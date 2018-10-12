DHA YURT BÜLTENİ 17

Erdoğan: Fırat\'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz (3)

\'90 GÜNDE TERK EDECEĞİZ, DEDİLER; TERK ETMEDİLER, GEREĞİ YAPILACAK\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte düzenlenen uzman erbaş komandoların mezuniyet töreninin ardından Isparta Valiliği\'ni ziyaret etti. Valilik binası yanındaki Ulu Cami\'de cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Isparta\'da, toplam 41 kalemde 788 milyon TL\'yi aşan projelerin toplu açılış töreninde halka seslenen Erdoğan, kent sakinlerine 24 Haziran seçimlerinde yüze 58,7 oranıyla cumhurbaşkanlığı için verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, Ispartalılardan, yerel seçimde kenti ilçeleriyle beraber çok daha farklı noktaya taşıyacak kadronun 2019 yılının Mart ayında kurulması için destek istedi.

Kararlı adımlar sayesinde Cerablus\'tan El Bab\'a, Afrin\'den Irak\'ın kuzeyine, Cudi\'den Gabar\'a, Tendürek\'e kadar çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerinin terör örgütlerine kan kusturduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Ne demiştik? İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edenleri oralarda da bırakmayacağız. Bilhassa bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Şehitlerimiz olmuyor mu? Oluyor. Tabi içimiz kan ağlıyor, eyvallah. Tabi, biz şunu da biliyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler; ancak siz bilemezsiniz. Onun için biz Rabbimizin bu müjdesini de bildiğimiz için diyoruz ki \'Onlar sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu olarak gidiyor\'. Onların makamları çok yüce, Rabbim bize de o makamları layık kılsın inşallah. İşte bugün bu adaylarımızı da bugün oralara uğurladık ve bu vatana ihanet edenlere oraları mezar yapıyor. Ne yaptılar? Kanallar açtılar. O kanallara bunları gömdük mü? Gömdük. Şimdi de Münbiç\'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Evet, biz mezarı hazırladık; gelin, defin merasimini yapın. Niye? Çünkü bize söz verdiler, \'90 günde burayı terk edeceğiz, gideceğiz\' dediler. Terk etmediler, gereği yapılacak.\"

DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'DAKİ MUHTARLARA UYARI

Bölgede yaşayanların üzerinde artık örgüt baskısının ve zulmünün neredeyse kalmadığını dile getiren Erdoğan, muhtarlara da şöyle seslendi:

\"Ama şimdiden bazı muhtarları aramaya başladılar. Tehdit ediyorlar. Bak bir yanlış olursa kendinize yer beğenin, diyorlar. Şimdi Isparta\'dan bütün muhtarlara sesleniyorum. Bak eğer geçmişteki gibi bu adamlardan, bu korsanlardan, alçaklardan, katillerden kokarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız bu millet size muhtarlık ücreti, maaş ödüyor; hakkını helal etmez. Biz de bunun hesabını size sorarız. Vatandaşlarımız yerine Kandil\'deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan musluklar da tamamen kesildi. Görevlendirdiğimiz kayyumlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz uzun yıllar sonra belediyelerde hizmetle yatırımla tanıştı. Daha 2- 3 yıl öncesine kadar bölücü örgütün şehir eşkıyalarının hendek ve çukur zulmüne maruz kalan ilçelerimizde hamdolsun bugün huzur, emniyet, refah, kalkınma var. Bölücü terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, alacağız. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesi de belediye imkanlarının şehir eşkıyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz.\"

ISPARTA\'DA 100 KİLO ALTIN, 5 MİLYON DOLAR

FETÖ\'nün, emniyet ve yargı içindeki \'ihanet çeteleri\' aracılığıyla \'hukuk kılıfı\' altında darbeye kalkıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta\'da FETÖ operasyonlarında 100 kilo altın ve 5 milyon dolar ele geçirildiğini açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:

\"Kurdukları tezgahı başlarına geçirdik. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üzerimize saldılar. Suriye ve Irak\'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekun işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte FETÖ\'cü hainleri ve bu hainleri üzerimize salan ağababalarına unutamayacakları bir ders verdik. Bak Isparta\'da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Buradaki bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın, Isparta\'ya da böyle girmişler. Burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı. Bu altınları buldu, bu parayı da buldu ve el koydu. Bunlar da işe yaramayınca bu kez ekonomi üzerinden bizi sınamaya, direncimizi test etmeye kalkıştılar. Ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız hamdolsun ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplininden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz.\"

