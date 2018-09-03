DHA YURT BÜLTENİ-17

Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (4)

FECİ KAZADAN HEMEN ÖNCE MOTOSİKLETLİLERİN GEÇİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kaza öncesi motosikletlilerin hızla yolda ilerleyişi ve kazanın hemen sonrası, bir taksinin kamerasına yansıdı. Motosikletler yolda hızla ilerlerken, arkadan gelen taksi kaza nedeniyle durdu. Motosikletin yanması sonucu yükselen dumanlar ve insanların panik hali görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motosikletlerin geçişi

Olay yerinde yükselen dumanlar ve olay yerindeki kişilerden görüntü

Haber: Tezcan SOLMAZ / SAKARYA (DHA)

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KEPÇE EVİN BAHÇESİNE GİRDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



MALATYA\'da, kontroden çıkan kepçe evin bahçesine girdi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokaktan kent merkezine doğru seyir halinde olan kepçe, operatörü E.Ö.\'nün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu evin bahçesine girdi. Bahçe etrafındaki barakaları yıkarak içeri giren kepçe, evin önünde bulunan Adile Yiğit (70), gelini Necla Yiğit (32) ile torunu Muhammet Yiğit\'e (5) çarptı. Kazada, kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ve torunu Muhammet Yiğit ise ağır yaralandı. İş makinası içerisinde bulunan sürücü E.Ö. de hafif yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Adile Yiğit\'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Yıkılan baraka

- Evden görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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BAŞINDAN VURULUP, PORTAKAL BAHÇESİNE GÖMÜLEN KİŞİNİN KATİLLERİ YAKALANDI



ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, darp edildikten sonra başından silahla vurulan ve portakal bahçesine gömülen Ünal Gülbahar\'ın (44) katil zanlıları Kocaeli\'de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 31 Ağustos\'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi\'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle, suyun taşmaması için bir ağacın çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri İnceleme ekipleri tarafından, gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda Gülbahar\'ı, Erhan A. (26) ve Burhan Ü.\'ün (28) öldürdüğü belirlendi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Erhan A. ve Burhan Ü.\'yü Kocaeli\'de, yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli tıp biriminin görüntüsü

- Yakalanan cinayet zanlılarının adli tıp birimine getirilmeleri

- Sağlık kontrolünün ardından zanlıların polis aracına bindirilmesi

- Portakal bahçesi ve olay yerinin görüntüsü ile Ünal Gülbahar\'ın sağlık fotoğrafı (arşiv)

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

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KÜTAHYA\'DA ORMAN YANGINI



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, orman yangını çıktı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangın, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda iş makineleriyle müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, \"Yangının piknikçilerden dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda etkili oldu. 150 asker, 100 kadar da orman işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Yangın şu an için kısmen kontrol altına alınmış durumda\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN-Mustafa YİĞİT/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)

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FRENİ BOŞALAN BETON MİKSERİ, OTOMOBİLİ 200 METRE SÜRÜKLEDİ: 1 YARALI



TRABZON\'un Tonya ilçesinde, freni boşalan beton mikserinin yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü Muhammet Kurt (31), ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi\'nde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 61 K 1389 plakalı beton mikseri, freni boşalınca önünde ilerleyen Muhammet Kurt yönetimindeki 61 TY 095 plakalı otomobili sürüklemeye başladı. Beton mikseri, yaklaşık 200 metre sonra İskenderli Caddesi üzerinde kendiliğinden durdu. Sürücü Muhammet Kurt, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Muhammet Kurt\'u ambulansla Tonya Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kurt, ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Muhammet Kurt\'un Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü Akoluk Denetim İstasyonu\'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detayı

- Yaralının ambulansa alınması

Haber-Kamera: İnan KALYONCU / TRABZON-DHA

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HAYME ANA\'YI ANMA VE GÖÇ ŞENLİKLERİ\'NE, BAKAN ERSOY DA KATILDI

OSMANLI Devleti\'nin kurucusu Osman Gazi\'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi\'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde \'737\'nci Hayme Ana\'yı Anma ve Göç Şenlikleri\' düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, ilk olarak Hayme Ana\'nın türbesini ziyaret etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra şenlik alanına geçti. Ersoy burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Bundan bir hafta evvel 26 Ağustos Türk Milletine ardına kadar açan şanlı zaferi bahşeden Malazgirt\'teydim. Bugün ise o açılan kapıdan Anadolu\'ya giren ve sonrasında 600 yıllık bir cihan devletinin temellerini atacak olan Kayıların Anası Hayme Ananın ebedi istirahati olan Domaniç\'teyiz. Hayme Anamızın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737\'nci kez gerçekleştirilen bu şenlikler, sahip olduğumuz köklü gelenek ve göreneklerimizin hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihimizin en açık ispatlarıdır. Hayme Anamızın ismi kendi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır Türklerde aile, yuva birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bize anavatan Ertuğrul Gazi\'nin annesi, Osmanlı Devleti\'nin kurucusu Osman Bey\'in ninesi olan Devlet Ana olarak anılan Hayme Hatun gibi. Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Bunun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur.\"

Etkinlikte halk oyunları ekibi, mehter takımı gösteri sundu, kılıç kalkan ile atlı okçuluk gösterileri de ilgi gördü. Gösterilerin ardından temsili olarak Söğüt\'e göç canlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Ersoy\'un etkinlik yerine gelişi,

-Ersoy\'un konuşması,

-Gösterilerinden detay,

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA

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CHP\'Lİ MUHARREM İNCE, TOKAT\'TA NİKAH TÖRENİNE KATILDI



CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tokat\'a gelerek 22\'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin\'in oğlu Deniz Şahin\'in nikah törenine katıldı.

CHP\'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce partisinin 22\'nci dönem Tokat Milletvekili Feramuz Şahin\'in oğlu Deniz Şahin ile Duygu Kurtcu\'nun nikah törenine katılmak üzere Tokat\'a geldi. Bir otelin düğün salonunda gerçekleşen nikah töreninde çiftin nikahını Tokat\'ın Almus ilçesine bağlı Akarçay beldesi Belediye Başkanı Erdoğan Çoban kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Muharrem İnce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Can Bolat yaptı. Nikah töreni sonrası genç çifte tavsiyelerde bulunan İnce, \"Birbirinizi çok sevin. Birbirinizi çok hoş görün, birbirinizi az kıskanın. Ayağa basma olmadı. Ayağa basın ama birbirinizin damarına basmayın. Burada herkes CHP\'li. Son yıllarda nikahlarda Sayın Erdoğan, 3 çocuk, 5 çocuk diyor ya, biz 6 okçuyuz çocuklar. Burada herkes 6 okçu\" dedi. Kıyılan nikahın ardından genç çiftin evlilik cüzdanını ise CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Düğünden görüntüler

-Nikah töreninden görüntüler

-Muharrem İnce\'nin konuşması

-Genel Detay

(506 MB HD Görüntü

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -

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