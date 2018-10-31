DHA YURT BÜLTENİ 17

Uçak düştüğünde yardımcı pilot yaşıyordu

ANTALYA\'da dün Cessna tipi uçağın düştüğü yere ilk ulaşan Manavgat Belediyespor Kulübü\'nün masörü Erhan Coşkun, enkazda sıkışan iki mürettebatın nabzını kontrol ettiğini, yardımcı pilot Deniz Adalı\'dan düşük nabız aldığını, 30-45 saniye sonra kontrol ettiğinde ise nabız alamadığını söyledi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde dün saat 15.30 sıralarında düşen ve pilotlar Serkan Dilci ile Deniz Adalı\'nın yaşamını yitirdiği uçağın enkazında kaza kırım ekibi bugün incelemede bulundu. Enkaz alanına, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle birlikte gelen kaza kırım inceleme ekibi, bir ay içinde ön raporu hazırlayacak. Daha önce dört kez arızalanan ve çeşitli kazalara karıştığı için de \'sabıkalı\' olarak nitelendirilen uçakla ilgili çok hassas bir çalışma yapılacağını anlatan kaza kırım inceleme ekibi yetkilileri, raporların ABD ve İtalya\'da da inceleneceğini, kesin raporun 1 yıl gibi bir sürede tamamlanabileceğini anlattı. Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından uçağın enkazı bir kamyonla Ankara\'ya götürülecek.

\'UÇAK DÜŞTÜĞÜNDE YARDIMCI PİLOT YAŞIYORDU\'

Olayda ölen pilotlardan Deniz Adalı\'nın, uçak düştükten sonra kısa süre daha nabzının çok düşük attığı ortaya çıktı. Uçağın düştüğü yere yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Manavgat Belediyespor Kulübü\'ne ait spor tesislerinde kulüp oyuncuları antrenman yaparken yaşanan kazayı ilk görenlerden kulübün masörü Erhan Coşkun\'un, olay yerine ilk ulaşan ve mürettebata ilk müdahaleyi yapan kişi olduğu belirlendi. Kaza sonrası uçağın enkazına motosikletle ilk ulaşan isim olan Erhan Coşkun, Deniz Adalı\'nın nabzını kontrol ettiğinde düşük nabız aldığını anlattı. Coşkun, “Hocamız uçağın düştüğünü söyledikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde alana geldim. Alana geldiğimde uçak parçalı bir haldeydi. Pilotlardan birini gördüm, nabız almak için yanına gittim. Çok düşük de olsa nabız vardı ama düşmenin etkisiyle iç organlarında sıkıntı olduğu belliydi. Diğer arkadaşın yanına geçtim ve nabız yoktu. Tekrar diğer arkadaşın yanına gittim ve nabız yoktu. Çok keskin benzin kokusu geldiği için alandan ayrılmak zorunda kaldım. Sonra da ambulans ve itfaiye geldi. Ambulanstaki görevli arkadaşlar da baktı, zaten ölmüştüler\" diye konuştu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞÜNÜ GÖRDÜ

Kazanın yaşandığı saat 15.30 sıralarında antrenmana çıkmak üzere olduklarını belirten kaleci antrenörü Mehmet Toman ise “Antrenmana başlamak üzereydik. Uçak birkaç seferdir uçuyordu burada. Sonra bir iniş yaptı. 5-10 dakika sonra tekrar kalktı ve denizin üstüne doğru gitti. Dönüşte de kafa üstü dönerek inmeye başladı. Tahminim herhalde kurtarmaya çalıştı. Tam dik değil de hafif yan kafa üstü düştü. Hemen 112\'yi aradık, 112 de jandarmaya bağladı. Olayı anlattım, olduğu yeri gösterdim. Nitekim ambulans ve jandarma hemen oraya gitti. Jandarmaya da yolu gösterdim. Vardığımızda iki cansız beden uçağın içinde sıkışmış vaziyette yatıyordu\" dedi.