\'YALAN OLUR DA BÖYLESİ OLUR MU?\'

2023 hedeflerine kadar durup, dinlenmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirdi. Erdoğan, \"Ana muhalefetin başındaki zat, geçenlerde çıkmış; eline almış bir kağıt paçavra, Meclis\'te konuşuyor. İşte Gazi\'deki bir hastaneye talimat gitmiş, artık ameliyatlar yapılmayacak. Bunlar ölüleri bile rehin aldılar, hastanelerin morglarına koydular. Bunlar böyle adamlar. Bay Kemal hastanelerde tedavi, ameliyatlar durdu mu, durmadı mı? Gel de Isparta\'da şehir hastanesine bak. Yahu yalan olur da böylesi de olur mu? Ya bu ne vicdansızlık? Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyor, vah zavallı vah. Sen bittin, bittin; sen tükendin, yapacağın bir şey yok. Şu yalana bak ya ameliyatlar yasaklanmış. Böyle vicdansızlık olur mu? Biz hastanelerde ilacından, ameliyatından her şeyde seferberlik ilan etmişiz, en ufak tavizimiz yok sen diyorsun ki \'Ameliyatlar durdu\'. Yalana bak. Senin SSK genel müdürü olduğun zamanda bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Bizim hastanelerimizde MR, tomografiye kadar her şeyle hastanelerimiz donatıldı. Ne konuşuyorsun?\" dedi.

\'SABAH AKŞAM AHKAM KESİYORLAR\'

Her dönem vatanperverler olduğu gibi fırsatçılar olduğunu da kaydeden Erdoğan, yerel seçimlere iyi hazırlanacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Sadece Isparta değil tüm Türkiye\'de bu CHP\'ye hele hele bay Kemal\'e haddini farklı bildirmemiz gerekir. Onun için telefon diplomasisini çok iyi çalıştıralım. Bu süreç içinde aynı bay Kemal gibi en ufak bir dalgalanmayı ranta çevirmek için pusuda bekleyen simsarlara rastlanabiliyor. 3 kuruş fazla kazanmak adına ahlakını, erdemini, karakterini tezgaha koyan şahsiyet fukaraları olabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi Meclis kürsülerinden karamsarlık pompalayarak yapıyor. Bir tarafta gerektiğinde canını veren vatanperver millet var diğer tarafta ülkemizin her meselesini istismar etmeyi alışkanlık haline getiren ana muhalefetimiz var. Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, Ispartalı kardeşlerimizin deyimiyle memleketin üzerine acı sakız gibi yapışan bir ana muhalefete sahibiz. Sabah akşam ahkam kesiyorlar. Türkiye\'nin milli ekonomi hamlesini daha emekleme safhasında boğanlar, sanki başkalarıymış gibi bizim projelerimize dil uzatıyorlar. İçlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine bir de bize utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar. Uyguladıkları politikalarla bu ülkeyi senelerce batılı devletlerin sanayi ve teknoloji çöplüğüne çevirenler bunlardan başkası değildir. Türkiye\'nin kendi imkanlarıyla kalkınma çabalarına ket vuranlar yine bunlardır.\"

\'İPLİKLERİNİ PAZARA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ\'

CHP\'nin tarihinde; siyasette baskı ve zulüm, ekonomide ise yokluk, yoksulluk ile kıtlık olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gazyağı, un, şeker damgası vardı; nüfus kağıtlarında. Ayrıca karneler de vardı. İnönü zamanında bunları bu ülke yaşadı. Kim o? CHP\'nin geçmişteki piri. Bunların tarihinde ekmeğin karneyle dağıtılması, Ümraniye\'de çöplüğün patlaması var. Ümraniye\'de çöp dağları patladı. 39 kişi öldü bay Kemal, CHP\'li belediyeydi o. Ana muhalefet partisi kendi tarihleriyle yüzleşinceye kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Milletimize yaşattıkları zulümlerin, sıkıntıların hesabını sormadan bunların yakasını bırakmayacağız. Türkiye bu dönemden hem siyasi hem ekonomik olarak çok daha güçlü olarak çıkacaktır, bunun müjdesini veriyorum. 2002\'nin Kasım\'ında Türkiye\'nin ekonomisi bitmişti, çökmüştü, kişi başına gelir 3 bin 500 dolardı. Şimdi 10 bin doların üzerinde. Ülkemiz tüm engellemelerine rağmen 2023, 2071 hedeflerine yürümeye devam ediyor\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve protokol üyeleriyle birlikte yatırım bedeli 788 milyon lirayı aşan 41 kalem projenin açılış kurdelesini kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hulisi Akarın konuşması

