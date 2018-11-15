DHA YURT BÜLTENİ 17

El Bab şehidi binbaşının ismi, Kilis\'te konağa verildi

FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında Suriye\'nin El Bab bölgesinde şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismi Kilis\'te, Türk ve Suriyeli kadınların yararlanacağı \'Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi\'ne verildi.

Abdiağa Mahallesi\'nde yaptırılan ve \'Şehit Binbaşı Bülent Albayrak\' ismi verilen Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi\'nin açılışına Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Hasan Kara, Uluslararası Maram Derneği Başkanı Yakzan Shıshakıy ile çok sayıda davetli katıldı.

Maram Derneği Başkanı Yakzan Shıshakıy, merkezin Türk ve Suriyeli halklarının birlikteliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise kentin kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve huzur içerisinde yaşandığını belirterek, \"Yanı başımızda insanlığın bittiği, birbirini kestikleri bir yer var. Hemen burada ise insanlık zirve yapıyor. Dünyaya barış ve huzuru getirmek isteyenler Kilis\'i örnek almalıdır\" dedi.

Vali Recep Soytürk ise şehit binbaşının isminin verildiği tesisin açılışında olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, kadınların eğitilmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından kurdelesi kesilerek merkezin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Merkez ve açılışa katılanlar

- Konuşmaların yapılması

- Kurdele kesilmesi ve merkezin dolaşılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki bir lokantadan gece, kasadaki yaklaşık 500 lira bozuk parayı çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 33 yaşınaki İ.K. (İhsan Kantarcı), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde bir lokantaya, geçen 13 Kasım\'da, saat 23.30 sıralarında mutfak penceresinden giren İ.K., güvenlik kameralarına aldırış etmeden kasaya yöneldi. Kasadaki yaklaşık 500 lira bozuk parayı alan İ.K., yine geldiği gibi pencereden çıkıp, gitti. Sabah lokantaya gelen çalışanlar, kasanın açık olduğunu fark edip, güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlığı görüp, durumu polise bildirdi. Polis, görüntülerdeki şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan İ.K. olduğunu belirledi. İ.K., bir gazinoda eğlenirken, polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Trabzon\'da 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde ilkokul ve ortaokulda okuyan 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Çavuşlu Mahallesi\'ndeki Çavuşlu İlk ve Orta Okulu\'nda meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin bazıları, öğle saatlerinde özel şirket tarafından getirilen yemeklerden yedikten sonra, öğretmenlerine mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine 25 öğrenci, okul idaresine ait özel araç ve ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili inceleme başlatırken, bahse konu yemeklerden de incelenmek üzere numune alındı. Okulda öğrenim gören diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneden görüntüler

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Tolga SAĞLAM-VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)

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Leblebi kurabiyeleri ilgi görüyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde leblebi tozundan üretilen kurabiyeler ilgi görüyor.

Leblebisiyle ünlü Tavşanlı ilçesinde üreticiler son yıllarda leblebi kurabiyesi üretimine ağırlık verdi. 44 çeşit leblebinin üretildiği ilçede, leblebi tozu kurabiyelerin de ilgi gördüğü belirtiliyor. İmalatçılardan Emre Kul, ülke genelinde birçok kente satışı yapılan leblebili kurabiyenin oldukça beğenildiğini ve yurt dışında da birkaç ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyerek, \"Her geçen gün Tavşanlı\'dan Türkiye\'ye ve dünyaya bizleri temsil eden yeni bir ürün olmuş oldu. Sadesini yapıyorduk, şimdi iç dolgulu kakaolu ve çikolatalısını da üretmeye başladık. Market grubu ve hediyelik grubu olarak farklı paketlemelerle müşterilerimize farklı alternatifler sunmaya başladık. İnternet üzerinden de satışlarımız mevcut\" diye konuştu.

Leblebi imalat ve satışı yapan Suha Harmancıklıoğlu da, \"Leblebili kurabiye popüler bir ürün haline geldi. Leblebili kurabiye aynı zamanda internet üzerinden de satışı yapılan bir ürün. Sade ve susamlısını üretip satışını yapıyoruz\" dedi.

