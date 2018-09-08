DHA YURT BÜLTENİ 17

TEKİRDAĞ\'DA OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

TEKİRDAĞ\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ayçiçeği tarlasına uçan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Hurdaya dönen aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Mahramlı Kavşağı yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edirne\'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ yönüne giden ve Hüseyin Özmen(51) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenmeyen nedenle kontrolden çıkıp, taklalar atarak ayçiçeği tarlasına devrildi. Kazada, Şaban Akalın(55), Mehmet Akalın(95) ve Şadan Özmen(48) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin Özmen ile kızı Gamze Özmen ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

100 KİLOMETRE HIZ

Kazada hayatını kaybeden ve akraba oldukları belirtilen 3 kişinin cesetleri ile sıkıştıkları otomobilden kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detaylar

Devrilen otomobil

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat gece de devam etti. Farklı kentlerden konuşlu birliklerden sevk edilen askeri araçlar, gece saatlerinde Kilis\'e ulaştı. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

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BESNİ\'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.

Sosyal paylaşım sitelerine gönderilen bankalara ait kampanyaları göstererek link ile kullanıcıların banka hesap numaraları ve şifrelerini ele geçirerek hesaplarındaki paraları boşaltan 5 kişilik şebekeye yönelik polis, operasyon başlattı. Ekipler, Besni\'ye bağlı Sarıkaya, İznikhan ve İznik köylerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde dijitl materyaller, pos cihazları ve çeşitli dokümanlar ele geçirilirken, Yusuf K., Ramazan K., Mehmet K., Yakup Y. ve Yakup K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü

- Gözaltına alınan şahısların emniyetten çıkarılması

- Şahısların doktor kontrolüne götürülmesi

- Gözaltına alınan şahısların adliyeye getirilmesi

- Şahısların adliyeye çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MB

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ÜYÜCEK DERESİ\'NDEKİ KİRLİLİĞE, YAZLIKÇILAR VE ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesi Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek Deresi\'ndeki kirliliğe, çevreciler ve yazlıkçılar tepki gösterdi. Burhaniye Çevre Platformu üyeleri, ihmali olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Orjan sahilindeki yazlıkçılarla bir araya gelen çevreciler, Üyücek Deresi\'nde gözlem yaptı.

Burhaniye ilçesi Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek Deresi’nin suyu, kirlilik nedeniyle siyaha dönüşünce, çevreciler duruma tepki göstererek harekete geçti. Üyücek Deresi bölgesinde iddiaya göre bazı işletmelerin kirliliğe nede olduğu ileri sürülürken, çevreciler, dereyi kirletenler ve ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kirlilik yüzünden denize giremediklerini belirtilen bölgedeki yazlıkçılar yetkililere çağrıda bulunarak, önlem alınmasını istedi. Burhaniye Çevre Platformu, konuyla ilgili olarak şuana kadar 150\'ye yakın imza topladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, \"Bugün Burhaniye’deki yazlık sitelerin yöneticileri ile birlikte, Burhaniye Çevre Platformu olarak dere kirliliği ile ilgili bir gözlem yapmak üzere dere kenarındaydık. Site sakinlerinin, yöneticilerinin şiddetle tepki gösterdiklerini gördük. İnsanlar bayağı dolmuşlar bu konuda. Hakkılar çünkü en çok onlar etkileniyor. 3 Eylül Pazartesi günü, dereleri kirleten, atıklarını derelere boşaltan işletmeler ve tüm başvurularımıza rağmen hiçbir işlem yapmadığını duyduğumuz resmi kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdilik 10’a yakın dilekçe var. Hafta sonuna kadar bunun daha da artacağını tahmin ediyorum. Biz ortak çözüm bulunsun istiyoruz. Mümkün olan bütün hukuki yolları deneyeceğiz. Akarsuların kirliliğin denize ulaştığını biliyoruz. Edremit Körfezi’nin bu kirliliği kaldıramayacak yapıda olduğunu biliyoruz. Çünkü yalıtılmış bir havuz görünümünde körfez. Bu kirlilik hakiki bir halk sağlığı problemidir. Kuraklık artık risk de değil, kapımıza dayanmış bir tehlike. Bu bakımdan bir damla su için devletler birbirleriyle savaşır hale gelmişken biz bu akarsuları hoyratça kullanmak değil, kirletmek hakkını kimden alıyoruz. Kim neden göz yumuyor. Bunun peşindeyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Orjan’da toplana yazlıkçılar

- Yazlıkçıların derece incelemesi

- Çevre Platformu sözcüsü Filiz Sonsuz açıklama

- Yazlıkçılar Süleyman Eryılzma ve Eşref Dağ’ın açıklamaları

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 5 Dakika 13 Saniye, Boyutu: 166 MB.

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AKÇAKOCA\'DA FINDIK İÇİN YÜRÜDÜLER

DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde, CHP\'liler \'Fındık İçin Adalet\' yürüyüşü düzenledi.

CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı \'Fındık İçin Adalet\' yürüyüşü düzenledi. Akçakoca Sapak mevkiinde toplanan yaklaşık 30 partili \'Fındıkta adalet yok\', \'Fındık için yürüyoruz\' ve \'Fındık için adalet\' yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüşün sonunda CHP Akçakoca İlçe Başkanı Ömer Başar yaptığı açıklamada, \"Fındık bu ülkenin milli servetidir. Hükumet bu fındığın neresindedir, kimin yanındadır. Fındık üreticisinin yanında mı, fındık alıcısı 5-6 firmanın yanında mı? Yoksa bana mı sordunuz kardeşim, ne haliniz varsa görün köşesinde midir? Bu gün artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Fındık 20 lira olmalıdır.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüşten görüntü

Açıklamadan görüntü

HABER-KAMERA: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), (DHA)