DHA YURT BÜLTENİ-17

10 katlı apartmanda yangın: 3 yaralı



KÜTAHYA\'da 10 katlı apartmanın 7\'nci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarıldı. İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen ve kısmen yanıklar oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay 75\'inci Yıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir sitedeki 10 katlı apartmanın 7\'nci katında Hasan Aydın\'ın (42) oturduğu dairenin mutfağında belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri apartmanda mahsur kalanları araçlarından uzatılan merdivenle indirdi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında vücudunda kısmen yanıklar oluşan evin sahibi Hasan Aydın ile dumandan etkilenen 2 kişi 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Yangının çıktığı dairenin alevli görüntüsü,

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi,

-Çevredeki vatandaşların,

-Evin sahibinin ambulansa götürülmesi, Binada mahsur kalanların itfaiye ekiplerince indirilmesi,

-Dumandan etkilenen bir kızın kucakta ambulansa götürülmesi,

-Olay yerinden detay görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

DÜZCE\'de, foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışması ile çukurdan çıkarıldı.

Düzce Körpeçler Mahallesi 1448 Sokakta bulunan arazide otlayan inek üzeri açık olan foseptik çukuruna düştü. Çamur dolu çukurdan çıkamayan ineği gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeciler bağladıkları halatlarla ineği yukarı doğru çekerek çukurdan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek araziye bırakılırken, inek otlamaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin ineği çukurdan çıkarırken görüntüsü

İneğin çukurun yanından ayılırken görüntüsü ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Hakkarili çocuklar helikoptere bindi

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerini kışlada misafir etti. Değişik okullardan 70 öğrenci, 2 kilometre yürüyerek gittikleri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda şehitliği ziyaret edip, helikoptere binmenin heyecanı yaşadı.

Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe, Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Vali Toprak, öğrencilere Mehmetçiklerin kahramanlıklarını anlattı. Toprak, \"Ziyaret etmekte olduğumuz mekan Türkiye\'nin en cesaretli en kahraman birliklerinden bir tanesidir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, bağımsız ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan şehit veren tam bir kahraman yuvasıdır. Buranın çok değerli komutanına, düzenlemiş olduğu bu törenden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önlerinden geçtiğiniz bu aslan parçaları lafta değil, masa başında değil, vatanımızın en zor köşelerinde, en zor dağlarında, canlarını feda eden kardeşlerimizdir. Ben hepsinin gözlerinden öpüp tebrik ediyorum. Sizler bu görevi bizden devralıp daha da ileriye taşıyacaksınız. Vatanımız, bayrağımız, askerimiz, bu topraklar bizim olmazsa ne ailemiz kalır, ne kardeşimiz kalır, ne okulumuz kalır. Onun için elimizdeki güzelliklerin farkında olacağız onu korumak için çabalayacağız\" dedi.

HELİKOPTERE BİNDİLER

Daha sonra pilotlar kullandıkları helikopterleri öğrencilere tanıttı. Ardından öğrenciler hayatlarında ilk kez yakından görme fırsatı buldukları helikopterlere binmenin heyecanını yaşadı. Etkinlik kapsamında askerler tarafından öğrencilere drone ve İHA, ve helikopter gösterisi yapılarak, komando kolunun silah ve teçhizatları tanıtıldı. Öğrenciler Hakkari Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında oynadı. Ardından Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç makamında kabul ettiği öğrencilere Vali Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte kitap hediye ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenci ve askerlerin yürüyüşünden genel ve detaylar

- Askerlerle birlikte şehitliği ziyaret eden öğrenciler

-Detaylar

-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın konuşması

- Helikopter gösterisi

-Gösteriyi izleyen öğrenciler

- Çocukların helikoptere koşması

-Binmeleri

- Öğrencilerin silahların tanıtılmasından genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Tunceli\'de TİKKO\'lu 2 terörist öldürüldü



TUNCELİ\'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi\'nde sabah saatlerinde başlatılan hava destekli operasyonda, 2 TİKKO\'lu terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat timleri ile Hozat ilçe merkezindeki Jandarma Özel Harekat timleri, Aliboğazı Vadisi\'nin iç kesimlerinde üstlenen terör örgütleri PKK ve TKPM/ML TİKKO mensuplarına yönelik sabah saatlerinde hava destekli operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Aliboğazı Vadisi\'nin iç kesimlerindeki sarp kayalık alanda teröristlerle sağlanan çatışmada, TİKKO\'lu 2 kadın terörist ölü, 1\'i ise sağ olarak ele geçirildi. Güvenlik birimleri, çatışmanın sürdüğünü ve bölgeye takviye birlikler sevk edildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyon bölgesi

- Askeri helikopter

- Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'in telsizden konuşması

- Genel ve detay

TUNCELİ, (DHA)

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Motosiklet tutkunları 23 Nisanı kutladı

KOCAELİ Motosiklet Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı yaklaşık 200 motosikletle tur atarak kutladı.

İzmit\'te, Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı. Yaklaşık 200 motosikletli bir araya geldi. Türk Bayraklarıyla donatılan motosikletler Anıtpark mevkiinden başlayarak şehir içerisinde tur attı. Vatandaşlar, motosikletlilerin geçişini ilgiyle takip etti. KOMOTO olarak bayramlarda sürüşler yaptıklarını ifade eden KOMOTO Başkanı Yılmaz Tayden, \"Biz Kocaeli Motosiklet Topluluğu olarak, her yıl önemli bayramlarda yaptığımız sürüşlerden birini yapıyoruz. Bu gün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak amacıyla bütün motosikletçi dostlarımızla etkinlik hazırladık. Şehir kortejimizi yapıp çocuklara verdiğimiz önemi burada dile getirmek için, onların da bayramını hep beraber kutladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Motosikletlerden görüntü

- KOMOTO Başkanıyla röp

- Ayhan Acar\'la röp

- Kortejin yola çıkışı

- Detay görüntüler

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Dinçer AKBİR

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