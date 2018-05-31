DHA YURT BÜLTENİ-17

Amasya\'ya şehit ateşi düştü



IRAK kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Koç\'un Amasya\'nın Gümüşhacıköy\'deki baba ocağına ateş düştü.

Irak kuzeyinde sürdürülen operasyonlar esnasında PKK terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Uzman Çavuş Sercan Koç\'un acı haber haberi Amasya\'nın Gümüşhacıköy ilçesi Çay mahallesinde bulunan ailesine ulaşdı. İlçe protokolü ve askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası aile ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Sercan Koç, Gümüşhance ilçesinde yarın ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gümüşhacıköy Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

Sinan HARMANCI / AMASYA (DHA)



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Giresun\'da çatışma çıktı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

GİRESUN\'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Giresun\'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında, Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken kaçan teröristler takibe alındı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK\'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumluları olduğu öne sürüldü.

Muhammet KAÇAR / GİRESUN (DHA)

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Çaldıkları otomobile hırsızlık yapınca yakalandılar

KOCAELİ\'de, çaldıkları 2 otomobille okul ve iş yerlerinden bilgisayardan karpuza, kasadaki madeni paralardan, sadaka kutusundaki paralara kadar her şeyi çalan 2 hırsız yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Eski model otomobillerin M.F. (19) ve G.İ. (17) tarafından çalındığı belirlendi. Plaka tanıma sisteminden çalınan ilk araçtaki plakanın ikinci olarak çalınan araçta kullanıldığı tespit edildi. Takibe alınan araç Kartepe ilçesinde durdurulmaya çalışıldı. Yaşanan kovalamanın ardından Başiskele ilçesinde yoldan çıkan araç kaza yaptı. Kolu kırılan M.F. araç içerisinde yakalanırken, G.İ. ise kaçmayı başardı. Uzun süre polisleri peşinden koşturan G.İ. yaklaşık 2 saat sonra Kartepe Avluburun Köyü\'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Sorguya alınan M.F. ve G.İ.\'nin çaldıkları 2 otomobil ile İzmit, Başiskele, Kartepe ilçelerinde bir okuldan laptop, 1 marketten 100 kilo karpuz, 60 kilo kavun, 1 kafeden içecekler ve kasadaki madeni 38 TL, son girdikleri kafeden ise kasadaki 250 lira ila sadaka kutusu içerisinde bulunan 500 TL\'yi çaldıkları belirlendi. 17 yaşındaki G.İ.\'nin hırsızlık suçundan 29 kaydının bulunduğu, 3 suçtan aranmasının olduğu, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi. M.F. ve G.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (3)

AKÇAABAT\'TA MİTİNGTE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesindeki mitingin ardından geldiği Akçaabat ilçesinde de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Türkiye\'nin terörle mücadele konusunda geliştiğini belirten Bakan Soylu, \"Türkiye kendini terörle mücadele alanında çok geliştirdi. Teknolojik açıdan da çok geliştirdi. Mühimmat, edevat, araç ve teçhizat açısından çok geliştik. Elin oğluna muhtaç olamamak için kendi insansız hava aracımızı yaptık. En son dün 6 tane terörist silahlı insansız hava aracılığıyla yakandı. Size bir haber daha vereyim; Şu anda sınırımızın 25 kilometre ötesindeyiz. Kuzey Irak\'ta ödleri patlıyor, \'Kandil\'e bunlar ne zaman gelecek\' diye. Size bir şey söyleyeyim, şehitlerimizin ve bu milletin intikamını almazsak hayat da bize haram olsun, bu ülke de bize haram olsun. Bunların ümiğini sıktıysak sizin sayesinde sıktık. Bunların bir de \'üst düzey\' dedikleri elebaşları vardı. Bizim evlatlarımız bundan 4 tanesi hafta başından beri etkisiz hale getirdi\" dedi.

\'İNCE İLE KILIÇDAROĞLU BİRİNE GİRECEK\'

Bakan Soylu, seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirdi. Bakan Soylu, \"Bu Kemal Kılıçaroğlu kendi yenilseydi yerini verir miydi Muharrem İnce\'ye. Sen onu benim külahıma anlat. Ama esas kavga ne zaman biliyor musunuz? Seçim bitecek Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu birbirine yumruk yumruğa girecek. Niye? İflas etmiş dükkânın mallarını yağma etmek için\" diye konuştu.

Bakan Soylu, Trabzon\'un AK Parti\'nin kalesi olduğuna işaret ederek, kalabalıktan seçimlerde bir tek fire bile vermemelerini isteyerek konuşmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan konuşma

Mitingden detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA

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Güney ilçesinde sağanak yağmur hasarı (2)

ZARAR 20 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Güney ilçesinde oluşan sel felaketinin izlerini silmek için yürüttüğü temizlik çalışmaları sürüyor. Sel esnasında yaşanan toprak kayması nedeniyle park halindeki bir traktörün üzerine duvar yıkıldığı, aracın zarar gördüğü görüldü. Güney Belediye Başkanı AK Partili Halil Ayhan, ilçeye selin verdiği ekonomik zararın 20 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, \"İlçede metrekareye düşen yağış miktarı çok fazlaydı. İlçe merkezinde alt yapı çalışmalarımız sürüyordu. Bazı yerlerde altyapı ve üst yapı tamamen çöktü. Yollarda yaşanan çukurlar nedeniyle içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatları yüzeye çıktı. Alt ve üst yapıda büyük zarar var. 300 ev dışında ilçedeki evlere su verdik. Tarım arazilere de büyük zarar gördü\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çökme oluşan yollardan

- Temizleme çalışmalarından

- Yüzeye çıkan borulardan

- Üzerine duvar devrilen traktörden

- Bir vatandaşın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Beydağ Baraj gölüne giren 11 yaşında çocuk boğuldu

İZMİR\'in Beydağ ilçesinde, serinlemek için 2 arkadaşı ile Beydağ Baraj gölüne giren ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Caner Çam, suda boğularak yaşamını yitirdi.

Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Ortaokulu öğrencisi Caner Çam, bugün saat 14.00 sıralarında, arkadaşları D.Ö. (Durmuş Özkaya) (10) ve S.Ö. (Soner Özkaya) (9) ile Beydağ Barajı\'na gitti. Bir süre barajın kenarında oturan 3 arkadaş, serinlemek için baraj gölüne girdi. 3 arkadaştan Caner Çam, yüzme bilmemesine rağmen kıyıdan uzaklaştı. Çam, bir süre sonra suya batıp çıkarak, gözden kayboldu. Kıyıya çıkan D.Ö. ve kardeşi S.Ö.\'nün yardım istediği çevredekiler, durumu Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bildirdi. Jandarma ekipleri, kıyıdan yaptıkları aramada Çam\'ı bulamayınca, suda arama çalışması başlatılması için yardım istedi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'nden çağrılan 2 dalgıç, 15 dakikalık bir çaba sonucunda Çam\'ın, suya girdiği yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde, balçığa saplanmış cesedini buldu. Çam\'ın sudan çıkartılan cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Çam\'ın cesedi götürülürken, olay yerine gelen babası ve annesi sinir krizi geçirdi. Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve CHP\'li Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Beydağ Baraj Göleti\'ndeki arama-kurtarma çalışmalarından görüntü

-Cesedin sudan çıkartılması

-Çam\'ın yakınlarını sinir krizi geçirmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / BEYDAĞ (İzmir), (DHA)

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