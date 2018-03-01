DHA YURT BÜLTENİ-17

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini tüfekle yaraladı

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Yaşar Çakıllı (44), evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı\'ya, av tüfeğiyle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Fatma Çakıllı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün 16.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 303 Sokakta meydana geldi. Eşi Fatma Çakıllı\'ya şiddet uyguladığı için hakkında daha önce 3 ay evden uzaklaştırma kararı verilen fırın işçisi Yaşar Çakıllı, bugün öğle saatlerinde eve gelip eşiyle tartıştı. Eşinin polise haber vermesi üzerine kaçan Yaşar Çakıllı, bir kaç saat sonra av tüfeğini alıp tekrar eve döndü. Çakıllı, evin önünde duran eşi Fatma Çakıllı\'nın üzerine tüfekle ateş açtı. Sol kolundan ve karnından yaralanan Çakıllı, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koca ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fatma Çakıllı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya\'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Çakıllı\'nın bir süre Konya\'daki ailesinin yanında kaldığı ve yaklaşık bir hafta önce Seydişehir\'deki evine döndüğü öğrenildi.

Polis, kaçan Yaşar Çakıllı\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Kadının ambulanstan indirilmesi

- Hava ambulansına alınması

- Helikopterin kalkması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA (DHA)

================================

Sağanak yağmur dereyi taşırdı

İZMİR\'in kuzeyindeki ilçesi Kınık\'ta etkili olan yağmur sonrası, Karadere\'de taşkın oldu. Dere üstündeki köprü, sular altında kalarak ulaşıma kapandı.

Kınık ilçesinde bu sabah başlayarak saat 13.00\'e kadar etkili olan yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere\'de taşkın oldu. Dere üstündeki köprü sular altında kaldı, ulaşıma kapandı.

Metoroloji yetkilileri, yağışlı havanın pazar gününe kadar süreceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sular altında kalan Karadere Köprüsü\'nden görüntü

-Suyla kaplı köprüden geçmeye çalışan otomobilin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

===========================

Malatya\'daki darbe girişimi davasının 9\'uncu duruşması başladı (4)

ARA KARAR AÇIKLANDI

Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın bulunduğu 5\'i general, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 9\'uncu duruşmasında savcı Muhitti Atlı, mütalaasını sunmasından sonra 1 saat aranın ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu 24 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına, müşteki ve sanık avukatlarının dinlenmesi için süre verilmesine, Doğan Medya Grubu\'na düzenlenen baskınla ilgili müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı 9 Nisan 2018\'e erteledi.

Haber: Taha AYHAN / Malatya (DHA)

================================

Bolu Dağı\'nda yoğun kar yağışı

BOLU Dağı\'nda yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kar yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde, TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yolun bazı yerleri tamamen beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Aydın Yazıcı yönetimindeki 06 EC 4524 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araç

-Yaralılara müdahale, ambulansların görüntüsü

-Yolda oluşan trafik

-Bolu Dağı\'ndaki kar yağışı, kar küreme araçları, detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

====================================

Mutfak yandı, 3 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilen 3 kişi tedavi altına alındı.

Saat 18.30 sıralarında, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Kağan Sokak\'ta, 4 katlı binanın zemin katında oturan Altun ailesinin yaşadığı dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen Emine Altun ile Ebru Altun ve binada yaşayan Suriye uyruklu Yahya Ali dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Dumandan etkilenen vatandaşların görüntüsü

-Yanan evden görüntü

-İtfayecilerin çalışmaları, detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

===================================

Eski eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle vurup öldürdü

ÇORUM\'da Yakup M., boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru\'yu (34) av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3\'üncü Sokak\'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul\'dan Çorum\'a gelen Yakup M., bir süre önce boşandığı Gamze Kuru\'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup M., yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında yaralanan Yakup M., kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Çorum’da boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru\'yu (34) öldüren katil zanlı Yakup M., Ulukavak Mahallesi Özgür evler 6. Sokak’ta polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

SUÇ ALETİNİ BOŞ ARSADA OTLUK ALANA SAKLAMIŞ

Yakup M, ilk ifadesinde silahı Çöplü Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta boş bir alana sakladığını söyledi. Polis belirtilen bölgede yaptığı aramada pompalı tüfek saklanan yerde bulundu.

Öte yandan bir süre önce eşinden boşanan Gamze Kuru’nun eski eşinin tehditlerinin artması üzerine dün savcılığa giderek şikayetçi olduğu ve koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Bir çocuk annesi genç kadının koruma talebinin savcılık tarafından uygun bulunduğu ve ilgili karakola resmi yazının ise bugün ulaştığı öğrenildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'ne götürüldü. Tartışma sırasında elinden yaralandığı öğrenilen Yakup M, tedavisinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

————————

-Suç aleti silahın polis tarafından bulunması

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

- Katil zanlısının sağlık raporuna getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)