Leblebili kurabiyeyi severek yediklerini belirten Mustafa Yörük ise, \"Eskiden dostlarımıza leblebi götürüyorduk. Şimdi revaçta leblebili kurabiye var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Leblebi karabiyesi imalathanesinden çekilen görüntü,

-İmalat sahibinin konuşması,

-Kurebiyelerin satıldığı dükkandan,

-Bir müşterinin konuşması,

-Kurabiyelerin çekilen görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA

Boyut: 413.54 MB

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Böbrek hastası Pınar, organ nakil yasasının değiştirilmesini istiyor

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, 22 yıldır böbrek hastası olan Pınar Kadanalı (36), böbrek nakli olabilmesi için canlı donör olması gerektiğini, yüzde yüz doku uyumu olan teyzesi ve dayısının ise buna yanaşmadığını söyledi. Organ bağışında bulunan kişilerin öldüklerinde, yakınlarının bu bağışın gerçekleşmesine izin vermediklerini de belirten Kadanalı, \"Ben yakınlarına sorulmadan verilmesini istiyorum. Bu konuda yasa çıkarılmasını, organ nakli yasasının değiştirilmesini istiyorum\" dedi.

Çamlıca Mahallesi\'nde annesi Fatma Kadanalı ve babası Yavuz Kadanalı ile birlikte oturan Pınar Kadanalı, haftanın 3 günü diyalize girdiğini belirtti. Böbrek nakli olması gerektiğini, ancak canlı donör bulamadığını söyleyen Pınar Kadanalı, \"Haftada 3 kez diyalize giriyorum. Çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Kadavradan nakil olamıyorum diğer hastalar gibi. Benim bir özel durumum var. PR yüksekliği denilen bir durum var. Bu durum nedeniyle kadavradan nakil olabilmem çok zor. Doktorlar nakil için canlı donör olmasını talep ediyor. Ancak benim bir canlı vericim yok. Yakınlarım maalesef beni terk etti bu konuda. Korkuyorlar. Organ bağışı konusunda duyarsızlar. Eşim dahi bu konuda beni terk etti. Benim isteğim, keşke canlı donör bankacılığı olsa böbrek için. Diğer ilik bankacılığında olduğu gibi. Böbrek verebilse istekli gönüllüler. O zaman benim gibi genç insanlar hasta olmayacak, bu şekilde çaresiz kalmayacak\" dedi.

\'BİNLERCE BÖBREK HASTASI KURTULABİLİR\'

Organlarını bağışlayan kişilerin öldüklerinde organlarının alınması için yakınlarının onay vermesi gerektiğini ifade eden Pınar Kadanalı, \"Ben yakınlarına sorulmadan verilmesini istiyorum. Bu konuda yasa çıkarılmasını istiyorum. Organ nakli yasasının değiştirilmesini istiyorum. Çünkü yakınlarına sorulduğunda organlar verilmiyor. Bizim gibiler de çaresiz kalıyorlar. Bu konuda yasa çıkarsa binlerce böbrek hastası kurtulabilir\" diye konuştu.

TEYZE VE DAYISI VERMEDİ

Teyzesini ve dayısının böbreğinin kendisine uyum sağladığını anlatan Pınar Kadanalı, \"Yüzde yüz bir tutum oldu teyzem ile. Bir de dayım ile oldu. Ancak çocukları, eşleri, vazgeçirdiler. Ben ölmek istemiyorum. Çünkü bunun ucu ölüm\" şeklinde konuştu.

Kadanalı, \"Ben radyolarda çalışıyordum bu hastalıktan önce. Basında yazarlık da sunuculuk da yapıyordum. Gönüllü eğitimcilik yaptım, bir sürü şeyler yaptım. Anadolu Üniversitesi\'nin işletme ve gazetecilik bölümlerini bitirmiştim. O kadar çok çevrem vardı ki benim. Radyodan, üniversiteden. Hiçbirisi aramıyor. Bir tek annem var yanımda o kadar\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pınar\'ın anne ve babasıyla birlikte çekilen görüntüsü,

-Pınar\'ın konuşmasından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR/DHA

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Bakan Selçuk: Çocuk üzerinden pazarlama, riskler taşıyor (2)

LİSEYİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya programı kapsamında Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, sınıfları gezip öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk\'un bir istekleri olup olmadığını sorduğu öğrenciler, okula spor salonu yapılmasını talep etti. Bakan Selçuk, okul müdüründen spor salonuyla ilgili projeleri olup olmadığını sordu. Devam eden bir projenin olduğunu öğrenen Bakan Ziya Selçuk, spor salonunun kısa zamanda okula kazandırılması için süreci hızlandıracakları yönünde söz verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra eğitim amaçlı kullanılan okul bahçesindeki Boeing 737-400 tipi yolcu uçağını inceledi. Bakan Selçuk, kokpite geçerek burada öğrencilerden uçakla ilgili bilgiler aldı.

