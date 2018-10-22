DHA YURT BÜLTENİ 17

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASINDA KARAR ÇIKTI (2)- YENİDEN



MARDİN\'in Derik ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk\'ün 2 yıl önce görevi başındayken terör örgütü PKK\'nın bombalı saldırısı sonucu şehit edilmesine ilişkin, 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 tutuklu sanıktan yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu\'na 2 kez ağırlaştırılmış müebet ve 28 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklardan 2\'si 5\'er yıl, 1\'i 1 yıl hapse çarptırılırken, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2\'si tutuklu 9\'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.

Mardin\'in Derik Belediyesi\'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün, 10 Kasım 2016\'da, PKK\'lı teröristlerce makamına konulan bombanın patlatılması sonucu şehit edilmesi ile ilgili davanın bugün Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görüldü. 6\'sı tutuklu toplam 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, sanıklar, tarafların avukatlarının yanı sıra, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Safitürk\'ün yakınları katıldı. Basın mensuplarının \'yer olmadığı\' gerekçesiyle alınmadığı duruşmada, sanıklara son sözlerinin sorulmasından sonra mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, verilen aradan sonra kararını açıklarken, tutuklu sanık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu\'nu, \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek\', \'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek\' ve \'patlayıcı madde bulundurmak\' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklu sanıklardan Kaymakamlık eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş 1 yıl, Ahmet Deniz ve Fikret Deniz ise 5\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu 3 sanığın, cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verildi. 2\'si tutuklu, 9\'u tutuksuz 11 sanık ise beraat etti.

AĞABEYDEN KARARA TEPKİ

Duruşmayı izleyen şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, duruşma çıkışı gazetecilere karar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağabey Safitürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamının, makam odasında çalışırken katledildiğini belirterek, \"Bugün de burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Memleketimize hayırlı olur inşallah. Bugün bütün teröristler tahliye edilmişlerdir. Kendilerine ödül verilmiştir. Belki biraz sonra uğramak istedikleri bir adam olursak gelir beni tutuklarlar kolay gelsin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Adliye çıkışından görüntüler

-Safitürk\'ün ağabeyinin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

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Çumra Belediye Başkanı Oğuz\'a silahlı saldırı(3)

BELEDİYE BAŞKANINA SU ABONELİĞİNİ YAPMADIĞI İÇİN SALDIRMIŞ

Konya\'da Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz\'a (45) yönelik silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan beyaz eşya satan Bahattin Y.\'nin(46), araziye yaptığı ev için belediyeye su aboneliği için müracaatta bulunduğu; ancak o bölgede şebeke hattı olmadığından aboneliği gerçekleşmediği ve bu nedenle de Başkan Oğuz ile daha önce tartıştığı ileri sürüldü. Polisteki sorgusu süren Bahattin Y.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında da tüfeklerle çektirdiği fotoğrafı yayınlaması dikkat çekti.

Tedavi altına alınan ve her iki bacağından da yaralanan Oğuz\'un, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması

- Belediye binası dışından detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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FETÖ\'nün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu adliyede (2)

TUTUKLANDI

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen, örgütün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu Hüseyin C., nöbetçi mahkeme tarafından \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli İbrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK (DHA)

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CESİ\'Yİ DEMİR SOPAYLA DÖVEN SANIĞA 3 BİN 600 TL PARA CEZASI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir koltuk döşemecisinin beslediği köpeği, demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi 59 yaşındaki Efe Ö.\'ye (Özgür), \'mala zarar verme\' suçundan yargılandığı davada 3 bin 600 TL para cezası verildi.

Taşyaka Mahallesi\'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi\'nde koltuk döşemeciliği yapan Adnan Özal\'ın oğlu Yasin Özal\'a ait \'Cesi\' adlı köpek, 2017 yılı Kasım ayında demir çubukla dakikalarca dövüldü. İşyeri çalışanı Volkan Alaşan, sabah işe geldiğinde köpeği kanlar içinde buldu. Alaşan, köpeği hemen bir veterinere götürdü. Başına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin dövülmesinin, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö.\'yü gözaltına aldı. Efe Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Fethiye 6\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'mala zarar vermek\' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşması geçen 18 Ekim\'de görüldü. Duruşmaya, davalı Efe Ö., davacı Yasin Özal ve tarafların avukatları katıldı. Karar duruşmasında köpeğin sahibi Yasin Özal da dinlendi. Özal ifadesinde, dövülen köpeğinin tedavi gideri olarak 380 TL ödediğini belirtip, daha önce tanımadığı sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Efe Ö. ise suçmaları ve köpeğin sahibi Özal\'ın zararını karşılamayı kabul etmediğini söyledi.

