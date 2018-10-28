DHA YURT BÜLTENİ-17

Ortaca\'da otelde yangın (2)

OTELDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla\'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi\'ndeki bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde maddi hasar meydana geldi.

Süleyman İLTER-Cavit Akgün / ORTACA (Muğla), DHA)

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PAMUKKALE VOSVOSLARLA RENKLENDİ

DENİZLİ\'de, Pamukkale Belediyesi\'nin ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiği \'Pamukkale Belediyesi 1\'inci Vosvos Festivali\' renkli görüntülere sahne oldu. Üç gün sürecek festivale çok sayıda vosvos tutkunu araçlarıyla katılıp Pamukkale\'de tur attı.

Pamukkale Belediyesi, turizm merkezleri Pamukkale ve Karahayıt\'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl farklı bir etkinlik düzenleyerek 3 gün süren \'1\'inci Vosvos Festivali\'ni başlattı. Festivale Türkiye\'nin dört bir yanından 100\'den fazla vosvos derneği üyesi katıldı. Karahayıt\'ta kamp kuran vosvos severler ilk gün Karahayıt\'dan başlayıp, Pamukkale\'de Kocaçukur\'da tamamlanan \'Cumhuriyet Konvoyu\' yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin\'in de katıldığı \'Cumhuriyet Konvoyu\' Pamukkale ve Karahayıt\'ta tur atarken halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı, renkli görüntülere sahne oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Pamukkale\'nin bir turizm ilçesi olduğunu belirterek, \"UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale\'yi ve Karahayıt\'ı tüm dünyanın tanıması için çalışıyoruz. Bizler turizm ilçesiyiz. Bize göre hazine değerinde olan bölgedeyiz. Bu bölgenin tanıtılması gerekiyor. Bu tarihlere denk getirme sebebimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu güzel festivalle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katkı vermek, coşku katmak istedik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vosvos araçlardan görüntü

- Vosvos konvoyundan görüntü

- Başkan Hüseyin Gürlesin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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45 RESSAM \'EKİM GÜNLERİ\' SERGİSİNİ AÇTI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, farklı şehirlerden gelen 45 ressam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sekizinci kez \'Ekim günleri\' adlı geleneksel resim sergisini açtı.

Marmaris Belediyesi\'nin 8 yıldır 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği \'Ekim günleri\' adlı resim sergisi Kültür ve Sanat Evi\'nde açıldı. İlçede yaşayanların yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Bursa, Balıkesir, Ankara, Antalya ve Çanakkale\'den gelen 45 ressam toplam 63 eserini sergiledi. \'Ekim günleri\' sergisinin Cumhuriyet Bayramı kapsamında uzun yıllar devam edecek olan anlamlı bir etkinlik olduğunu söyleyen CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ressamlara teşekkür belgesi verdi. Kokteyl ardından ilçenin tanınmış ressamlarından Kaysu Biber ve Belediye Başkanı Ali Acar serginin açılış kurdelesini kesti. İlkokul öğrencilerinin bale gösterisinin ardından sergi gezilerek eserlerle ilgili bilgi verildi. Yağlı boya, pastel ve kara kalem çalışmalarının yer aldığı sergi 8 Kasım gününe kadar açık kalacak.

Marmaris\'in tanınmış ressamlarından Kaysu Biber, \"Sekiz yıldır devam ettirdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki \'Ekim Günleri\' adlı karma resim sergimiz ilelebet devam edecektir. Sergiye Marmaris\'in yanı sıra Türkiye\'nin birçok şehrinden ressamlarımız katılmaktalar. Hedefimiz etkinliği Türkiye\'nin her yerinden ressamların katılımıyla ulusal bir karma sergi haline getirmektir. Destek veren herkese teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşma, belge takdimi ve kurdele kesiminden görüntü

- Bale yapan çocuklar görüntü

- Resim sergisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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