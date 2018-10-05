DHA YURT BÜLTENİ 17

KİLİS\'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 12 SURİYELİ YARALI

KİLİS\'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2\'si ağır 12 Suriye uyruklu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi. Yusuf Hamdo yönetimindeki 79 SAA 965 plakalı otomobil ile Cuma El Mustafa\'nın kullandığı 54 MU 002 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 Suriyeli yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2\'sinin, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve ekipler

- Yaralının sedye ile taşınması

- Hastaneye getirilen yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 358 MB

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İSTANBUL\'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN AYDIN\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL\'un Küçükçekmece ilçesinde eşi tarafından uykudayken boğazı satırla kesilerek öldürülen 57 yaşındaki İkram D. (Doğan), memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Arslanlı Mahallesi\'nde toprağa verildi.

66 yaşındaki Adil D. (Doğan) geçen 2 Ekim\'de saat 11.00 sıralarında polisi arayarak, \"Karımı öldürdüm. Gidin adreste bulun, şu an yaşamıyor\" dedi. İhbar üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 311 Sokak\'taki eve giden polis ekipleri, İkram D.\'yi yatak odasındaki yatağında boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Polis, olayın ardından kaçan Adil D.\'yi Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil D., tutuklandı.

İkram D.\'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından dün alınan cenazesi, memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinin kırsal Arslanlı Mahallesi\'ne getirildi. İkram D. için Nazilli Profesör Muammer Aksoy Mahallesi\'ndeki Veysel Karani Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından İkram D.\'nin cenazesi Arslanlı Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından İkram D.\'nin yakınlarının evlerinin bulunduğu aynı mahalledeki 1256 Sokak\'ta taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazının kılındığı Veysel Karani Camisi\'nden görüntü

-Zahir Polat\'ın ablası İkram Doğan\'ın mezarının başında dua etmesinden görüntü

-Taziye çadırından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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ÇORLU DERESİ\'NE ATIK BIRAKTIĞI ÖNE SÜRÜLEN TESİSTE KAZI ÇALIŞMASI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, bıraktığı atıklarla Ergene Nehri\'nin bir kolu olan Çorlu Deresi\'nin \'kırmızı ve pembe\' akmasına neden olduğu öne sürülen geri dönüşüm fabrikasında inceleme yapıldı, tesislerde atık bırakılıp bırakılmadığının tespiti için kazı çalışması başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Deresi\'ne bıraktığı atıklarla derenin kırmızı ve pembe renkte akmasına neden olduğu tespit edilen fabrikaya gitti. Tesislerde incelemelerde bulunan ekipler, kanalizasyon bağlantılarından da örnekler aldı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, alınan örneklerin incelenerek, deredekilerle karşılaştırılacağını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Örneklerin incelemesinin TUBİTAK tarafından yapılacağı öğrenildi.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Çorlu Deresi\'ne atıkların boşaltıldığı boru ve çevresinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleriyle birlikte tesislerin önündeki kanalizasyon bağlantılarında dereye atık bırakılıp bırakılmadığının tespiti için kazı çalışması başlattı. Ekipler, kilometrelerce süren atık borunun gittiği fabrika ve bağlantılarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün pembe ve kırmızı akan Çorlu deresinin rengi, eski haline dönerken, derenin bazı bölümlerinde atıklar nedeniyle kırmızı renkli tortular oluştu. Fabrika yetkilileri ise dereye herhangi bir şekilde atık bırakmadıklarını savundu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Dereye atık bırakan fabrika

-Fabrika tesisleri önünde inceleme

-Kazı çalışması

-Boru ve kanalizasyondan örnek alınması

-iş makinelerinin çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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MERSİN\'DE \'CARETTA BİSİKLET FESTİVALİ\' BAŞLADI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile Bisikletli Gezginler Derneği işbirliğinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Caretta Bisiklet Festivali başladı.

16 kentten gelen sporcuların da yer aldığı toplam 175 bisikletçi, 3 günde 140 kilometre yol kat ederek carettalar ve bisikletliler konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak.

Milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakmak için Mersin sahillerini tercih eden ve nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları ve trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek amacı ile organize edilen etkinliğe katılan bisikletçiler Cumhuriyet Alanı\'nda bir araya geldi.

