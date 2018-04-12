DHA YURT BÜLTENİ- 17

Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi (1)



BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde, elindeki pompalı av tüfeğiyle caminin minaresine çıkan Murat T. (39), polisi alarma geçirdi.

Bugün saat 18.00 sıralarında, Beşevler Mahallesi\'ndeki Kuba Camii\'ne gelip, elindeki pompalı av tüfeğiyle minareye çıkan bir kişi, \"Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak\" diye bağırmaya başladı. Haber verilmesi sonucu, olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler ikna etmeye çalışırken, Murat T. elindeki pompalı av tüfeğini havaya doğru birkaç el art arda ateşledi. Çevredekiler panik yaşarken, polisin ikna çabaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, (DHA)

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Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi (2)

\'20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM\'

Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii\'nin minaresine çıkan Murat T., borcu yüzünden hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyledi. Murat T., \"20 mermim var, gerekirse çatışırım\" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, (DHA)

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Nevşehir\'de ölü bulunan Doç. Dr. Baştürk\'ün cenazesi Diyarbakır\'a getirildi

NEVŞEHİR\'in Çardak köyü kırsalında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk\'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır\'a getirildi.

Nevşehir\'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak köyü yakınlarında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk\'ün cenazesi, eşi Nalan Baştürk\'ün isteği üzerine Diyarbakır\'a getirildi. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla, Bağlar ilçesi Yeniköy mezarlığına getirilen, Baştürk\'ün cenazesini yakınları karşıladı. Büyük üzüntünün hakim olduğu mezarlıkta Baştürk\'ün cenazesi morga alınırken, cenazenin yarın Yeniköy Mezarlığı\'na defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazenin gelmesi

- Yakınlarının mezarlıktaki bekleyişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Salihli\'de yerli tohum ve fide şenliği

MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki Beşeylül İlkokulu\'nda, yerli tohum ve fide şenliğinin 2\'incisi düzenlendi.

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Çevre ve Ağaçlandırma Vakfı (GEMA), Beşeylül İlkokulu ve Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu işbirliğiyle, yerli tohum ve fide şenliğinin 2\'incisi gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Beşeylül İlkokulu Müdürü Ahmet Sarp, \"Yerli tohumun üretilmesi, halk ve toprakla buluşturulması amacıyla, çocuklarımızın yetiştirdiği 40 bin adet sebze fidanın dağıtım programındayız. Üretimde millilik kapsamında bu çalışmamızı yaptık\" dedi.

GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ise, bu yıl okul bahçesinde oluşturulan sera içerisinde 10 farklı tür sebze çeşidinde 40 bin fide ürettiklerini söyledi. Kilimcigöldelioğlu, \"Geçen yıl bu sera içerisine 7 bin fide dikmiştik. Bu yıl sayımızı artırarak, 40 bine çıkardık. Amacımız halkımızı yerel tohumla buluşturmaktır. Ürettiğimiz bu fidanları cumartesi günü Çamurhamamı Mahallesi\'nde gerçekleştireceğimiz ve bu etkinliğin devamı niteliğinde olan programımızda halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız\" dedi.

Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, \"Yerli tohum ve fide şenliğinin geleneksel hale getirilmesi son derece olumlu. Yerli tohumun yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin bunu kullanması amacıyla yapılan faaliyetin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor\" dedi.

Tören, halk oyunları gösterileri ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bisiklet turundang örüntü

-Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ile röp.

-Etkiliğe katılan 67 yaşındaki Arif Özdemir ile röp

-Etkinliğe öncülük eden Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Malkara\'da 4 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ Malkara ilçesinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Malkara-Keşan Karayolu üzerinde bulunan ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Malkara otogarından gelip, kavşaktan ilçe merkezine dönen Serhat Üçe (26) yönetimindeki 23 LE 062 plakalı hafif ticari araç, Keşan istikametine giden Emre Budur (28) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Tolga Engin (24) yaralandı. Engin, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise aynı Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. E.S. yönetimindeki plakasız motosiklet, 14 Kasım Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü E.S., ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Üçüncü kaza ise Malkara–Tekirdağ Karayolu üzeri Ahievren Mahallesi girişinde meydana geldi. Celal Ağlatan’ın (38) kullandığı 59 LD 708 plakalı kamyon Malkara istikametinden gelerek kavşaktan dönüp Ahievren Mahallesi içine giriş yapmak istedi. Bu sırada kamyon Tekirdağ\'dan, Malkara istikametine seyir halinde olan İsmet Alarçin (59) idaresindeki RA ME 1415 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Alarçin ve araçta bulunan arkadaşı Hatice Çıtık yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dördüncü kaza da Malkara–Tekirdağ Karayolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan, Malkara istikametine gelen 40 yaşındaki Barış Durmuş’un kullandığı 59 TZ 353 plakalı hafif ticari aracın sol ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ahievren mahallesi girişinde mola vermek için emniyet şeridi içine park eden Erhan Dayı (42) idaresindeki 34 AH 8224 Plakalı beton yüklü miksere çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Barış Durmuş’un tedavisi, sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-4 ayrı kazadan da detay