OKUL AÇILIŞI YAPTI

Bakan Selçuk, hayırsever Kürşat Başkırt tarafından babası Necati Başkırt adına yaptırılan ilk ve ortaokulunun açılışını da gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, hayırseverlerin bu tür girişimlerde bulunmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Niteliğin arttırılması için ellerinden geleni yaptıklarını da ifade eden Ziya Selçuk, \"Türkiye\'nin geleceği için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Anne ve babalara da mesajım var; sadece not ve diploma üzerinden çocukların geleceğine bakmayınız. Çocukların ayakta durması ve en önemlisi şahsiyetinin güçlü olması önemlidir\" dedi.

ÖĞRENCİLERLE TÜRKÜ, ŞARKI SÖYLEDİ

Kurdele kesiminin ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, sınıfları gezdi. Bakan Selçuk, müzik sınıfında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve öğretmenler, \'Türkiye\'nin Dört Yanında\' ve \'Çemberimde Gül Oya\' şarkılarını çalıp, seslendirdi. Şarkılara Ziya Selçuk da eşlik etti. Neşet Ertaş\'ın \'Sevdan Olmasaydı\' türküsünü de seslendiren öğrenciler ve öğretmenler, Bakan Selçuk\'tan kendilerine eşlik etmelerini istedi. Öğrencileri kırmayan Selçuk, alkışla türkiye eşlik etti. İki öğrencinin de Bakan Selçuk\'un yanında oynayıp, türküyü söylemesi renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmenler, ziyaretin anısına Bakan Selçuk\'a Neşet Ertaş plağı hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Ziya Selçuk\'un uçak okulunu ziyareti

-Sınıfları gezmesi

-Bakan Selçuk\'un çocuklarla sohbeti

-Bakanın uçak kütübanesini ve okulun önünde öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

-Okul açılışı istiklal marşı saygı duruşu

-Okulu yaptıran ailenin görüntüsü

-Hayırsever Kürşat Başkırt\'ın konuşması

-Bakan Ziya Selçuk\'un konuşması

-Bakanın sınıfda örgencilerle şarkı söylemesi

-Okuldaki öğrencilerin sınıfta türkü eşliğinde oynaması

-Bakanın şarkı söyleyen öğrencilere eşlik etmesi

-Bakana neşet ertaşın pilagının hediye edilmesi

-Bakanın okul bahçesine ağaç dikmesi

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Haber:Alparslan ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA-DHA

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TÜBİTAK Başkanı Mandal\'dan gelişim için yüksek teknoloji vurgusu

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Manisa\'da katıldığı kongrede üniversite sanayi iş birliği sürecinde iddialı projeler beklentisi içinde olduklarını, bu iddialı projelerin gerçekleşmesi için Türkiye\'nin yüksek teknolojiye geçmek zorunda olduğunu söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) II. Uluslararası Üniversite Sanayi İş birliği ARGE ve İnovasyon Kongresi\'ne konuşmacı olarak katıldı. Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongrede Mandal, sunum yaptı. MCBÜ Rektörü Kemal Çelebi, rektör yardımcıları ve öğrenciler, kongreyi izledi. TÜBİTAK olarak kendi politikalarını belirlerken nitelikli insan kaynağının sanayideki istihdamını ön planda tutan bir yaklaşım içinde olduklarını kaydeden Mandal, şöyle konuştu:

\"Özel sektörün itici güç olması noktasında, üniversite sanayi iş birliği sürecinde iddialı projeler beklentisindeyiz. Bu iddialı projelerin olabilmesi ve bu projelerin gerçekleşebilmesi için yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. Şuan da Türkiye\'nin yaşamış olduğu en büyük zorluk, cari açık bundan kaynaklanıyor. Uzun yıllardır Türkiye\'nin içerisinde bulunduğu pozisyon, iddiası olmayan yenilikçi ülkeden, orta seviyeli iddialı yenilikçi bir ülkeye gelmek. 10 büyük ekonomiden biri olmak isteniyorsa, önünde gideceğin çok daha büyük yol var. Yine küresel yenilik endeksindeki pozisyonuna bakıldığında 68\'lerden 43\'lere, 25 basamaklı bir iyileşmesi var. Yine aynı şekilde bunu değerlendirdiğimiz zaman hedef olarak ilk 20\'lerin içerisinde olmamız gereken bir durumdayız. TÜBİTAK olarak öncelikle kendi süreçlerimizden başlayarak, öncelikle kendimizi eleştirmemiz gerekiyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal\'ın kongredeki açıklaması

- Kongreden görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)



