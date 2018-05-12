DHA YURT BÜLTENİ-17

Başbakan Yıldırım: Gündemimizde af yok

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin \'af\' önerisine ilişkin soruya, \"Gündemimizde af yok. Çok net söylüyorum. Sayın Bahçeli, zannediyorum bölücü terör örgütlerini, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir\" diye yanıt verdi.

Görüntü dökümü

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın soruları yanıtlaması

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Erzincan - DHA

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Bakan Eroğlu: Türkiye\'nin üzerinde oynanan oyunları Cumhurbaşkanı Erdoğan bozdu

ORMAN ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye\'nin üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bozduğunu söyledi.

Hatay\'a gelen Bakan Veysel Eroğlu Hatay valiliğini ziyaret etti. Valilik bahçesine ağaç diken Bakan Eroğlu, daha sonra açılış törenine katılmak üzere Antakya Spor Salonu\'na geçti. Bakan Eroğlu, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ancak bunların hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bozduğunu belirterek, \"Şimdi yeni bir oyun tezgâhlamışlardı. Neydi o oyun. Ya biz ekonomik olarak Türkiye\'yi çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar, ne gerekiyorsa yapalım şeklinde bir plan hazırladılar. Ama cumhurbaşkanımız bunu da gördü. Bu oyunu da bozmak için 24 Haziran\'da milleti sandığa çağırdı. Şimdi bunların oyununu bozma sırası Hatay sende. Suriye\'yi ne hale çevirdiler. Dolayısı ile buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden sevgili kardeşlerim 24 Haziran seçimleri bir parti seçi değildir. Milletimizin, devletimizin bekası istiklal ve istikbal meselesidir. O yüzden ona göre karar verin. İnşallah Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür tekrar koltuğa oturtacağız. İnşallah Hatay hazır mı? Ayrıca güçlü bir meclis yani güçlü, yürütme yanında yani Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, bakanlar kurulu yok. En son Başbakan Binali Yıldırım. Artık şimdi yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır. Bunun dışında yasama tamamen ayrı. Daha güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Onu da inşallah çok güçlü bir şekilde göndereceğiz. Bütün vekillerimizi. Tabi yasama da ayrı. Böylesine Türkiye\'de kuvvetler ayrılığı tam olarak denkleşti. Yürütme, yasama, yargı hepsi müstakil hale geldi. Hepsi güçlü hale geldi. Artık yüzde 30-35 ile iktidar olma dönemi kapandı. Şimdi yüzde 50+1. Ama Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 50+1 yeter mi? İnşallah çok daha güçlü şekilde göndereceğiz\" dedi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay milletvekilleri ile birlikte 150 milyon TL yatırım değeri olan 10 tesisin temelini attı.

Görüntü Dökümü

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- Valilikte fidan dikimi

- Ziyaretten detaylar

- Temel atma töreninden detaylar

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

SÜRE: 04\'49\" BOYUT: 532 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)

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Hastaneden Suriyeli bebeği kaçıran kadın tutuklandı (2)

SURİYELİ BEBEĞİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim\'i kaçıran Emine Ö.\'nün, bebeği kaçırma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde sağlık çalışanı kıyafeti bulunan Emine Ö.\'nün koridordan yürüyerek yeni doğan ünitesine girdiği görülüyor. Bir süre içeride kalan Emine Ö.\'nün daha sonra kucağında bebekle kapıdan çıkıp gittiği görüntülerde yer alıyor.

Fazlı Ç. ile nikahsız yaşayan Emine Ö.\'nün ikiz bebeklere hamile olduğu, düşük yaptığı bu nedenle bebeği kaçırdığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Emine Ö\'nün hastane gelmesi

- Odaya girmesi

- Bebeği alıp çıkması

Afyonkarahisar (DHA)

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Alkol alıp, çaya düştü; \'Üzerimi kuruturum, rahat olun\' dedi



KARABÜK\'te, alkol alıp, uçucu madde kullandığı öne sürülen E.Ö. (41) dengesini kaybedip çaya düştü. Kendi imkanlarıyla sudan çıkan E.Ö., kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, \"Üzerimi kuruturum ben. Rahat olun. Hava akşama kadar güneşli\" dedi.

Araç Çayı kıyısında bugün saat 14.00 sıralarında alkol alıp, uçucu madde kullandığı öne sürülen E.Ö., ayağa kalkarken dengesini kaybedip çaya düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çayın çevresinde arama yaparken E.Ö. düştüğün yerin karşısındaki parkın olduğu yerden üzeri sırılsıklam bir şekilde çıktı. E.Ö. kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, \"Üzerimi kuruturum ben, rahat olun. Hava akşama kadar güneşli. Sarhoştum, ayağım kaydı. Düştüm ama bir şey olmadı. Biraz akıntı var sadece. Bir bira içtim. Uçucu madde aldım, konuştuğunuzu anlıyorum\" dedi.

Ekipler, E.Ö. ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ve itfaiye ekiplerinden detay

-E.Ö.\'nün konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Şanlıurfa\'da icazet töreni

ŞANLIURFA\'da dini eğitim gören 22 kişi için icazet töreni düzenlendi. İcazet alan talebelere Kuran-ı Kerim hediye edilirken, törene katılan bin kişiye yemek ikram edildi.

Merkez Karaköprü ilçesinde bulunan Alaiyye Camisi\'nde; Kuran, Arapça, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Muamelat ve İslami Davet eğitimleri gören 22 kişi için icazet töreni düzenlendi. Tek tip kıyafet giyen öğrenciler, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, Nakşibendi Şeyhi Molla İzzeddin Aksan\'ın elini öperek mezuniyet belgelerini aldı. İcazet töreninde konuşan Müftü İhsan Açık, \"Böyle güzel bir toplumda icazet için buradayız. İlim ve irfanın yetiştirdiği hocalarımız, üstatlarımız burada, sözün gerçek sahipleri burada. Onlar varken bizim fazla söz söylememize gerek yok. Bu törende emeği geçen müderrislerimize teşekkür ediyorum. Talebelerimize Allah\'tan başarılar diliyorum. İcazet alan talebelerimize, ilmiyle amel etmelerini, ilimlerini yaymalarını, ilim bayrağını ufuklara kadar taşımayı Allah nasip etsin. Bu programımıza katılanlara teşekkür ediyorum\" dedi.

Şanlıurfa eski Valisi Güngör Azim Tuna ile bazı bürokratların da katıldığı törenin sonunda yaklaşık bin kişiye yemek ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İcazet törenine katılanlar

- Kuran-ı Kerim okunması

- İcazet alan talebeler

- İl Müftüsü İhsan Açık konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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