-Ambulansların gelişi ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-kaza yapan araçların çekiciyle çekilmesi

-Köylünün yola tepkisi

-Yaralıların ambulansa hastaneye sevki

-Çevreden detay

-Araçlardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) -

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Evinde uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

DENİZLİ\'de, İran uyruklu M.A., uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara sattığı iddiasıyla gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran vatandaşı M.A.\'nın kaldığı apart dairesine, dün (çarşamba) operasyon düzenledi. M.A. operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 sahte pasaport, 1300 paket kaçak sigara ve 390 uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Evde arama yapan polislerin kaçak sigaraları bulması

- Uyuşturucunun bulunması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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Okul müdürüyle yardımcısını vuran polisin eşi: Tahrik var (3)

EĞİTİMCİLER SALDIRIYI KINADI

Polis memuru velinin, okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş\'ı tabancayla vurarak yaralaması eğitimciler tarafından kınandı.Eğitimcilere silahlı saldırı nedeniyle Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi; eğitim işkolunda örgütlenmiş Türk Eğitim-Sen Bursa 1 ve 2 Nolu Şubesi, Eğitim-Sen Bursa Şubesi, Eğitim İş Bursa Şubesi sendikaları ile birlikte öğretmenler, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanıp, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü. Sendika başkanları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğretmene şiddete karşı \'Yeter artık\' diyerek, yaptıkları toplu basın açıklamasından sonra kalemlerini atarak, oturma eylemi yaptı.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu\'nda polis memuru veli, Okul Müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş\'ı silahla yaraladı. Olay nedeniyle 4 ayrı sendika bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı\'nda başladı. Yürüyüş sırasında \'Bakan uyuma öğretmenine sahip çık\', \'Şiddet dursun, okullar huzur bulsun\' , \'Öğretmene uzanan eller kırılsın\' sloganları atan topluluk, olayda yaralanan Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş’ın fotoğraflarını taşıdı.

Öğretmeni Tülay Taş’ın yaralandığı olayın canlı tanığı olan ve yürüyüşe ailesiyle gelen 6. Sınıf öğrencisi Neslihan Torun da “Okullarda şiddetin olmamasını istiyorum. Yaralı öğretmenlerime acil şifalar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının önüne gelen eğtimciler adına Eğitim-Bir-Sen 1. No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, Türk-Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Metin Öksüz, Türk-Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, Eğitim-Sen Şube Başkanı Atakan Erdağ ve Eğitim-İş Şube Başkanı Özkan Rona birer açıklama yaptılar. İki eğitimciye silahlı saldırının kınandıgı konuşmalarda, Türk-Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu “Bugün bir ortak acımızı paylaşmak için bir araya geldik. Bir araya geliş nedenimiz, okullarımızda yaşanan olayların son bulmasını haykırmaktır. Biz öğretmenlere, eğitimcilere, okullarınıza sahip çıkın istiyoruz; çok şey mi istiyoruz? Can güvenliği içerisinde ders anlatmak istiyoruz. Bu milletin çocuklarına güvenli eğitim olmadan, verimli eğitim olmaz. Bursa’da yaşanan saldırıların en sonuncusu eğitimciler ölümden döndüler, ne yapacağız, \'Allah yardım etti ölmedi, sorun yok\' mu diyeceğiz? Biz artık okul kapılarını nöbetçi öğrencilerimize emanet etmek istemiyoruz. Güvenlik istiyoruz. Bu son olmadığı takdirde benzer olaylar yaşanırsa, Bursalı eğitimciler olarak iş bırakacağız” dedi.

Eğitimciler, oturma eylemi yaparken, ellerindeki kalemleri yere atarak, iki eğitimciye yapılan silahlı saldırya tepki gösterdiler. Yaklaşık 20 dakika süren oturma eyleminin ardından katılımcılar olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yürüyüş

Konuşmalar

Oturma eylemi

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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