Belediye olarak spora ve sporcuya önemli katkılar sunduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, verilen desteğin devam edeceğini söyledi. Festivalin 3 gün süreceğini bildiren Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ise amaçlarını farkındalık yaratmak olduğunu dile getirerek, \"Caretta Hastanesi\'ni ziyaret edeceğiz. Orada Mersin Üniversitesi\'nden bir seminer alacağız. Şehrimizin lezzetlerini, arkeolojig değerlerini tanıtmaya çalışacağız. Carettalar Mersin\'in kadim ziyaretçileridir. Milyonlarca yıldır Mersin sahillerini tercih eden canlılar ve biz bundan çok mutluyuz. Fakat son dönemde istenmeyen bazı olaylarla sayıları azaldı. İnsan faktörü ile yaşanan bu azalmanın önüne geçebilmek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Toplam 140 kilometre bisiklet süreceğiz. Karayollarını, bulvarları, caddeleri kullanacağız. Sürücülerin de bisikletlilere dikkat etmeleri, bisikletlelire bir nebze olsun fırsat tanımalarını istiyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Özenir tarafından Kocamaz\'a teşekkür plaketi sunulurken, verilen startla birlikte 175 bisikletçi yola çıktı. Kocamaz ve yardımcıları da sporcularla bisiklet sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bisikletçilerin genel görüntüsü

-Bir kadının detay görüntüsü

-Niğde\'den katılan bir sporcunun bisikletinden detay görüntü

-Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ile röportaj

-Bisikletçilerden genel görüntü

-Şehir içindeki turdan görüntüler

(BOYUT: 145 MB) (SÜRE: 01.20 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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AFYONKARAHİSAR\'DA ACİL YARDIM EĞİTİMİ

AFYONKARAHİSAR Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği tarafından Sağlık İl Müdürlüğü ve Park Hayat Hastanesi tarafından acil yardım ve müdahalenin önemi uygulamalı anlatıldı.

Park Afyon Alışveriş Merkezi gösteri alanında gerçekleştirilen etkinlikte, 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından yapılabilecek hayat kurtaran yöntem ve teknikler gösterildi. Kanayan yaraya, solunum sistemine yabancı cisim kaçan bir çocuğa ve kalbi duran bir kişiye nasıl müdahale edileceğinin anlatılan stantlara vatandaşlar ilgi gösterildi. Dernek üyesi gençlere, 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri, Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri (UMKE) destek verdi. Cansız mankenlerin de kullanıldığı etkinliğe, ilk yardım teknikleri uygulamaları anlatıldı.

İLK YARDIM HAYAT KURTARIYOR

Afyonkarahisar Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yöneticisi Görkem Akayın, vatandaşlarda ilk yardım farkındalığı oluşturmak etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Akayın, şunları kaydetti: \"İlk yardım; salık personeli gelene kadar ilk yardım eğitim almış bir kişinin, sağlık sorunu yaşayan kişinin sağlık durumunun daha da kötüye gitmesini önlemek için yapılan ilk müdahaledir. Biz de bu etkinlikte bu müdahaleleri dans ve müzik eşliğinde göstererek dikkat çekmek istedik. Bunun yanında üç stantta ilk yardımla ilgili üç konuyu alanında uzman arkadaşlarımızla vatandaşlara anlattık. İlk yardım hakkında kısa bilgi verdik. Her yıl ilk yardım uygulanmadığı için ülkemizde 200 bin kişi yaşamını yitiriyor. İlk yardımla bu sayının 20 bine kadar düşürülmesi mümkün\" dedi.

YARDIM KONUSUNDA DUYARLI OLUN

112 Acil Servis Merkezi Başhekimi Gülsüm Doğan ise açıklamasında, vatandaşları ilk yardım ve acil müdahale ile ilgili bilgilendirmek için böyle bir etkinlik yapıldığını söyledi. Aşırı kanamayı durdurma, solunum yoluna yabancı cisim kaçması ve kalp durması gibi olaylarda yapılması gerekenlerin gösterildiğini belirten Doğan, \"Halkımız lütfen bunları öğrensin. İlk yardım kurslarına gitmelerini istiyoruz. Çünkü her saniye insan hayatı için önemlidir. Özellikle bebeklerin solunum yoluna kaçan cisimlerde anne ve babaların müdahaleleri hayat kurtarabilir. Elinde çocuğuyla gelen vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi bu gösterilere. Lütfen ilk yardım konusunda duyarlı olalım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinlik yapılan alandan detay

- Sağlık çalışanları vatandaşlara ilk yardımı cansız mankenlerle anlatırken detay

- Sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde ilk yardım yaparken detay

- Genel detay

- 112 Acil Servis Merkezi Başhekimi Gülsüm Doğan\'ın konuşması

- Görkem Akayın konuşması

- Toplu halde fotoğraf çekinirken detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)