-Alandan detay görüntüler

-Cumhurbaşkanının konuşması

-Kurdele kesimi

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Haber:Mehmet ÇINAR KAMERA:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

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SOKAK ORTASINDAKİ DARP, CEP TELEFONU KAMERASINDA

ZONGULDAK’ta gece saatlerinde bir kişinin sopa ve tekmeyle darp edilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi\'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki kişi, sokak ortasında kavga etti. Elinde sopa olan kişi, karşısındaki genci öldüresiye dövdü. Darp anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, \'kolum kırık\' diye bağıran gence kaldırıma oturmasını söyleyen kişi, önce ‘Seni delik deşik ederim’ diyerek tehdit ettiği görülüyor. Ardından sopa ve tekmeyle darp ediyor. Bu sırada darp edenin yakını olduğu görülen bir kadın darp eden kişiye \'Bırak, gel polisi arayacaklar\' dediği duyuluyor. Kadın ve erkek bir süre sonra darp ettikleri kişiyi bırakarak kaçıyor.

Sesleri duyan vatandaşların haber verdiği sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kişi, ambulansa hastaneye kaldırıldığı ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, görüntülerdeki erkek ve kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Cep telefonuyla darp anının çekilen görüntüsü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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GÖNÜLLÜ TEMİZLİK ELÇİLERİ, TEMİZLİK KAMPANYASI BAŞLATTI

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesinde lise öğrencilerinin başlattığı \"Gönüllü Temizlik Elçileri Projesi\" giderek büyüyor.

Özel Detay Okulları Lise öğrencilerinin başlattığı Gönüllü Temizlik Elçileri projesine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Güven İlçe Jandarma Komutan V. Kd. Bçvş. Niyazi Temiz ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sülemiş Çamlığında yapılan temizlik çalışmasında konuşan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sülemiş Çamlığından başlayan kampanya ile çöp atmayalım yerlerde bırakmayalım çevremizi daha temiz duyarlı hale getirerek insanlarda bu bilinci yaygınlaştırmayı amaçlayan projenin amacına ulaşmaya başladığını söyledi. Detay Okulları Müdürü Andaç Temizer ise, projeyi çevre bilincini geliştirmek üzere başlattıklarını söyledi. Temizer, \"Çevremizi çok kirletiyoruz ve bu kirlilik hem çevremizdeki canlıları hem de biz insanları rahatsız ediyor. Öğrencilerimizin fikri ile geçtiğimiz hafta ilkini düzenlediğimiz kampanyamızın bu hafta daha geniş kapsamlı olarak Sülemiş Ormanını temizleyerek başladık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Etkinliğe katılanlarda öğrencilerle birlikte ormanda çöp topladı.

Görüntü Dökümü

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-Protokol ile öğrencilerin görüntüsü

-Kadirli Kaymakamının konuşması

-Öğrencilerin ormana dağılması

-Öğreciler ormanlık alanda çöp toplaması

-Okul Müdürünün konuşması

-Öğrencilerle röportaj

Süre: 2.30 Boyut: 281 mb

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)

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FABRİKALARIN ATIK ISILARI, ŞEHİR ISITMALARINDA KULLANILACAK

TÜRKİYE Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, fabrikalardaki atık ısıların boşa gittiğini belirterek, \"Yani parayı çöpe atıyoruz. İnşallah bu yeni geliştirilen konseptlerle, projelerle bunların hepsini şehir ısıtmalarında tekrar kullanabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz\" dedi.

116 üyesi bulunan Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği, olağan meclis toplantısını Kahramanmaraş\'ta yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantı divanın oluşturulmasıyla başladı.

TBMM İçişleri komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç\'ın da katıldığı toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı Yaşar Bahçeci, enerjinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye\'nin en önemli konusunun şehir ısıtmaları olması gerektiğini ifade eden Bahçeci, \"Danimarka\'ya gittiğimizde gördük 2017\'de Danimarka ve Türk hükümetleri arasında işbirliği protokolü imzalanmış ve bu kapsamda bu sene sonuna kadar ısı yönetmeliği çıkartmak zorundayız ve çıkartacağız, son hazırlıklara gelindi\" dedi.