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını veren hakim, Efe Ö.\'nün üzerine atılı mala zarar verme suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. Savunmasız halde bulunan köpeğin, kimsenin görmeyeceği şekilde, gece vakti dövülmesini, köpekte meydana gelen tehlike ve zararın ağırlığını dikkate alarak, 180 gün karşılığı 3 bin 600 TL adli para cezası verdi.

\'ADALET YERİNİ BULDU\'

Karar duruşmasının ardından adliye çıkışında açıklama yapan Yasin Özal\'ın avukatı Cemil Kaşlı, \"Sanık için tüm aşamalarda yargılamaya yardımcı olmaması ve sürekli suçlamaları inkar etmesi nedeniyle hiçbir şekilde indirim ve ertelemeye gidilmemiştir. Bu şekilde adli para cezası almıştır. Köpeğe karşı yapılan bu haksız eylem nedeniyle sanığın ceza almasından dolayı memnunuz. Hukuk ve adalet yerini buldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğin demir çubukla dövülme anından güvenlik kamerası görüntüsü

-Köpeği dövülen Yasin Özal\'ın avukatı Cemil Kaşlı\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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AB BÜYÜKELÇİLERİ, UNESCO LİSTESİNDEKİ AFRODİSİAS \'I İNCELEDİ

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki heyet, Aydın\'daki temasları kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'nde yer alan Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti\'ni ve ören yerlerini gezerek, kazı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, 22 ülkenin büyükelçileri ve eşlerinin de aralarında bulunduğu bir heyetle, UNESCO listesindeki Afrodisias Antik Kenti\'ndeki müze ve kazıların sürdüğü Afrodisias ören yerlerini gezerek bilgi aldı. Heyet ilk olarak müzede incelemelerde bulundu. Daha sonra ören yerlerini gezdi. Heyeti, antik kentte Efeler karşıladı. Delegasyon Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, \"Dünya harikası bir yerde, Karacasu ilçesinin dünyaca ünlü Afridisias kentinin ören yerlerinde bulunup, tarihi eserleri gördük. Ayrıca müzede sergilenen çok kıymetli eserleri yakından görmek de bizleri oldukça memnun etti. Heyetteki 22 ülkenin büyükelçileri elbette burada gördüklerini kendi ülkelerinde anlatacaklar. Burada gerçekten çok değerli eserler bulunuyor\" dedi. Ziyaretin ikinci bölümünde Tarihi Afrodisias Antik Kenti\'nin ortaya çıkmasına yardımları olan dünyaca ünlü fotoğrafçı geçen günlerde hayatını kaybeden Ara Güler\'in eserlerinin sergilendiği Kenan Erim Sergi Salonu\'na geçildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Büyükyapıcı, burada heyete dahil oldu. Ara Güler\'in, alanda oluşturulan bölümdeki masasına, çiçekler bırakıldı. Vali Köşger, \"Karacasu ilçemizde bulunan dünyaca ünlü Afrodisias kentinin gün yüzüne çıkmasını çektiği fotoğraflarla sağlayan Ara Güler\'in ölümü bizleri de oldukça üzdü. Belki de Ara Güler o fotoğrafları çekmeseydi. Bu tarihi Afrodisias Antik Kenti ortaya çıkmayacaktı. Allah rahmet eylesin\" dedi.

Karacasu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, heyete nar suyu ve ilçeye özgü pide ikramında bulundu. Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Batı ve Türk Müziği Korosu konser verdi. İl protokolu heyettekiler toplu fotoğraf çektirdi. AB büyükelçileri, Aydın\'da 3 gün süren incelemelerini tamamladı. Heyet, programına yarın (salı) Denizli\'yle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AB Büyükelçilerini Afrodisias kentinde efelerin karşılaması

- Büyükelçilerin müzeyi gezmeleri.

- Heyetin antik kenti ve ören yerlerini gezmesi

- Aydın Valisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger ve Büyükelçiler Ara Güler\'in fotoğraflarının sergilendiği bölümde incelemelerde bulundu.

- Karacasu\'nun ünlü pideleri ikramı

- Klasik Batı ve Türk Müziği konseri

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), DHA)

