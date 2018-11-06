DHA YURT BÜLTENİ 17

ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞTIKTAN SONRA POLİSE ARACININ ÇALINDIĞINI İHBAR ETMİŞ



BURSA’nın İnegöl ilçesinde dün 1 kişinin ölümü,1 kişinin de yaralandığı kazaya karışıp olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Hakan A.(24) yakalandı. Hakan A.’nın kazanın hemen ardından 155’i arayıp \"Aracım düz kontak yapılarak çalındı\" şeklinde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan A. (24) yönetimindeki 16 ABA 294 plakalı otomobil köprü üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen, üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. 3 yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Hakan A., polis ekiplerince evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakan A.’nın emniyette verdiği ilk ifadesinde, motosikletlilerin önüne geçtiğini, suç işlemediğini söylediği öğrenildi. Bu arada Hakan A.’nın kazanın hemen ardından 155’i arayıp \"Aracım düz kontak yapılarak çalındı\" şeklinde ihbarla yalan beyanda bulunduğu öğrenildi. Hakan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri genel görüntü

-Yakalanan sürücünün görüntüsü

- Doğan Balcı foto

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇARKEN SİVİL POLİS OTOSUNA ÇARPTI



DÜZCE\'de, polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü sivil polis otosuna çarptı, ardından da polislere belinde bulunan palayı gösterdi.

Olay gece saatlerinde Düzce şehir merkezinde Palacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Cavit Kahraman idaresindeki 81 AN 189 plakalı otomobilin yolda zigzag çizerek seyrettiğini fark eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Otomobil, Palacı Ahmet Sokak üzerinde sivil polis ekiplerine denk geldi. Otomobil sürücüsü, sivil polis ekiplerinin polis olduğunu anlamayınca otomobili üzerlerine sürdü. Polis memuru H.Ö. idaresindeki 81 DM 016 plakalı sivil polis otosuna çarpan sürücü daha sonra çöp kovasına çarparak durdu. Kendisine doğru gelen sivil polislere belinde bulunan palayı gösteren Cavit Kahraman, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı Yapılan alkol kontrolünde 2.51 promil alkollü olduğu anlaşılan Cavit Kahraman, polis aracının arkasına bindirilmeye çalışılırken sigara içmek için araçtan inmeye çalıştı. Polis ekiplerinin izin vermemesi üzerine kısa süreli polise direnen Kahraman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gözaltına alınan şahsın polis aracından inmeye çalışırken görüntü

Polis ekiplerinin şahsı polis aracının arkasına bindirmeye çalışırken görüntüsü

Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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MALATYA\'DA 3 GÜN HABER ALINAMAYAN KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



MALATYA\'da 3 gün boyunca haber alınamayan Hatice Şahin\'in (50), evinde cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saatlerinde Şehbayram Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Hatice Şahin\'den, yakınları 3 gün haber alamayınca evine gitti. Kapıyı çalan Şahin\'in yakınları, açan olmayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evin balkonundan içeri giren ekipler, Şahin\'i hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şahin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin\'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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