DHA YURT BÜLTENİ 17

İZİN ALAMAYAN MÜFTÜLÜK PERSONELİ DEHŞET SAÇTI: 5 ÖLÜ, 2 YARALI (2)- YENİDEN



ERZİNCAN\'ın Tercan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan, dehşet saçtı. Aslan, yıllık izin konusunda daha önce tartıştığı İlçe Müftü Vekili Ersin Kan\'ı vurduktan sonra, yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan Ersin Kan ile veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde, imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, kaldırıldıkları hastanede öldü. Dehşet saçtıktan sonra aynı silahı başına ateşleyen Fatih Aslan da hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 imamın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Tercan Kaykamlığı\'nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, bir süre önce İlçe Müftü Vekili Ersin Kan\'dan yıllık izin istedi. İzin talebi reddedilen Aslan, bugün tabancayla Müftülük binasına geldi. İlk olarak Müftü Vekili Kan\'ın makamına giren Fatih Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ersin Kan\'ı öldüren Aslan, ardından, hemen yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan 5 kişiden veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Fatih Aslan, ardından tabancasını başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

Doktorlar, kendini vuran Fatih Aslan\'ın da kurtarılamadığını açıkladı. Aynı hastaneye kaldırılan yaralı imamlar Sait Günday ve Murat Kılıç\'ın tedavileri ise sürüyor.

İlçe Müftülüğü giriş- çıkışlara kapatılırken, olay yeri inceleme ekibi kaymakamlık binasında çalışma başlattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Bölgede bulunan ve olayı duyar duymaz hastaneye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

\"Camiler için yardım kampanyaları yapıyoruz. O kampanyaya katılan arkadaşlarımızın toplanan paraları müftülüğe teslimi esnasında müftülüğümüzdeki toplantıda yaşanan bir hadise. Size sağlıklı bir bilgi veremeyeceğim ama tanıyan arkadaşladımız psikolojik sıkıntıları, problemleri olduğunu söylüyorlar. Zaten imamlığı da bu yüzden bırakıp hizmetli kadrosuna geçmiş. Hizmetli kadrosunda görev yapan bir arkadaşımız muhtemelen geçirmiş olduğu bir cinnet neticesinde yanındaki ruhsatlı silahı ile müftlüğe vekalet eden vaiz arkradaşımız Ersin Kan hocamızı, yine uzun yıllardan beri Tercan Müftlüğümüzde veri hazırlama memuru Rasim Kılıç arkadaşımızı vuruyor. İki arkadaşımız olay yerinde vefat ediyor. Diğerleri de hastaneye kaldırıldı.\"

VALİLİK: FAİLLE BİRLİKTE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Olayla ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın faili ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek şöyle denildi:

\"17 Ağustos 2018 günü saat 15.00 sıralarında Tercan ilçesi kaymakamlık binası giriş katında bulunan İlçe Müftülüğü\'nde, müftülükte hizmetli olarak çalıan Fatih Aslan ile diğer çalışanlar arasında çıkan tartışma sonucu, Fatih Aslan kendisine ait Canik TP9 SF marka tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açmıştır. Yaşanan olayda, İlçe Müftü Vekili Vaiz Ersin Kan ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın akabinde intihar etmek isteyen fail de dahil yaralı 5 kişi hastaneye kaldırılmış, tedavileri için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile olayın faili Fatih Aslan, tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Olayda toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin ise tedavileri devam etmektedir. Tercan Cumhuriyet Savcılığı\'nca tahkikata başlanmış olup, bahse konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

RÖP\'LER:

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/ ERZİNCAN - 4 (Diyanet İşleri Başkan YRD. Burhan İşleyen)

/ ERZİNCAN - 5 (Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik)

/ ERZİNCAN - 7 (Erzincan Vali Yrd. Dede Musa Baştürk)

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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OTOMOBİL SU KANALINA UÇTU, YAŞLI ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde bir yakınlarını cenazesinden dönen otomobilin su kanalına uçması sonucu sürücü Hüseyin Vural (85) ve eşi Gülserel Vural (84) suda boğulup yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolundaki Akören Sulama Kanalı\'nda meydana geldi. Ortaakören Mahallesi\'ndeki bir yakınlarının cenazesinden Seydişehir\'e dönen Hüseyin Vural, yönetimindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına uçtu. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı dağlıç ekipleri, suda yaptığı aramada Hüseyin Vural ve yanındaki eşi Gülserel Vural\'ın cansız bedenine ulaştı. Suda boğularak yaşamını yitiren Vural çiftinin cesetleri sudan çıkartılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil de vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalından detay

- Dalgıçların arama yapması

- Cesetlerin çıkartılması

- Aracın çıkartılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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BALKONDAN DÜŞEN MİNİK İSMAİL ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da oyun oynadığı evin balkonundan düşen İsmail Sak (2), yaşamını yitirdi.

Kırsal Kubacık Mahallesi\'ndeki evin balkonunda oyun oynayan İsmail Sak, yola düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İsmail Sak\'ın cansız bedeni, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 122 MB

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GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP’te 3 işyerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca belirlenen E.A., polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerine girerek, bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar çalan E.A., son girdiği iş yerinde güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri inceleyen polis daha önceden de suç kaydı bulunan E.A.’nın yaşadığı evi tespit etti. Dün belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan E.A., adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin işyerine gelmesi

- Şüphelinin masadaki laptopu alması

- Şüphelinin olay yerinden uzaklaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2 MB

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OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 3 YARALI

UŞAK\'ın Bölme Beldesi\'nde otomobilin bisiklete çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Bölme Beldesi, Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Ulubey\'den Uşak yönüne giden Ayvaz Çoşğun\'un (57) kullandığı

64 HF 913 plakalı otomobil, aynı yöne giden Fevzi İriş (63) yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan bisiklet, asfaltta yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kasksız bisiklet sürücüsü İriş ile otomobildeki Emine Coşğun (54) ve Gülistan Akkuzu (35) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Yaralılardan İriş, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çoşğun ve Akkuzu ise özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. İriş\'in hayati tehlikesi sürerken, diğer iki yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otomobil ve bisikletin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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