DHA YURT BÜLTENİ-17

BGC ödülleri sahiplerini buldu



BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda dereceye girenlerin ödülleri törenle sahiplerini buldu. Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Halil Özçoban da, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı\'nda \'Şaka gibi\' adlı haberiyle Başarı Ödülü\'nü kazandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından 40 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda dereceye girenlerin ödülleri Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi\'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bursa protokolünün ve basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 2017 yılında yayınlanan 157 eserin değerlendirildiğini ve 15 esere başarı, 15 esere de mansiyon ödülü verildiğini söyledi. Konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine geniş yer veren Kolaylı, \"Demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, 15 Temmuz darbe girişiminde net biçimde ortaya koyan medyanın sorunlarının çözülmesi, insanımıza ve ülkemize yapacağımız en önemli katkıdır\" dedi.

\'BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL GEREKLİLİKTİR\'

Sektörde yaşanılan en önemli sorunun darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen ve bazı kanun ve yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler olduğunu belirten Başkan Kolaylı, \"Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından, bu güne kadar yapılan düzenleme ve iyileştirmelere rağmen; ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Unutulmamalıdır ki; ifade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir\" diye konuştu.

\'YENİLENME KAÇINILMAZ HALE GELMEKTEDİR\'

Başkan Nuri Kolaylı, sözlerini \"Ülkemiz, basın/medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Özgürlüklerden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan basını ilgilendiren kurumların yeniden yapılanmasına kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve uygulanmaya konulmalıdır. Bu yenilenme ihtiyacı gün geçtikçe kaçınılmaz hale gelmektedir\" ifadeleriyle noktaladı.

BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Doğan Haber Ajansı Muhabiri Halil Özçoban da, Yusuf Kotaman Genel Haber Dalı\'nda \'Şaka gibi\' adlı haberiyle Başarı Ödülü\'nü kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nuri Kolaylı\'nın konuşması,

DHA\'ya ödül,

detaylar

Haber-kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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İlber Ortaylı\'ya Mersin\'de büyük ilgi



MERSİN\'de, İstiklal Marşı\'nın Kabulünün 97\'nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy\'u anlatan ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı\'ya yoğun ilgi.

Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen program öncesinde izdiham yaşanırken, salonun dışında kalan yüzlerce kişi, dışarıda kurulan sinevizyondan Ortaylı\'yı izledi. Merdiven boşluklarına kadar dolan salonda Mersinlilere seslenen Ortaylı, İstiklal Marşı\'nın kabul sürecini anlattı.

\'MEHMET AKİF MİLLİ MARŞ DİYE YAZMADI\'

İstiklal Marşı\'nın çok büyük bir edebi metin olduğunu belirten Ortaylı, şöyle konuştu:

\'\'Korkma sönmez bu şafaklarda diye başlayan kıtaları Mehmet Akif bey, milli marş diye yazmadı. Orada bir yarışma açıldı. Yarışmaya gelen şiirlerin hiç biri beğenilmedi. Orada Hamdullah Suphi bey çıkıp, \'Efendim bu şiirleri bırakın. Buna layık olan Mehmet Akif bey\' dedi. Sonra adama sormadan çıktı kürsüde okudu. Bunu okuyunca alkış gürültü koptu, kabul edildi. 50 kağıtta maaş koymuşlar. İki maaş miktarı, çok yüksek. Onu almadı. \'Ben bunu yazmadım, ne kabul ediyorsunuz\' dedi. Reddetmeye kalktı. Edemezsin dediler ve geçti. İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi, derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan, yüzde 10, bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir.\'\'

\'TÜRKLER ÇOK EĞİTİMLİ CAHİL BİR MİLLET\'

Türklerin çok eğitimli cahil bir millet olduğunu ifade eden Ortaylı, şöyle devam etti:

