DHA YURT BÜLTENİ- 17

Pervari\'de yıldırım düşmesi sonucu 8 korucu yaralandı

SİİRT\'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde sağanak yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu ikisi ağır 8 köy korucusu yaralandı.

Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü çıkışında güvenliği sağlayan güvenlik korucularının kaldığı güvenlik noktasına akşam saat 19.40 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu burada güvenlik önlemi alan ikisi ağır 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları, haber verilmesi üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından, Eruh Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

-Hastane acil servisi

-Hastaneye getirilen yaralılar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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Aracını kamp alanına park eden kadının denizde cesedi bulundu



KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, Yasemin Saraç\'ın (45) denizde cesedi bulundu. Cipi deniz kıyısındaki kamp alanında bulunan Yasemin Saraç\'ın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öğleden sonra, Kandıra Seyrek plajı açıklarında denizde ceset gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi dalgıç ekipleri ile 112 Acil ekipleri geldi. Denizde yapılan aramada kıyıya yakın bir noktada kadın cesedi görüldü. Arama kurtarma ekipleri cesedi denizden tekneye alıp kıyıya getirdi.

Yapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kamp alanında 41 FT 856 plakalı terk edilmiş bir cip bulundu. Cipin, Yasemin Saraç\'a ait olduğu ve aracını park ettikten sonra denize atlayarak yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yasemin Saraç\'ın sorunları nedeniyle intihar ettiği iddia edilirken, cesedi Kandıra Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Cesedin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ölen kadının fotoğrafı

-Cesedin denizden alınması

-Kıyıya getirilmesi

-Kadına ait cipin görüntüsü

-Jandarma detayları

HABER: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN-KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

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Malkara\'da minibüsle hafif ticari araç çarptı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde şerit ihlali yaptığı belirtilen kapalı kasa minibüsle hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3\'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Karıştıran mevkiinde bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Öğretmen (56) yönetimindeki 16 DE 067 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüjü aşıp, geçtiği karşı şeritte

İsmail Boyalık(26) yönetimindeki çift kabinli hafif ticari araca çarptı. Kazada, minibüste bulunan Ayhan Öğretmen, eşi Hatice Öğretmen(56), hafif ticari araçtaki İsmail Boyalık ve Ali Osman Özcan(38) yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs alev alırken,yangına ilk müdahale bölgedekiler ve haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta sıkışan Özcan ise kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralılardan İsmail Boyalık, Ali Osman Özcan ve Ayhan Öğretmen, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Ambulansların kaza yerine gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Kaza kırım ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarması

-Yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki

-Kaza yapan araçlardan detay

-Karşı şeride geçen minibüsün lastik izleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Ev arkadaşını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

ANTALYA’da, birlikte yaşadığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı öldüren Bahadır Coşkun hakim karşısına çıktı.

Muratpaşa ilçesinde, geçen 12 Şubat\'ta Bahadır Coşkun, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ev arkadaşı Metin Özcan’ı bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Bahadır Coşkun, bugün hakim karşısına çıktı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Bahadır Coşkun ve avukatı katıldı. Sanık Coşkun savunmasında, olay günü ev arkadaşı Özcan’la önce evde, daha sonra bir mekanda alkol aldıklarını anlattı. Özcan’a borcu olduğunu, alkol aldıkları sırada Özcan’ın kendisinden parasını istediğini ifade eden Coşkun, \"Ben de yanımda o kadar para olmadığını ve pazartesi günü verebileceğimi söyledim. Sonra küfür etmeye başladı. Masa ve bardakları yüzüme fırlattı. Ben de bunun üzerine mekandan ayrıldım\" dedi.

Kavgadan sonra eve giderek eşyalarını topladığını sözlerine ekleyen Bahadır Coşkun, dışarıda Özcan’la karşılaştığını ve kendisine küfür etmeye devam ettiğini öne sürdü. Özcan’ın kendisini darp ettiğini iddia eden Coşkun, ev arkadaşının iri yarı olduğunu, kendisini korumak için bıçakla yaraladığını savundu. Coşkun, Özcan’ı öldürme niyeti olmadığını, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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İzmir\'de terör operasyonunda 10 kişi tutuklandı



İZMİR\'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10\'u sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü olan geçen 4 Nisan\'da örgütün propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Motosikletli Yunus Timleri de yaptıkları uygulamalarda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR, (DHA)-

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