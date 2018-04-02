DHA YURT BÜLTENİ 17

Afrin\'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı



\'ZEYTİN Dalı Harekatı\' ile kontrol altına alınan Suriye\'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti. Teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"

Haber: GAZİANTEP,(DHA)

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Bursa\'da palet fabrikasında yangın

BURSA\'NIN Karacabey ilçesindeki bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Bursa\'nın Karacabey ilçesinde bulunan Arız Köyü\'ndeki bir palet fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmezken, itfaiye araçları ise yangına müdahalede bulundu. Yangının halen daha devam ettiği öğrenilirken, fabrikadaki yangın geniş çapta maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol alma çalışmaları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetliyor (2)

AÇIKLAMA YAPILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın Hatay ve İskenderun bölgelerinde yaptığı inceleme ve denetlemelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) açıklama yapıldı. TSK\'nın internet sitesinden yapılan ve inceleme-denetlemelere ilişkin görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, şunlara yer verildi:

\"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargâh ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bölgedeki son gelişmeler ve alınan/alınacak tedbirler hakkında görüşmüştür. Orgeneral Akar denetlemeler esnasında, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın kullanılan silah ve mühimmat dâhil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekât kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu, sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, harekât kapsamında özellikle meskûn mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğunu, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığını, sivil/masum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını ifade etmiştir. Orgeneral Akar ayrıca harekât kapsamında göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı personeli kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fotoğraflar

Haber: Yusuf BAĞTUĞ / HATAY,(DHA)

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Karabük\'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 şehit, 13\'ü asker 15 yaralı (2)

2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Kaza, Karabük\'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hüsnü Kalaycı\'nın bugün Yenice Yazıköy\'de kılınan cenaze namazına Karabük Kapalı Cezaevi\'nde mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı cezaevine götürülmek üzere yola çıkıldı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalgılıç olay yerinde şehit oldu.

SÜRÜCÜ, MAHKUM VE 13 ASKER YARALI

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Uçurumdan aşağı inilerek yaralılara müdahalede bulunuldu. Yaralanan sürücü, mahkum ve bir astsubay ile 12 er ambulanslara taşındı. Yaralılar, Yenice ve Karabük\'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Kurtarma ekiplerinden görüntü

Cenazelerden görüntü

Araçtan görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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