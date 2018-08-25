DHA YURT BÜLTENİ-17

KASTAMONU’DA ORMAN YANGINI

KASTAMONU\'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerine yönelik tehdit olmadığı belirtilirken, çok sayıda itfaiye aracının ve yangın söndürme helikopterlerinin alevlere müdahale ettiği bildirildi.

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu\'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük\'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi\'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35\'te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23\'üncü Bölge, Karayolları 15\'inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

YERLEŞİM YERLERİNE YÖNELİK TEHDİT YOK

Ayrıca yangına, 2 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği ve bu aşamada yerleşim yerlerine dönük bir tehdit olmadığı belirtilerek kontrol altına alma çalışmalarına tüm ekiplerce devam edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Orman yangını

-Boşaltılan köyden görüntü

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)-

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KAYIP 3 ÇOCUK, BİRBİRLERİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU



AĞRI\'nın Patnos ilçesinde kaybolan, yaşları 11-13 arasındaki 2 kardeş ve kuzenleri, Günbeli köyüne 450 metre uzaklıkta üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur vaziyette halde bulundu.

Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde yaşayan Kaya ailesinin çocukları Muhammed, Rojhat ve Taner Kaya, dün saat 09.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Akşama kadar eve dönmeyen çocuklardan haber alamayan iki aile, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve köy halkı çocukları aramaya başladı. Patnos ile Muş\'un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyü arasındaki yaklaşık 7-8 kilometre mesafede başlatılan arama sonucu, kayıp olan çocuklar Günbeli köyüne yaklaşık 450 metre mesafede üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur halde bulundu.

Çocuklar, Patnos Devlet Hastanesi\'nde yapılan muayenenin ardından ailelerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayıp çocuklar

- Eve getirilen çocuklar

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), (DHA)

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MERCİDABIK ZAFERİ\'NİN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

KİLİS’te Mercidabık Zaferi\'nin 502\'nci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 2’nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yavuzlu köyünde gerçekleştirilen tören, şehitler için askerler tarafından yapılan saygı atışı ve Yavuz Sultan Selim’in anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, vatandaşları ve askeri birlikleri selamladı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan şehitleri rahmetle anarak, \"Biz Mercidabık Zaferi\'ni kazanırken de hava sıcaktı. Fırat Kalkanı\'nda tankın içerisinde hava sıcaklığı 60 dereceyi ulaştığında da hava sıcaktı. Ama içimizdeki vatan sevgisi, var olma duygusu, istiklal arzusu, hepsinden daha büyük ateşti. Hiçbir sıcak, hiçbir zorluk bizi yenmedi. Çok şükür bu mübarek günlere bizi kavuşturdu\" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise 24 Ağustos\'un, Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk’e açıldığı tarihin yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Mercidabık Zaferi\'nin 502\'inci yıldönümü ile Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 2’nci yıldönümünü kutladıklarını kaydetti.

Kutlamalar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisi, okçuların ok atmaları, Kilis Musiki Cemiyeti\'nin konseri ve zafer yürüyüşüyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanından görüntüler

- Saygı atışı

- İstiklal Marşının okunması

- Mehter takımının gösterisi

- Okçuların ok atması

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

700 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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TEM\'in Kocaeli geçişinde 40 kilometrelik araç kuyruğu (2)

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu hava kararınca da devam etti. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi ile Kartepe ilçesi arasında akşam saatlerinde trafik yoğunlaştı. Bu yoğunluk İzmit Hatipköy geçişine kadar sürdü. Bu hatta trafik yoğunluğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerledi. Hatipköy geçişinden sonra ise Gebze ilçe sınırına kadar trafik biraz daha hafifledi. Trafik yoğunluğunun bu gece, özellikle cumartesi ve pazar günü devam etmesi tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-TEM Otoyolu gece görüntüleri

Haber:Ergün Ayaz-Kamera:Alişan Koyuncu-İzmit-DHA

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