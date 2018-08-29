DHA YURT BÜLTENİ 17

ORDU’DA YÜK ASANSÖRÜ HALATI KOPTU 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

ORDU’nun Altınordu ilçesinde, yük asansörü halatının kopması nedeniyle iki duvar arasında sıkışan işçi Mehmet B. hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işyerine gelen, fırında kullanılan un çuvallarını taşıyan işçi Mehmet B., çuvalları depoya taşımak için yük asansörünü kullandı. Asansör kabini halatının kopması sonucu işçi Mehmet B. iki duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet B’nin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde polis inceleme yaparken görüntü

-Asansörden görüntü

-İtfaiyeden görüntü

-Ambulans görüntüsü

-İşyerinden görüntü

(SÜRE:2.29 Dk ) (BOYUT: 279 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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SU BORUSU PATLADI, SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, patlayan su borusu sokağı sular altında bıraktı.

Saat 17.00 sıralarında, Serdivan Nişancı Sokak\'ta vatandaşlar tazyikle akan suyun sesiyle sokağa döküldü. Sokaktan geçen bölgedeki içme suyunu sağlayan ishale hattı borusunun patladığını gören çevredekiler durumu hemen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'ne (SASKİ) bildirdi. Tazyikli şekilde akan su sokağı sular altında bıraktı. Bölgeye gelen SASKİ ekipleri, suyu kesti. Ekipler daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Suyun akması

-Vatandaşların toplanması

-Ekiplerin müdahalesi

-Sular altında kalan sokak

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

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GAZİANTEP\'TE TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI



GAZİANTEP\'te, polis tarafından terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5’i Suriyeli 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri, terör örgütüne eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 4 kişi ile DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütleri adına Suriye’de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan yurda geldikleri ve örgüte eleman temini faaliyetleri yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5’i Suriyeli 8 şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramada ise 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 36 fişek ve çok sayıda PKK/KCK, DEAŞ, HTŞ (El-Nusra) terör örgütü içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel Harekat Polisleri

- Polislerin eve girmesi

- Polislerin evde arama yapması

- Ele geçirilen yasaklı kitaplar ve silahlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP, (DHA)

25 MB

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CHP\'LİLERDEN CUMARTESİ ANNELERİ\'NE MÜDAHALEYE TEPKİ



MERSİN\'de, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Cumartesi Anneleri\'ne yapılan polis müdahalesine ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya, tepki gösterdi.

CHP İl Başkanlığı öncülüğünde kent merkezindeki Özgür Çocuk Parkı\'nda toplanan bir grup, İstanbul\'da \'Cumartesi Anneleri\' olarak bilinen kayıp yakınlarına yapılan polis müdahalesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun söylemlerini basın açıklaması ve oturma eylemi ile protesto etti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Selçuk Dereli, eski milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu ve Aytuğ Atıcı ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ın da destek verdiği eylemde konuşan CHP İl Başkanı Aktay, olaylarda 82 yaşında bir annenin gözaltına alındığını belirterek, \"Yıllarca \'Anaların gözyaşı dinecek\' diyenlerin şimdi gözü yaşlı annelere reva gördüğü bu şiddet, hepimizi derinden sarstı. 700 haftadır barışçıl bir şekilde devam eden bir çağrıya yönelik bu şiddeti, \'sıradan bir polis müdahalesi\' diyerek geçiştiremeyiz\" dedi.

\'ERDOĞAN NEDEN GÖRÜŞTÜ?\'

Yaşananların hakkını aramak isteyenlere verilmiş bir gözdağı olduğunu ifade eden Aktay, şunları söyledi:

