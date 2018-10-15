DHA YURT BÜLTENİ-17

İzmir\'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (3)

KAMYON ŞOFÖRÜ TRAFİK CANAVARI ÇIKTI

İzmir\'de, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası yola çıkıp, durdurduğu bir araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip, olayı gizlemeye çalışan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ile ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Sürücü Mustafa Yılmaz\'ın son 10 ay içerisinde 20\'nin üzerinde trafik cezası yediği belirlendi. Cezalar arasında alkollü halde araç kullanmanın da bulunduğu ifade edildi. Bu arada, sürücünün İzmir\'de oturduğu, insan tacirleriyle yaptığı anlaşma sonrasında göçmenleri almak üzere Aydın\'ın Söke ilçesine gittiği de saptandı. Gözaltındaki zanlıların vereceği yeni bilgilerle gözaltı sayısının da artacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- şöför foto

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Atatürk büstüne çirkin saldırıya gözaltı (2)

GEBZE CUMHURİYET BAŞ SAVCIĞILIĞI AÇIKLAMA YAYINLADI

Gebze Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

\"14.10.2018 günü Atatürk büstüne yönelik, hakaret teşkil eden uygunsuz söz ve eylemleri içeren kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve toplumda infial uyandırmıştır.

Olayın Kocaeli ili Dilovası ilçei,Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan Atatürk Bütü önünde meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren şüpheli Y.S ile bu görüntüleri kameraya çeken şüpheli H.Ç isimli şahıslar, aynı gün yakalanarak gözaltına alınmışlardır.

Her iki şüpheli, Atatürk Hatırasına alenen hakaret suçundan dolayı, eylemlerine uyan 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanun\'un 1. ve 2. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, talebimiz doğrultusunda tutuklanarak, cezaevine gönderilmiştir.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma en kısa zamanda tamamlanarak işledikleri suçtan dolayı yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenecek iddianame ile kamu davası açılacaktır.\" şeklinde yazılı açıklama yapıldı.

Görüntü Dökümü

-Tutuklanan zanlılar

-Adliye detayları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Mesut Işık-Büşra Kaya-Kamera:Büşra Kaya-GEBZE-DHA

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KAPIKULE\'DE 13 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\"de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR\'lar, 15 kilometre kuyruk oluşturdu.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR\'lar Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 15 kilometre kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri kuyruğun, TIR\'ların aynı anda çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını belirtti. Hollanda\'ya ihraç yükünü götürmek için dün 18 kilometreden kuyruğa girip çıkış yapmak için beklediğini söyleyen Caner Adalı, \"Burada dünden bu yana bekliyoruz. Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Kuyrukta yemek yiyeceğimiz, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesisimiz yok. Kimse bizimle ilgilenmiyor\" dedi.

Almanya\'ya gitmek için sınırda sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Ahmet Ateş ise \"Günlerdir kuyrukta bekliyoruz. Cuma günü İstanbul\'dan çıkış yaptım. Yaklaşık 24 saatte buraya kadar geldim. Önümde şu an 5 kilometre kuyruk var. Bugün çıkış yapmamız zor. Bizimle ilgilenen yok. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz tesis yok\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TIR kuyduğu havadan

TIR kuyruğundan detaylar

Sürücülerle röp.

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Detaylar

Kapıkule Sınır Kapısı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) -

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YURTTAN KAÇTI, DÜZCE\'DE OTOMOBİL ÇALDI, EREĞLİ\'DE YAKALANDI

ANTALYA\'da kaldığı Çocuk Esirgeme Yurdu\'ndan kaçarak Düzce\'de hafif ticari kamyonet çalan 15 yaşındaki K.T.T., Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kovalamaca sonrası polis tarafından yakalandı. K.T.T.\'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zonguldak\'ın Kilimli ilçesi doğumlu olan ve Antalya’da Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü\'ne bağlı yurtta kalan K.T.T., önceki gün yurttan kaçtıktan sonra Düzce’ye geldi. Ekmek fırınına ait olan ve üzerinde kontağı bulunan hafif ticari aracı çalan K.T.T., Ereğli ilçesine geldi. K.T.T., akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada aracın plakası \'çalıntı\' ihbarı verdi. Görevlilerin bildirmesi üzerine polise ekipleri, akaryakıt istasyonundan ayrılan K.T.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak Karayolu\'na doğru ilerlerken tespit edilen K.T.T., kovalamacının ardından yakalandı. K.T.T.\'nin Düzce\'de iki ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan K.T.T., Düzce Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen ekiplere teslim edildi. K.T.T.\'nin aracı Kilimli ilçesindeki evine gitmek için çaldığını söylediği öğrenildi.

YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

K.T.T. nin polise yakalanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Halis Demir Bulvarı\'na giren aracın polis tarafından durdurulması ve polislerin araçtan indirdikleri K.T.T. yi gözaltına alması yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerası

-Sürücünün göz altına alınması

-Polislerin aracı araması

-Toplanan vatandaşlar

Süre: (1.35) Boyut :(290 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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4. ULUSLARARASI ADANA HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLADI

Adana\'da bu yıl 4\'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü desteğiyle düzenlenen 4\'üncü Uluslararası Adana Taş Heykel Sempozyumu, Galleria AVM bahçesinde gerçekleştiriliyor. 5 Kasım\'a kadar sürecek olan sempozyomda, uluslararası sanatçılar da yer alırken, 198 sanatçıdan, seçici kurulun değerlendirmesi sonunda 11 ülkeden 15 asil ve 5 yedek heykeltıraş katılım gösteriyor. Sempozyumun açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Kulak ile çok sayıda sanatçı ve vatandaş katıldı. Başkanvekili Akyürek, heykellerin kentin muhtelif parklarında sergilenerek Adanalıların beğenisine sunulacağını söyledi.



MERMERLE SAVAŞIYORLAR

Sanatçılar adına bir konuşma yapan Prof. Dr. Berika İpekbayrak ise, şunları söyledi:

\"Sanatçılar tozu dumana katarak, gürültünün içerisinde mermerle savaşıyorlar. Bu tür etkinlikler kentin gelişimini estetik anlamda geliştirmesi ve kişilerin sanata olan sevgisini arttırmak açısındanv ve gençlerin, çocukların sanata yönlenmelerini sağlayacaktır. Tarihi eserlerin korunmasını sağlamayı da beraberinde getiriyor\" dedi.

Japon sanatçı Hiroyuki Asakawa ise, 25 yıldır heykeltraşlık mesleğini icra ettiğini kaydederek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek konuşması

- Prof. Dr. Berika İpekbayrak konuşması

- Çinli heykeltraş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'02\" BOYUT:447 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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