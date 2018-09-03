DHA YURT BÜLTENİ 17

Paraşütle kayalıklara düşen genç, helikopterle Adana\'ya gönderildi

Kayseri\'de Hacer Ormanları Soğukpınar yaylasında paraşütle atlayış yapan 27 yaşındaki uçak mühendisi Mete Soylu kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Soylu, helikopterle Adana\'ya kaldırıldı.

Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde gelerek paraşütle atlayış yaptıktan sonra kayalıklara düşen 27 yaşındaki uçak mühendisi Mete Soylu, saatler süren çalışmanın ardından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Dengesini kaybeden ve kayalık alana düşen Mete Soylu\'yu görenler durumu jandarmaya bildirdi. Soylu\'nun düştüğü yerde çalışma yapan Jandarma bölgeye AFAD, AKUT, UMKE ekiplerini çağırdı. Alanında kayalık olması nedeniyle Mete Soylu olay yerine çağırılan helikopterden sarkıtılan ip\'le çıkarılıp sedyeye alındı. Ağır yaralı kurtarılan paraşütçü genç, Helikopterle Adana\'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Düşen paraşütçünün kurtarılması

- Helikoptere bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera: KAYSERİ(DHA)

2 dakika 17 saniye /15 MB



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Otomobil, TIR\'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA\'nın Doğanşehir ilçesinde, önünde ilerleyen TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki Hatice Çiçek öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi\'nde bulunan Erkenek Tüneli\'nde meydana geldi. Malatya yönüne ilerleyen Hüseyin Ç. yönetimindeki 44 HG 104 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli\'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu H.P. yönetimindeki 47 AE 956 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada Hatice Çiçek yaşamını yitirirken, sürücü Hüseyin Ç. ile Gülfen D. ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hatice Çiçek\'in cesedi ise Doğanşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Cesedin taşınması

- Tünelden detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN - Kamera: MALATYA (DHA)

19 MB



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Zekai Kafaoğlu: Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenecek \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\', 50’si yabancı 400 bilim adamı, araştırmacı, siyasetçi, sanatçı ve tarihçinin katılımıyla, 5 Eylül Çarşamba günü Edremit ilçesinde başlayacak. Kongreyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partil\'i Zekai Kafaoğlu, \"Dünyada haksızlık, zulüm, gözyaşı ve kanın olmaması için Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım\" dedi.

Edremit ilçesinde 5-8 Eylül tarihleri arasında başlayacak olan “Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresiö için AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Karesi Salonu’ndaki toplantıda konuşan Başkan Kafaoğlu, 4 gün sürecek olan kongrenin açılışının Edremit’te bir otelde yapılacağını söyledi. Kongrenin 2. ve 3. gününde ise katılımcıların Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli’nde bir araya geleceğini açıklayan Kafaoğlu, kongrenin son günü olan 8 Eylül’de ise Ayvalık yat ve Kazdağları gezilerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

‘TÜRK DÜNYASI SON YILLARDA GÜÇBİRLİĞİ OLUŞTURDU’

Kongrenin yapılma sürecinde Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve çeşitli sponsorların katkı sağladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türk kültürünün ortak bir değer olduğunu belirtti. Türk dünyasının dünyada 400 milyonu bulan bir nüfusu kapsadığını ifade eden Kafaoğlu, \"Türk dünyası Batı’da Adriyatik Denizi’nden, Doğu’da Doğu Türkistan Turfan Havzasına kadar, Kuzey’de Sibirya düzlüklerinden Güney’de ise Kıbrıs Adası’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Tüm topraklarıyla beraber düşündüğümüzde toplamda 13 milyon metrekareyi kapsayan bir coğrafya. Bu her anlamda büyük bir güç ifade ediyor. Yıllardır birbirimizden ayrı düşürülmüşüz, değişik sebeplerle irtibatımız kesilmiş. Ama son yüzyılda diyaloglarımız ve irtibatlarımız arttı. Siyasi, ekonomik ve kültürel yönden Türk devletleri ve toplumuyla birlikte stratejik anlaşmalar imzalamışız, ekonomik ilişkiler olmuş, siyasi ilişkiler kurulmuş. Birleşmiş Milletler düzeyinde yapılan oylamalarda güç birliği oluşturulmuş. Ortak bir payda olan kültürümüzden ve inançlarımızdan hareket ederek hep bir ve beraber olmuşuz. Sivil toplum örgütleri olarak bu dayanışmayı daha da arttırmamız lazım\" dedi.