ERKOÇ: ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, ülkelerin konforlu bir şekilde sürdürülebilirliği için enerjinin çok önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

\"Belediyelerin da aslında buralara çok kaynak ayırmasına gerek olmadığı inancındayım. Çünkü bu konuda özel sektörden çok yoğun talep var. Biz bunların önlerini atığımızda çok önemli yatırımların yapıldığını görmekteyiz. yani, GES, RES, JES olmak üzere yenilenebilir kaynaklar. Özellikle bunların ruhsatlama aşamasında, imar planları başta olmak üzere ulaşım, şebeke bağlantı hatlarının yapılması ve bunların izniyle ilgili ve ilgili dağıtım şebekesiyle olan diyaloglar. Aslında bunların hepsi bizim yöneteceğimiz ve yönetmekte olduğumuz işler. Bizler bu konuda yatırımcının önünü açtığımız zaman ülkeye çok büyük katkı sağladığımız inancındayım.\"

Konuşmaların ardından belediye başkanları başta jeotermal enerji kaynaklarını kullanmak olmak üzere enerji konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği Başkanı yaşar Bahçeci, Türkiye\'nin enerjide dışa bağımlı olduğuna dikkat çekti. Bahçeci, şöyle devam etti:

\'ŞEHİRLERİN SAHİBİ BELEDİYELERDİR\'

\"Bu manada da bu toplantının neticesinde önümüzdeki yeni yerel yönetim seçimlerinden sonra oluşacak yeni yönetimde şehir ısıtmalarına ve bu manada dışa bağımlıktan kurtulmaya yönelik projeleri konuştuk. Bununla ilgili Danimarka gibi başka ülkelerle incelemeler ve temaslar yapıldı, Enerji bakanlığımızın bu alanda yaptığı çalışmalar var. Bunların içerisinde de belediye olarak bizler varız. Çünkü şehirlerin sahibi belediyelerdir, yerel yöneticilerdir, belediye başkanlarıdır. Şimdi bu çalışmaların direk içindeyiz. İnşallah Türkiye\'nin bu manada şehir ısıtmalarını, bölgesel ısıtmalarını, atık enerjiyi doğru kullanırız. Maraş da bir fabrikalar şehri bildiğim kadarıyla 300\'e yakın fabrika var. Bunların atık ısılarını maalesef hep doğaya bırakıyoruz, çöpe atıyoruz. Yani parayı çöpe atıyoruz. İnşallah bu yeni geliştirilen konseptlerle, projelerle bunların hepsini şehir ısıtmalarında tekrar kullanabileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bunları da bugün burada konuşmuş olduk arkadaşlarımızla, hocalarımızla, belediye başkanlarımızla istişare ettik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Divanın oluşturulması

- Yaşar Bahçeci\'nin konuşması

- Fatih Mehmet Erkoç\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

- Bahçeci\'nin değerlendirmeleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 703 MB

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İSTANBUL\'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGANIN FİRARİ SANIĞI SAHTE KİMLİKTE YAKALANDI

İSTANBUL\'da 2015 yılında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın firari sanığı Hüseyin Kılıç (32), Antalya\'nın Kemer ilçesinde üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul\'un Pendik ilçesi Kaynarca Cemal Gürsel Caddesi\'nde 11 Ocak 2015 tarihinde \'park\' meselesi yüzünden bir inşaat firması çalışanları ve araç kiralama firması çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada, Taylan Olgun ve Oğuzhan Yılmaz yaşamını yitirdi, G. K. (34), B. H. (27) ve S. M. K\'nın (28) yaralandı. Olayla ilgili Hüseyin Kılıç, B.V., K.F., K.F., G.K.. ve S.A. gözaltına alındı. Oğuzhan Yılmaz\'ı öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Kılıç, 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak şartıyla tahliye edildi. Yargılama sonunda 15 yıl hapse mahkum edilen Hüseyin Kılıç, firar ederek teslim olmadı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin Kılıç\'ın Kemer ilçesinde olduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sabaha karşı saat 02.00\'de Deniz Caddesi\'ndeki bir gece kulübünden çıkan Hüseyin Kılıç\'ı gözaltına aldı. Kılıç\'ın üst aramasında \'Yusuf Kırmızıgöz\' adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

\'Resmi belgede sahtecilik-başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma\' suçlarından hakkında işlem yapılan Hüseyin Kılıç, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Kılıç, adliyeye getirildiği sıra görüntü alan gazetecilere, \"Hayırdır kardeşim, neyi çekiyorsunuz? Görende tecavüzcü zannedecek\" diye tepki gösterdi.

Hüseyin Kılıç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2015 yılında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri

Hükümet Konağı yazısı detay

Hüseyin Kılıç\'ın polis kontrolünde adliyeye getirilmesi

01:44 dakika ve 195 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -

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