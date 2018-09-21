DHA YURT BÜLTENİ 17

TUNCELİ\'DEN İDLİB\'E BİR TABUR KOMANDO GÖNDERİLDİ



RUSYA ile sağlanan mutabakat sonrasında İdlib\'e ilave asker gönderileceği kararının ardından Tunceli 4\'üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda bir tabur asker, dualarla İdlib’e uğurlandı.

Tunceli\'de düzenlenen uğurlama törenine, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Elazığ 8\'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve çok sayıda davetli katıldı.

İdlib\'de görev alacak asker için düzelenen yemekte konuşan Vali Sonel, komanda birliklerine görevlerinde başarılar dileyerek, \"Bugün aranızda olmanın onuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Hepiniz alnı öpülesi birer kahramansınız. Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz Tuncelimiz de dahil olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde destanlar yazdı. Yurt dışında da El Bab’da, Afrin’de destanlar yazdınız. Yine onurlu bir görev için bugün sizleri yolcu edeceğiz. Sizleri, İdlib’de olası bir durumda orada görev almanız için buradan uğurlayacağız. Bu vesileyle canlarını vatan, bayrak, millet uğruna seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda rahmetle, şükranla saygıyla anıyoruz. İnşallah Türk askeri olarak orada görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Hem ülkemizi hem milletimizi hem de asil bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yüce Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken hainlere fırsat vermesin. Hepinizin yolu açık olsun. Allah sağlıkla gidip sağlıkla dönmeyi nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun\"diye konuştu.

Vali Sonel’in konuşmasının ardından Kuran’ı Kerim okunarak, askerler için kurban kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Törenden fotoğraflar

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

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UYUŞTURUCU SATICISI VE ARKADAŞLARI YAKALANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu Ayşegül E. ile arkadalar Emre C: ve İdris G. poliz tarafından yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları son model otomobilin ön konsolunda 50 bin lira değerinde 200 gram metanfetamin ele geçirildi.

Yapılan bir ihbarı değerlendiren İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşegül E. ve iki arkadaşının 16 GS 290 plakalı otomobil ile uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izin ile şüphelileri takibe alan polis, yuşturucu satmak için müşteri bekleyen Ayşegül E. ile Emre C. ve İdris G.\'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada otomobilin ön konsolunda piyasa değeri 50 bin lira olan 200 gram metanfetamin ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra \"Uyuşturucu ticareti yapmak\" suçundan adliyeye çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)(DHA)-

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BODRUM GÜMÜŞLÜK\'TEKİ TAŞ OCAĞININ İZNİ İPTAL EDİLDİ

BODRUM\'un Gümüşlük Mahallesi\'nde yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren bir taş ocağının ÇED muafiyeti, mahkemece iptal edildi. Avukat Tuncay Koç, taş ocağının hemen mühürlenerek kapatılması gerektiğini söyledi.

Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi Karakaya mevkiinde, İlker Akalan\'a ait şirket tarafından bir süredir işletilen taş ocağına karşı yöre halkının sürdürdüğü hukuki mücadelede kazanan çevreciler oldu. 2015 yılında açılan ilk davayı kazanan yöre halkı, ÇED Gerekli Değildir raporuna karşı Muğla 2\'nci İdare Mahkemesi\'ne açtığı davayı kazandı. Ancak firmanın eski tarihli ÇED muafiyeti kararı nedeniyle ocak mühürlenemedi.

Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatı Tuncay Koç, Gümüşlük\'ten 9 vatandaş adına 2016\'da ÇED muafiyeti kararının iptali için bir kez daha Muğla 2\'nci İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Ancak mahkeme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davayı reddetti. Mahkemenin ret kararı Danıştay\'da temyiz edildi. Danıştay 14\'üncü Dairesi, faaliyet gösterilen alanın 25 hektardan büyük olması nedeniyle ÇED raporu gerektirdiği yönünde karar vererek, yerel mahkemenin ret kararını bozdu.

Danıştay 14\'üncü Dairesi\'nin bu kararı üzerine Muğla 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde yeniden görülen davada, firmanın ÇED muafiyeti belgesi iptal edildi. Mahkeme kararı üzerine avukat Tuncay Koç, davacı vatandaşlar adına taş ocağının hemen kapatılarak, mühürlenmesi için Muğla Valiliği\'ne dilekçeyle başvurdu.

