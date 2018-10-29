DHA YURT BÜLTENİ 17

BOŞANDIĞI EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, 43 yaşındaki Özay Sarıçoban, bir süre önce boşandığı eşi 38 yaşındaki Ayşe Özcan\'ı pompalı tüfekle öldürdü. Özay Sarıçoban., olayın ardından polise teslim oldu.

Salihli Sanayi Sitesi\'nde rot-balans servisi işleten Özay Sarıçoban., bugün saat 15.00 sıralarında, boşandığı eşi Ayşe Özcan\'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi\'ndeki kuaföre geldi. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Özay Sarıçoban., yanına getirdiği pomalı tüfeği Özcan\'a doğrultup, peşeşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Özay Sarıçoban olay yerine geldiği motosikletiyle uzaklaştı. Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Özay Sarıçoban., olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği\'ne teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Özcan\'ın fotoğrafı

-Özay Sarıçoban öldürdüğü boşandığı eşi Ayşe Özcan ile fotoğrafı

Haber - Kamera: Emre Saçlı /SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (2)

VALİLİK ÖNÜNDE CUMHURİYET RESEPSİYONU

İzmir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam da, tarihi İzmir Saat Kulesi\'nin de bulunduğu Konak Meydanı\'nda, İzmir Valiliği önünde resepsiyon düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzimr Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yanı sıra çok sayıda İzmirli de katıldı. Mehter takımının gösterisinden sonra Kuran\'ı Kerim okundu, dua edildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 95\'inci yılında, ilk günkü coşku ve heyecanın yaşandığını söyledi.

HAVALİMANIN AÇILIŞI DA İZLENDİ

Atatürk\'ün sevdiği şarkıların dinletildiği resepsiyonda, dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı\'nın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yaptığı konuşma, dev ekrandan izlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Resepsiyondan görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Davut CAN / İZMİR (DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

ESKİŞEHİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Eskişehir\'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği \'Cumhuriyet Yürüyüşü\' düzenlendi. Porsuk Bulvarı\'nın Atatürk Caddesi girişinde başlayan yürüyüşe aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü\'nün de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Eskişehirspor taraftarlarının oluşturduğu Bando EsEs Grubu\'nun marşlar çaldığı yürüyüşte sık sık \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\', \'Türkiye laiktir laik kalacak\' ve \'Ne mutlu Türküm diyene\' sloganları attı.

Kalabalık Vilayet Meydanı\'na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile ADD Şube Başkanı Azmi Kerman yaptıkları konuşmada kalabalığın Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kalabalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı\'nı söyledikten sonra topluca \'Andımız\'ı okudu. Ellerindeki kırmızı- beyaz balonları gökyüzüne bırakan kalabalık daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Bando EsEs\'in marş çalması,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in Bando EsEs\'e eşlik etmesi,

-Yürüyüşten,

-Kalabalığın Vilayet Meydanı\'ndaki görüntüsü,

-Balonların gökyüzüne bırakılması,

-Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Andımız\'ın okunması

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 502.06 // Süre: 4 Dakika 29 saniye

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ADANA\'DA CUMHURİYET BAYRAMI, FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜYLE KUTLANDI

ADANA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, bisiklet sporcuları, klasik otomobil tutkunları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ziyapaşa Bulvarı’nda toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Cevat Yurdakul Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi’ndeki Atatürk Parkı’na yürüdü. Kortejin en önünde, bisiklet sporcuları ve klasik otomobiller yer aldı. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı.

Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada kuaförde saçına işlem yaptıran bir kadın da saçındaki folyolarla kuaför masasından kalkarak pencereden korteji cep telefonuyla fotoğrafladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe, bayrak satıcıları da eşlik etti.

Korteje eşi ve çocuğuyla katılan Selin Saygıdeğer, Cumhuriyet Bayramı’nı çocuklara aşılamanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Biz de çocuğumuzla bayramı yaşıyoruz. Ona bu duyguyu kalabalıkta yaşatmak çok önemli. Mustafa Kemal’in askerleri olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Yürüyüşün sonunda Atatürk Parkı’nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüş genel ve detay görüntüler

- Yürüyüşe katılan çocukların görüntüsü

- Bir vatandaş ile röp

- Meşale ile yürüyen vatandaşlar

SÜRE:02\'57\" BOYUT:328 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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