Uçağın düştüğü alanla spor tesisleri arasındaki mesafenin 800 metre civarında olduğunu belirten Toman, uçak düştükten sonra patlama olmadığını, direkt düştüğünü, jandarmayla vardıktan sonra herhangi bir yangın ibaresi de olmadığını söyledi. Toman, “Sadece düştüğü yerde benzin kokusu vardı. İtfaiye geldi sıkıştığı yerden çıkarttı. Onun haricinde bir şey görmedik. Havada olduğu için çok rahat görünüyordu. Düşerken gördüm\" diye konuşqtu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Uçağın düştüğü yerden görüntü

Uçağın etrafa dağılan parçalarından görüntü

RÖP 1: Mehmet Toman

RÖP 2: Erhan Coşkun

Uçağın detay görüntüleri

Kırım ekibinin çalışmasından görüntü

638 MB --- 05.46 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================

Ünlü bestekar Özbakır, Marmaris\'te konserle anıldı

TÜRK sanat müziğinin tanınmış bestekarlarından udi İrfan Özbakır, Muğla\'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen konserle, ölümünün 15. yıl dönümünde anıldı.

Marmaris Musiki Cemiyeti, Türk sanat müziğinin tanınmış bestekarlarından İrfan Özbakır\'ın 15. ölüm yıldönümünde anma konseri düzenledi. Eşi Yüksel Özbakır, kızı Bilge Özbakır\'ın da aralarında yer alıdğı yaklaşık 800 kişi konseri izledi. Musiki Cemiyeti Korosu, bestekarın hareketli şarkılarını seslendirdi. İki saat süren anma konseri ardından Yüksel Özbakır, Musiki Cemiyeti üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, çiçek verdi.

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü her zaman içinde yaşadığını belirten Yüksel Özbakır, \"İrfan Özbakır, eserleriyle herkesin kalbinde yaşıyor. Çok güzel eserler bıraktı. Ne mutlu ona. Onsuz yaşamanın çok zor olduğunu ifade etmek istiyorum\" dedi.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ\'NE 500 ESER KAZANDIRDI

77 yaşında hayatını kaybeden İrfan Özbakır\'ın en bilinen eserleri arasında \'Sensiz kalan gönlümde\', \'Ömrümce hep adım adım, her yerde hep seni aradım\', \'Gülünce gözlerinin içi gülüyor\', \'Pişman olur da bir gün\', \'Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin\', \'Kim demiş ki sevgiler ayrılıkla biter\' yer alıyor. Ayşe Tunalı, Sinan Özen, Emel Sayın, Muazzez Ersoy gibi ünlülere ders veren, Türk sanat müziğine sayısız eser kazandıran, 500\'ün üzerinde bestesi bulunan İrfan Özbakır, Marmaris Armutalan\'da, evinde kalp krizinden ölmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Anma konserinden görüntü

- Bestekarın eşi Yüksel Özbakır konuşması

(Toplam: 3 dakika 12 saniye-231 MB HD görüntü)

Haber -Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

===========================

ONLAR DA SEVGİ İSTİYOR

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, sokak köpeğinin parktaki bankta oturan bir kişiye kendini sevdirmek için patisiyle yaptığı ısrarlı hareket, görenleri gülümsetti.

Denizli\'de cep telefonuyla çekilen bir görüntü, görenleri hem güldürdü hem insanın içini ısıttı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Hocalı soykırımı anısına yaptırdığı, Karahasanlı Mahallesi\'ndeki Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki Azerbaycan-Karabağ Parkı\'nda, bankta oturan bir vatandaşın yanına yaklaşan sokak köpeği, sevilmek istercesine baktı. Bunun üzerine bankta oturan vatandaş, bir süre sokak köpeğinin başını okşadı. Vatandaşın elini çekmesiyle birlikte köpek, ön patisini kullanarak tekrar vatandaşın kendisini sevmesini istedi. Birkaç kez tekrarlanan o anlar, lisenin müdür yardımcısı Adem Özel tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşı köpeği sevmesi

- Elini çekmesi

- Köpeğin patisiyle ısrar etmesi

Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

=====================================