\'Sonra yapacağın şey Türk\'ün Türk\'e propagandası. Çünkü Türkler hiçbir şey bilmiyor. Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir. Eğitimleri pratik alandadır. Şu anda biz dünyanın en iyi hekimlerine sahibiz. Hastanelerimiz derece itibariyle dünyada çok müstesna yerlere çıkmaktadır. Bilmem kaç tane tıp fakültemiz var, 50 tane daha kurarız. El veriri ki içerisine 500 tane lüzumsuz talebe doldurmayız, sadece 50-100 tane alır, en iyisi çıkmaya devam eder. Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz. Tarih, coğrafya bilmeyen bir kavim bu gibi sanatlara akıl erdiremez. Tarihçi yetiştiremeyiz çünkü dil öğrenmiyoruz.\'\'

Görüntü Dökümü

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- Salon dışında kalan izleyiciler

- Güvenlik görevlileri ile izleyicilerin konuşmaları

- Salondan görüntüler

- Koltuk bulamayan vatandaşların doldurduğu merdiven boşlukları

- Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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Zat-ı Mahfuz filminin galası Tatvan’da yapıldı

BİTLİS’in yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin hayatlarının yer aldığı ve yönetmenliğini Sedat Yetkin’in yaptığı Zat-ı Mahfuz filminin galası Bitlis’in Tatvan ilçesinde gerçekleştirildi.

Tatvan’da bulunan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Galaya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, bazı kurum amirleri, oyuncular ve vatandaşlar katıldılar.

Galanın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yönetmen Sedat Yetkin, filmin Bitlis’te yetişmiş 5 büyük filozofun hayatını anlattığını belirterek, “İdrisi Bitlis’i, Şems-i Bitlis’i, Muştakbaba, Şükr-i Bitlis’i ve Saidi Nursi’yi konu alıyor. Filmi yaparken Türkiye’nin 3 farklı üniversitesi ile çalıştık. Bitlis Eren üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Araştırma olarak da İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Yıllık bir çalışmanın ardından sizlerle birlikteyiz. Bu bizim için bir gururdur. Bir şevktir. İnşallah insanlarımızın yaralarına derman oluruz. Bu filmle onların yaralarını sararız. Artık Bitlis’te bir yerlerde görünür. Aslında en büyük derdimiz budur. Bu filmle Bitlis’e olan vefa borcumuzu inşallah yerine getirmiş olurum” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, Bitlislilerin sahip oldukları her şeyi Bitlis’e borçlu olduğunu söyledi. Demiraş, “Bitlis ile ilgili bir talep veya proje geldiğinde tereddütsüz destek vermeye gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacaktır. Zat-ı Mahfuz’da böyle bir projedir. Bitlis’in de ve yetiştirdiği şahsiyetlerin de çok fazla tanınmadığı, hak ettikleri yere gelemediklerini gören ve bir akademisyen olarak bu projeye destek verilmesine kanaat getirdim. Bu doğrultuda İdris-i Bitlis-i’yi tanıtmaya gayret gösterdim. Diğer akademisyen arkadaşlarımızda bu projede duyarlılık gösterdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum.”dedi.

Sedat Yetkin projede bölgenin insanlarını oyuncu olarak kullandıklarını, bunun bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir proje olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından Zat-ı Mahfuz filminin galasına katılanlar hep birlikte sinema salonuna geçerek, filmi izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Filmin galasına katılanlardan detaylar

-Filmin Yönetmeni Sedat Yetkin ve oyunculardan görüntü

-Basın toplantısı

-Sedat Yetki\'in film hakkındaki açıklamaları

-Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş\'ın açıklamaları

-Oyunculardan detaylar

-Galadan detaylar

-Filmi izleyenlerden detaylar

-Filmden kısa detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)

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Bakkala pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA’da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde bulunan Murat Gök\'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralanan Gök\'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuz’un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin olay yeri incelemesi

- Sokaktaki kalabalık

- Sağlık ekipleri

- Ölen kişinn olay yerindeki fotoğrafı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan kaza kamerada

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde bir yakınını ziyaret ettikten sonra Alaplı\'ya dönen Ömer Y.\'nin (51) kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu\'ya çarptı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen Birol Gündoğdu\'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Y. gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Birol Gündoğdu\'ya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yeri

-Yerdeki cesetten görüntü

-Aracın sürücüsü Ömer Y.ye alkol testi

-Ömer Y.\'nin eşinin olayı anlatması

-Kazaya karışan otomobil

-Birol Gündoğdu’nun ayağından çıkan ayakkabıları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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