin yaşamını yitirdiği ilçe ve köylerinde yaşayan 150 silikozis hastası, öğretmen evindeki yemekte buluştu. Moral yemeğine Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Özgür Değirmenci ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan katıldı.

Yemekte hastaların sorunlarını dinleyen Kaymakam Yetgin, \"Şimdiye kadar iş yoğunluğundan dolayı sizlerle ilgilenemedik. İnşallah bundan sonra sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Daha önce kaymakamlığımıza yardım talebinde bulunan birçok arkadaşımıza gereken yardımları yaptık. Bundan sonraki süreçte hane ziyaretlerini de gerçekleştirerek sorunlarınızı yakından takip edeceğiz. Kaymakamlık olarak hastalarımızın kontrollerini düzenli yapmaları için araç kiralayarak çevre illerdeki hastanelere götürüyoruz\" dedi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ise silikozis hastalarının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, \"İlçede bulunan hastalarla birlikte hareket ederek, sorunların üstesinden geleceğiz\" diye konuştu.

Toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan ise şimdiye kadar yapılan destek ve yardımlardan ötürü Kaymakam Levent Yetgin\'e teşekkür etti.

Yemek sonrası Kaymakam Levent Yetgin, silikozis hastalarıyla hatıra fotoğrafı çekindi.

HABER-KAMERA: SERKAN BİNGÖL/KARLIOVA (BİNGÖL), (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU 150 MB

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KAYSERİ’NİN YENİ VALİSİ SİGARA DENETİMİNE ÇIKACAK

KAYSERİ\'ye yeni atanan Vali Şehmus Günaydın, \"Sigara içmeyeceğiz, içirtmeyeceğiz. Bu işin takibini yapacağız. Kapalı alanlarda sigara konusunu takip edeceğiz. İçen sadece kendine zarar vermiyor, pasif içicilere de zarar veriyor\" dedi.

Isparta Valisi iken son Valiler Kararnamesi ile Kayseri’ye atanan, cuma günü kentteki görevine başlayan Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesinde hayırsever Kirazgiller Ailesi tarafından yaptırılan Fatma Kirazgiller Aile Sağlık Merkezi\'nin tanıtımında konuştu. Hayırseverlere teşekkür eden Vali Günaydın, sigara konusunda vatandaşları uyararak, bu konuda denetimleri artıracaklarını söyledi.

\"Sigara içirmemek için çalışacağız\" diyen Vali Günaydın, şunları söyledi:

\"Sigara içmeyeceğiz, içirtmeyeceğiz. Bu işin takibini yapacağız. Kapalı alanlarda sigara konusunu takip edeceğiz. İçilmemesi için çalışacağız. Çünkü içen sadece kendine zarar vermiyor, pasif içicilere de zarar veriyor. İleriki günlerde bu denetimler sonrasında bilgi alacağım, takip de edeceğim. Cumhurbaşkanımızın sigara içilmemesi konusunda yakın ilgisi var. Sigara içenler canından ve parasından oluyor. Geçenlerde bir vatandaşla konuştum, 30 küsur yıldır sigara içiyormuş. Bana \'sigara içmeseydim, 2 tane daha dairem vardı\' diyor. Yani hem sağlığımızdan hem de paramızdan olmayalım. Ne yapacağız? Hareket edeceğiz, oturmayacağız.\"

‘OKUL KANTİNLERİNİ DE DENETLEYECEĞİZ’

Obezite ile mücadelede de çalışacaklarını kaydeden Vali Günaydın, \"Bu konuda da yine harekete geçeceğiz. Özellikle okul kantinlerinde de denetimlerimiz olacak. Çocukların sağlığını tehdit eden yiyeceklerin satılmaması konusunda da hassasiyetimizi ortaya koyacağız\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Vali Şehmus Günaydın’ın açıklamaları

-Sağlık merkezi açılışı

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

2 dakika 27 saniye / 275 MB

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DENİZ TAŞLARINDAN TABLO YAPIYORLAR

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Dekoratif Tablo Yapımı Kursu\'na katılanlar, deniz taşlarından rengarenk tablolar yapıyor.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün açtığı kursa katılan 22 kadın, deniz taşları ile tablolar yapıyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursta, tablolarda taşların yanı sıra ağaç ve yapraklar da kullanılıyor. Kurs öğretmeni Nezahat Yalçın, ürünlerin yıl sonunda sergileneceğini söyledi. Kursta başarılı çalışmalar yapıldığını anlatan Yalçın, \"Öğrencilerimiz dekoratif tablo yapıyorlar. Dekoratif tablolarımızda taş kullanıyoruz. Deniz taşları kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli ağaçlar ve yapraklar da kullanıyoruz. İlk önce tasarlıyoruz. Çizimini yapıyoruz sonra da bunu boyalarla renklendiriyoruz ve taşlarımızı yapıştırıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri sene sonu sergimizde sergileyeceğiz\" dedi.

SANATLA STRES ATIYORLAR

Kursiyerlerden Mediha Uzar, boş vakitlerini değerlendirmek için kursa katıldığını söyledi. Taş sanatı ile stres attığını dile getiren Uzar, \"Bu kursa katılma amacım, stres atmak ve vakit geçirmek. Derinlemesine düşününce taşların da dili olduğunu, dile getirmek için uğraş veriyorum. Yapılan eşyaları tablolarla evimizin duvarlarını süsleyebilirsiniz veyahut hediye edebilirsiniz. Benim gayem, stres atmak ve zamanımı değerlendirmek\" diye konuştu.

Kursa yeni başladığını anlatan Hesna Ekmekçi ise \"Evimde taşlarım vardı. Onları değerlendirme amaçlı tablolar yapıyorum. Daha çok tablo ile değerlendiriyorum. Tabloları eşe dosta hediye etmeyi düşünüyorum, bir kısmını da evime asmayı düşünüyorum. O amaçla taşları değerlendiriyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kurstan görüntüler

- Hazırlanan deniz taşları ve eserlerden genel ve detay görüntü.

- Kurs öğretmeni Nezahat Yalçın, kursiyerler Hesna Ekmekçi ve Mediha Uzar ile röp.

Haber- Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

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DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUYA ZAM YAPMAYACAK

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak için 2019 yılında başta su ücretleri olmak üzere diğer tüm ücret tarifelerinde artış yapmama kararı aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı tamamlandı. Toplantılarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ\'nin 2019 yılı performans programları, 2019 yılı ücret ve tarifeleri ile 2019 yılı bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ\'nin 2019 yılı toplam bütçeleri ile performans programlarının kabul edildiği toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 855 milyon 115 bin lira, DESKİ\'nin bütçesi ise 440 milyon olmak üzere toplamda 1 milyar 295 milyon 115 bin lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, toplantıda 2019 yılı ücret ve tarife listeleri konusunda Denizlililere haber verdi. Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018 yılında su ücretlerinde artış yapmadıklarını, 2019 yılında da aynı şekilde vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak ve enflasyonla mücadele kapsamında su ücretlerinde değişikliğe gidilmeyeceğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, su ücretleri ile birlikte tüm ücret tarifelerinde de bir artışa gidilmeyeceğini açıkladı. Enflasyonla mücadele kapsamında bu kararı aldıklarını açıklayan Zolan, \"Biliyorsunuz 2017 yılında 2018\'in bütçesini yaparken, ücret tarifemizde herhangi bir artış öngörmemiştik. Bugün de maliyet anlamında artışlar olmasına rağmen 2019 yılının ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meclis toplantısından detay

- Başkan Osman Zolan\'ın açıklaması

Haber- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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