‘TÜRK DÜNYASININ BİRLİKTELİĞİ HER ALANDA DEVAM ETMELİ’

Bilim adamı, araştırmacı, siyasetçi, sanatçı ve tarihçilerin bu tür etkinlikleri arttırması gerektiğini söyleyen Başkan Kafaoğlu, sık sık değişik ülkelerde bu tür toplantıların yapılmasının önemine vurgu yaptı. Bu birlik ve beraberliğin daim olması gerektiğini söyleyen Kafaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Güçlenerek her sektör ve branşta bu birliktelik devam etmeli. 13 milyon metrekare az bir yüzölçümü değil. 400 milyona yaklaşan bir Türk nüfusu var dünyada. Dünyada haksızlık, zulüm, gözyaşı ve kanın olmaması için bizim Türk dünyasının sımsıkı birbirine sarılması lazım. Dünyaya hükmettiğimiz zamanlarda adalet götürmüşüz, medeniyet götürmüşüz, hanlar hamamlar götürmüşüz. Köprüler, imalathaneler yapmışız. Sorumluluğumuz altında yaşayan bütün milletler barış ve huzur içinde yaşamız. Barış ve huzur içinde yaşayacak iklime ihtiyacımız var. Dünyanın da buna çok ihtiyacı var. Türk dünyası ve kültürünün inanç ve değeriyle bunu yapabilecek potansiyeli var. Belki ileride Türk dünyası kendi para birimini bile basacak duruma gelebilir.\"

Başkan Kafaoğlu’ndan sonra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları’da birer konuşma yaparak, program hakkında bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantı salonundan görüntüler.

- AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklamaları.

- Salondan genel görüntüler.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 3 Dakika 41 Saniye, Boyutu: 681 MB.

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Sokak müzisyeni olup sosyal deney yaptı, 1 saatte 164 lira topladı

EDİRNE\'de, internet üzerinden yayın yapan TV\'nin muhabiri Gizem Görür, sokakta gitar çalıp, şarkı söyleyerek yaptığı sosyal deneyde, 1 saat içinde 164 lira topladı. Görür, kazandığı parayı Lösemili Çocuklar Vakfı\'na (LÖSEV) bağışladı.

İnternet üzerinden yayın yapan TV\'de muhabir olarak çalışan Gizem Görür, Edirnelilerin öğrencilere yönelik tavrını test etmek için sosyal deney gerçekleştirmeye karar verdi. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi\'ne gitarıyla çıkan Görür, sokak müzisyenliği yaptı. Caddenin kalabalık olduğu sırada gitar çalıp, şarkı söyleyen Görür, önüne koyduğu masaya, \'Öğrenciyim, eğitim masraflarım için bana yardım eder misiniz?\' yazılı kağıdı yapıştırdı. Caddeyi gören noktaya da gizli kamera yerleştiren Gizem Görür, 1 saatte 164 lira topladı.

Edirnelilerin öğrencilere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Görür, \"Yaptığımız sosyal deneyde, Edirneli vatandaşlar öğrenciye yardım ettiğini gördük. Edirneli vatandaşlar öğrenciyi çok seviyor. Sarılıp fotoğraf çekilenler bile oldu\" dedi. Görür\'ün sosyal medya hesabından deneyine ilişkin paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

Gizem Görür, kazandığı parayı Lösemili Çocuklar Vakfı\'na (LÖSEV) bağışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Web tv\'den yayınladıkları görüntü

Gizem Görür, anons

Gizem Görür, şarkı söylemesi

Vatandaşın sarılıp fotoğraf çekilmesi

Detay görüntüler

Gizem Görür, anons

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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