Ruhsatlandırılan alanın 98 hektar olduğuna dikkat çeken avukat Tuncay Koç, \"İlk davayı 2016 yılında kazanmıştık ama şirket eski tarihli ÇED muafiyeti aldığı için dava iptal olmuştu. Faaliyetlerine bu belgeyle devam etti. Bu karara karşı 2016\'da yeniden dava açtık. Muğla 2\'nci İdare Mahkemesi davamızı reddetti. Mahkemenin ret kararına karşı Danıştay\'da itiraz bulunduk. Temyiz sonucu Danıştay 14\'üncü Dairesi, alanın 25 hektardan büyük olduğunu göz önünde bulundurarak kararı bozdu\" dedi.

Bu karar üzerine de Muğla 2\'nci İdare Mahkemesi\'nin ÇED muafiyetini iptal ettiğini belirten Koç, \"ÇED muafiyetiyle \'ÇED\'e hiç gerek yoktur\' diye karar alınmıştı. Dolayısıyla şirketin elinde geçerli bir ÇED belgesi kalmadı. Gümüşlük\'te deniz manzaralı, ekolojik değeri yüksek bir alana bu izinlerin verilmesi şaşılacak şey. Muğla Valiliği\'nce, beş yıldız manzaralı taş ocağı hemen mühürlenerek, artık kapatılmalıdır. Taş ocağının hemen mühürlenip kapatılması için de Muğla Valiliği\'ne yargı kararı ve dilekçeyle başvurduk\" diye konuştu.

Mehmet ÇINAR/BODRUM (Muğla), (DHA) -

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AFYONKARAHİSAR\'DA 500 YILLIK AŞURE GELENEĞİ

AFYONKARAHİSAR\'da, Mevlana\'nın torunu \'Sultan Divani\'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure\' etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara 75 bin kap aşure dağıtıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen \'Sultan Divani\'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure\' etkinliğinde, 40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani\'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin 30 noktasında dağıtıldı.

Mevlevi Camisi\'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı\'nın konseriyle başladı. Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunusven, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

500 YILLIK BİR GELENEĞİ YERİNE GETİRİYORUZ

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, törende yaptığı konuşmada, aşure etkinliğinin 500 yıldır devam ettiğini, Mevlevi Camisi\'nde 40 hafızın 40 kazan başında 40 hatim indirdiğini söyledi. Başkan Çoban, \"Zamanında bu geleneğimiz Müslüman Türkler ve Ermeniler tarafından beraber icra edilmiş. Biz de bu etkinliği aynen devam ettiriyoruz. Katkı sağlayan ve kazan sahibi hayırseverlerimize emeği geçen belediye yemekhane birimine ve herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da etkinliğe katılan herkesin muharrem ayını kutladı. İstanbul\'da bir toplantısı olduğu için aşure dağıtım töreninden ayrılmak zorunda olduğunu ifade eden Eroğlu, aşureyi ilk olarak töreni görüntüleyen gazetecilere ikram etti.

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından belediye yemekhanesinde 29 çeşit hububat ve yemişle hazırlanan 75 bin kap aşure vatandaşlara ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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-Aşure kazanlarına ustalar tarafından yapılan figürlerden detay

-Aşure dağıtım törenine katılan vatandaşlardan deta

-Aşure kazanları önünde namaz kılan vatandaşlardan detay

-Protokol üyelerinden detay

-Eroğlu\'nun konuşması

-Eroğlu basın mensuplarına aşure dağıtırken detay

-Mehter takımından detay

-Dua edilirken detay

-Belediye Başkanı Çoban\'ın konuşması

-Protokol üyeleri vatandaşa aşure dağıtırken

-Vatandaşlar aşure yerken detay

-Aşure almak için sıraya giren vatandaşlardan detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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KANADI KIRIK AKBABA TEDAVİ EDİLECEK

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, köylüler tarafından kanadı kırık bulunan akbaba, belediye ekiplerince tedavisi yapılmak üzere alındı.

Suşehri ilçesine bağlı Tatar köyü sakinleri, dün akşam saatlerinde, kanadından yaralanan akbabayı bulundu. Köy muhtarı Fatih Şahin tarafından ilçe merkezine getirilen akbaba, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Müdürlük ekiplerince yapılan kontrollerde, yaşlı akbabanın kanadının kırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verildi. Sivas\'tan ilçeye gelen Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaralı akbabayı alarak, tedavisini yaptırmak üzere Sivas Belediyesi\'nin hayvan barınağına götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Akbabanın görüntüsü

-Ekiplerin kontrol etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)



