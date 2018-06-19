DHA YURT BÜLTENİ 17

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP KOĞUŞ ARKADAŞLARININ MARKETİNDEN KASA ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN\'da Bafra T Tipi Açık Cezaevinden izine çıkarak, koğuş arkadaşlarının marketinden çelik pasa kasasını çalan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin kasayı çalış anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun\'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Örnek Sanayi Sitesinde 13 Haziran 2018 günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan Nurettin Dağkuş ve Ramazan Demir, Bafra T Tipi Açık Cezaevinde birlikte kaldıkları market sahibi H.S., ile tanıştı. İkili daha sonra cezaevinden izine çıkarak marketi soymayı planladı. Sabah saatlerinde dükkana gelen hırsızlar ilk önce dükkanda dolaştı. Ardından çelik para kasasını buldu. Çelik kasayı sürüyerek ve yuvalayıp marketten çıkaran şüpheliler, kiraladıkları araçla marketten çıkarak uzaklaştı. Şüphelilerin dükkandan çelik kasayı almaları marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine markete giden polis, şüphelileri tespit ederek çalışma başlattı. Şüphelilerin Samsun\'dan İstanbul\'a gittiği tespit eden hırsızlık bürosu ekipleri şüphelileri kiraladıkları otomobil ile Samsun\'a dönerken Samsun\'un girişinde yakaladı. İçinde 10 bin dolar para ile 30 adet tam Cumhuriyet altının bulunduğu iddia edilen çelik para kasa ise Canik ilçesi Gültepe mahallesi\'nde atılmış olarak bulundu. Gözaltına alınan ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Bürosunda sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin market içinde dolanması

-Şüphelilerin çelik para kasasını çalması

-Şüphelilerin adliyeye çıkartılması

-Adliyeden detay

(Süre: 01.57 dk) - (Boyut: 219.40 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-SAMSUN, (DHA)

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KILIÇDAROĞLU’NDAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki toplantının ardından, İzmir\'in Torbalı ilçesine gitti. Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç\'in (20), Torbalı\'nın Yazıbaşı Mahallesi\'ndeki evini ziyaret etti. Şehidin babası Gürkan Dinç ve annesi Dilek Dinç\'e baş sağlığı dileyip, bir süre görüştü, acılarını paylaştı. Şehit evinde dua edilmesinin ardından dışarı çıkan Kılıçdaroğlu, bahçede bulunan vatandaşlarla da tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir’den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun şehit evinden çıkışı

-Şehit evindeki vatandaşlar ile görüşmesi

-Kılıçdaroğlu\'nun evde ayrılması

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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KEDİYİ SOPALARLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER İDDİASI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde bir sokak kedisinin sopa ve hortumlarla dövülerek öldürüldüğü iddia edildi.

Sabah saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi önünde beslediği kedilere bakmaya giden İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Dernek Başkanı Mine Altay, çevresinde sopa ve hortumlar bulunan sokak kedisinin ölüsünü buldu. Polisi arayan Altay, baktığı sokak kedilerinden birinin sopalarla dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekibi, çevrede inceleme yaparak soruşturma başlattı. Dernek Başkanı Mine Altay, hayvanlara işkence yapanların ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Altay, \"Bu konularda ne yapacağımızı şaşırdık. Devlet büyüklerimizden bu hayvanlara yapılan işkence, tecavüzler ölümlerin önüne geçilmesi İçin bu kanunun bu yasanın biran önce çıkartılması gerekiyor. Eğitimli bir Türkiye istiyoruz, çocuklarımıza merhamet, vicdan verebilecek eğitimler istiyoruz. Lütfen artık bu hayvan ölümlerini katliamlarını devlet duysun. Kanunu meclisten geçirmeyi ne olur hızlandırsınlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yerdeki kedi ve çevresindeki lastik parçaları ile sopalar

-Polisin inceleme yapması

-Dört ayrı darp noktası olduğunu söylemesi

-Kedi Bakımevinden görüntü

-Polis ve dernek başkanının konuşması

-Dernek başkanı ile röp.

-Çevreden görüntüler

SÜRE: 04\'47\" BOYUT:225 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı (2)