\"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaybolan yakınlarının akıbetini soran anneleri, \'terör örgütü yandaşı\' olarak yaftalamakla da kalmadı, kabul edilemez ifadelerle onlara hakaret etti. Bakan Soylu\'ya soruyoruz: Madem bu insanlar terör yandaşı idi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminde neden onlarla görüşüp sorunlarını dinledi? O dönem Erdoğan Meclis kürsüsünden Berfo Ana\'yı anlatırken takiye mi yapıyordu? Erdoğan\'ın o konuşması sırasında kimi AK Partili milletvekillerinin gözyaşı dökmesi de mi tiyatroydu? Bugün ne değişti de bu insanlar terör yandaşı ilan edildi? İktidarın bu sorulara vereceği mantıklı bir açıklaması yoktur. Cumartesi Anneleri\'ne yapılan saldırıyı kınıyor; çirkin, kışkırtıcı ve bölücü açıklamaları nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu\'yu protesto ediyoruz.\"

Basın açıklamasının ardından bir grup kadın, Cumartesi Anneleri\'ne destek vermek amacı ile oturma eylemi yaptı. Grup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Grubun genel görüntüsü

- Pankartın detay görüntüsü

- Bir kadının detay görüntüsü

- Eyleme katılan kadınların genel ve detay görüntüsü

- CHP İl Başkanı Adil Aktay ve beraberindekilerin genel görüntüsü

- Adil Aktay\'ın açıklaması

- Oturma eylemi yapan kadınların genel ve detay görüntüleri



SÜRE: 02\'56\" BOYUT: 340 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

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Çömlekçilik sanatı Van\'da tekrar hayat buluyor

VAN\'da, geçmişi Urartulara dayanan, unutulmaya yüz tutmuş çömlekçilik sanatı, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) başlattığı \'Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi\' kapsamında tekrar canlandı.

Van\'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi\'nde Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından başlatılan proje kapsamında üniversite öğrencileri, çömlek ustası Osman Eşme tarafından açılan atölyede geleneksel yöntemlerle çanak, çömlek ve testi üretiyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da atölyede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı. Vali Zorluoğlu\'na YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ile Tuşba Belediye Bakanı Fevzi Özgökçe ve kurum amirleri de eşlik etti.

Rektör Battal, geçmişi Urartulara dayanan seramik üretiminin kentte devam etmesi için üniversite olarak öncü rol oynadıklarını belirterek, \"Bu köyümüzde yakın bir zamana kadar seramik üretimi önemli yer tutuyordu. Son dönemlerde plastik kullanımının artmasıyla toplumdan çanak ve çömlekler toplumda soyutlanmaya başladı. Geçmişe ait olan bu çanak çömleğin kullanımın sağlıklı olması nedeniyle de insanlar tekrar eski kültüre dönüyor. Biz de üniversite olarak buna destek veriyoruz. Seramik üretimini turizme de kazandırmak istiyoruz. Gelen turistleri çanak ve çömlek yapılan alana da alarak, onların da yapmasını sağlayacağız. Bu proje çok ilgi de görüyor. Önceki günlerde Japonya\'dan bir ekip gelerek burada incelemelerde bulundu. İnanıyorum bundan sonra çok daha etkin bir şekilde dikkat çekecektir. 2019 yılının Urartu yıl olmasıyla bu proje daha da önem kazanacaktır. Amacımız değerlerimizi canlı tutmak, geçmişten gelen ustalarımızı daha etkin bir şekilde desteklemek ve bu değerlerimizi dünya turizmine kazandırmaktır\" dedi.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da çömleğin tekrar insan hayatında etkin bir şekilde rol almasını istediklerini ifade ederek, \"Eskiden günlük hayatın parçasını oluşturun küp, bardak, tabak, testi, yayık kapları ve çanak çömlekler ile yoğurt, turşu, bal, yağ, peynir, baharat ve benzeri malzemenin kullanımını artırmak istiyoruz. Sağlık acısından da daha faydalı olan çanak çömlekler sayesinde unutulmuş ve özlenen eski damak tatlarına insanımızın yeniden kavuşmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çömlek yapımından detaylar

- Çömleğin yapıldığı tandırdan detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu\'nun alana gelmesinden detaylar

- Van Valisi Murat Zorluoğlu ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın çömlek yapması

- Detaylar

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın açıklaması

- Detaylar

- YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu\'nun açıklamaları

- Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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