\'HERKES MECLİS\'TE YAN GELİP YATMIŞ\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce Anıt Park Meydanı\'nda düzenlenen mitingde, kalabalığa seslendi. Tarım ve ekonomi ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten Akşener, \"Bir çalışma yapmamız lazım, diyerek, ekonomiyi ve tarımı önümüze açtık. 16 yılda bu arkadaşların yaptıklarını kuruş kuruş hesapladık. Ekonomistlere, \'Ekonomiyi ayağa nasıl kaldırırız?\' diye sorduk. Onlar \'Türkiye ayağa kalkar\' dedi. Türkiye\'nin eğitimli genç nüfusu çok fazla. Gençlerimize istihdam sağlayarak, bu ülkeyi bu bataktan çıkaracağız. Bu ülkenin ayağa kalkması için israfı kesmemiz lazım. Yolsuzlukların önüne geçmemiz lazım. Ben Türkiye\'nin niçin böyle olduğunu anladım. Büyük bir ciddiyetsizlik var. Herkes, Meclis\'te yan gelip, yatmış. Bugün bizi yönetenlerin 16 yılda göz boyayacak binaların dışında ekonomiyi çökerten, tarımı yok eden kararlarının kimse farkında olmamış. Bizim yaptığımız bütün projeler vatandaşımızın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait. Her birinin kaynağı, kuruş hesabına kadar yapıldı\" dedi.

\'FINDIK FİYATLARINI DOLARA ENDEKSLİ YAPACAĞIM\'

Fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, \"Biz Giresun\'da ilk defa fındığa 15 lira vereceğiz, dedik. Türkiye\'deki bütün siyasiler, fındığa 15 lira vermeye başladı. Şimdi de başka bir şey söylüyorum. Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Fındık, Türkiye için önemli. Fındık, Türkiye\'nin dünyada fiyat belirleyebildiği tek ürün. Berlusconi ahbabı oldu arkadaşın. Nikah şahitliği yaptı. Bizimki de fındığın pazarlanmasını döndürdü. Fiskobirlik\'i, devleti aradan çıkardı. Berlusconi\'nin adamlarına terk etti. Dünyada etkili olduğumuz tek stratejik ürünümüzün içine tükürdüler. Bilerek yaptılar\" diye konuştu.

\'İŞSİZLİĞİ 5,6\'YA İNDİRECEĞİZ\'

Gençlere iş vermenin, devletin görevi olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi:

\"Gençlere iş vermek, bu devletin görevidir. İş veremiyorsan o zaman o genci iş buluncaya kadar ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğdirmeyeceksin. O yüzden 500 liralık aylık vatandaşlık maaşı bağlayacağız, her bir gencimize. Asgari ücret, vergiden muaf olacak. AVM\'lerle ilgili ciddi çalışmamız var. Avrupa ülkelerinin her birinde AVM\'ler 30- 40 kilometre dışarıdadır. O şehirlerde pazar günleri AVM\'ler kapalıdır ama küçük esnaf açıktır. Şimdi siz vatandaşınızı para harcayabilir duruma getireceksiniz ondan sonra da esnafı ayağa kaldıracaksınız. Esnaflar patır patır dükkan kapatıyor. Biz bu dükkanların yeniden açılmasını sağlayacağız. Yıllık 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik rakamını 5,6\'ya indireceğiz.\"

\'PANCARA KOTA GELDİ, HAYVANCILIK BİTTİ\'

Tarımın ve hayvancılığın bilinçli bitirildiğini savunan Akşener, \"Fındık bizim prestij, stratejik ürünümüz olduğu kadar pancar da öyledir. Pancar sadece şeker değil, aynı zamanda ekolojik bir hayvan yemidir. Pancara kota geldi, hayvancılık bitti. 97 senesinde İçişleri Bakanı olarak Muş Varto ilçesinde bir köye gittik. Oranın muhtarı bana, \'Sayın Bakanım, burada 90 bin hayvan var. Şu PKK\'nın yaptıklarını önleyin. Burada eskiden 250 bin hayvan olurdu, şimdi 90 bine indi\' demişti. Yakın zamanda tekrar gittiğimde aynı yerde 10 bin hayvan bile kalmamıştı. Bu ülkenin her bir şehrinde tarım ve hayvancılığı şuurlu bir şekilde bitirmişler. Bunu önleyeceğiz ve bunu bir beka sorunu olarak kabul ediyoruz. Burada kötü niyet var\" dedi.

\'FETÖ MESELESİNDE ÇAYCI, ÇORBACI HAPİS; ZENGİNLER KAÇAK\'

Darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Meral Akşener, şunları söyledi:

\"Bunların hataları yüzünden 15 Temmuz oldu. Bu millet köprüden, sokaktan devleti topladı, getirdi. Şimdi bizim çocuklarımız Afrin\'de, Menbiç\'te dış politikada çukura düşürülen bu devleti kanı pahasına, canı pahasına o çukurdan çıkarıp, geri getiriyor. Bu yüzden cumhurbaşkanı olduğum gün hem Kuleli\'yi hem de diğerlerini aynı gün açacağım. Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Babam beni oraya gönderirken, \'Benim kızım devlete emanet\' dedi. Hocalarımız o emanete ihanet etmedi. Şimdi harp okulu öğrencilerinin ana- babaları, çocuklarını devlete emanet etti. Devlete teslim edilen 14- 15 yaşındaki çocukları sen eğer FETÖ\'ye kaptırdıysan o çocukların emanetine ihanet ettin. Şimdi binalara savaş açıp, 18 yaşındaki çocuklara, 5 günlük erlere müebbet cezası verdin. 5 günlük bir er, komutanı talimat verdiğinde onu sorgulayabilir mi? Bu çocukların silah çekmişliği yok. Fotoğraflar, videolar var; ama faturanın birine kesilmesi lazım. Bu FETÖ meselesinde çaycı, çorbacı hapis; zenginler kaçak, hainlerin ne olduğu belli değil.\"

Meral Akşener, konuşmasının ardından, İYİ Parti\'ye katılan, Keçiören Belediye eski Başkanı Turgut Altınok\'un kızı Ayça Altınok\'a rozetini taktı.

Dinçer AKBİR-Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA)

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DEMİRTAŞ\'IN BESTESİNİ BU KEZ KIZLARI VE EŞİ ÇALIP TELEFONDA KENDİSİNE DİNLETTİLER

HDP\'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinde yazıp bestelediği, \"Korkma\" adlı şırkısını kızları Delal ve Dılda ile eşi Başak Demirtaş çalıp söyledi. Çaldıkları parçayı telefon ile arayan eşi Selahattin Demirtaş\'a da dinleten Başak Demirtaş sosyal medya hesabından şarkıyı, \"Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu?\" mesajı ile paylaştı.

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın bir süre önce yazıp bestelediği, \"Korkma\" adlı şarkısını bu kez eşi ve kızları çalıp söyleyerek klip hazırladı. Diyarbakır\'daki evlerinde çekilen kilipte, Demirtaş\'ın kızı Delal keman çalarken, küçük kızı Dılda ise gitar ile eşlik etti. Başak Demirtaş, şarkıyı söyledikleri sırada telefon ile cezaevinden arayan eşi Selahattin Demirtaş\'a şarkıyı dinletirken, şarkının bitiminde Demirtaş, \"Kayıttan mı çaldınız\" deyince eşinin, \"Hayır Delal ve Dılda keman ve gitar ile çaldı\"diyor. Başak Demirtaş, klibi sosyal medya hesabından, \"Hep Selo Başkan mı söyleyecek? Bu sefer de sürpriz yaptık, biz söyleyelim dedik. Sizce nasıl oldu ? mesajı ile paylaştı.

Görüntü Dökümü:

-Klipten görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-

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OĞUL VEREN ARILAR MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

SİVAS\'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ve başka bir evin içerisinde oğul veren arılar mahalleyi ayağa kaldırdı.

Kent merkrezinde, Yeni Mahalle 3\'ncü sokakta Kenan İleri\'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan vişne ağacına arılar oğul yaptı. Kenan İleri\'nin yan komşusu Hidayet Ağırkaya\'nın evinin içine de giren arılar mahallede paniğe neden oldu. Sabah kalktığında evinin içerisinde çok sayıda arı olduğunu gören Kenan İleri, bahçeye çıktığınde vişne ağacında arıların oğul verdiğini gördü. Çevresindekilerden yardım isteyen İleri, bir arıcı çağırdı. Arıcılık işi ile uğraşan Ramazan Yıldız, Sivas Belediyesi\'ne ait İtfaiye Müdürlüğünün vinci ile ağaca çıktı. Özel elbise giymeden arıların yanına çıkan Yıldız, arıların toplandığı dalı keserek yanında getirdiği kutunun içine koydu. Yıldız, daha sonra köye giden ve evde bulunmayan Hidayet Ağırkaya\'nın evine merdiven yardımıyla pencereden girdi. Yıldız, arıların dışarı çıkması için evin pencerelerini açtı.

Sabah uyandıklarında evin içerisinde arı olduğunu ve çocuklarını soktuğunu ifade eden İleri, \"Bulunduğumuzun evin bahçesindeki ağaca arı oğul yapmış. Evin içerisine de saldırdı, bir kaç çocuğu ve ablamı soktu. Bunun üzerine bir kaç yeri aradık. Arıcı arkadaş geldi. Güvenli bir şekilde alıp arıları götürdü\" dedi.

Arıcı Ramazan Yıldız ise \"İtfaiye eşliğinde bıçak yardımıyla arıları sarsmadan, dağıtmadan dalı ufak ufak keserek torbanın içerisine hafif bir şekilde aldık. Arı oğul verdiği için oraya toplanmışlar. Özel kıyafet giymeye gerek duymadım, sıkıntılı bir durum yoktu. Arıları kovana koyacağız.\" dedi. Mahalle sakinleri ise arıların toplanmasını meraklı gözlerle izledi.

Görüntü Dökümü:

-Bahçedeki ağaçta bulunan arılar

-Evin içerisinde camdaki arıların görüntüsü

-Arıların toplanması

-Ev sahibinin konuşması

-Arıcının konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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