DHA YURT BÜLTENİ-17

HATAY SINIRINDA ÇNRA\'LAR İLE AFRİN\'DEKİ YPG HEDEFLERİNE BÖYLE ATIŞ YAPILDI

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay sınırında konuşlu birliklerdeki Çok Namlulu Roket Atar\'lar (ÇNRA) ile Afrin\'deki YPG hedeflerine atışlar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ÇNRA ile atışların yapılması

Haber :HATAY (DHA)

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YAKALANACAĞINI ANLAYAN SİLAHLI GASPÇI İNTİHAR ETTİ

Kayseri\'de 3 gün önce girdiği markette silahlı soygun yapan Mutlu Ö. (25) yakalanacağını anlayınca evinde kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili suç ortağı olduğu iddia edilen T.Ç \'de yakalanarak gözaltına alındı.

3 gün önce 21.20 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan bir markete silahıyla giren Mutlu Ö., tabancayı kasada bulunan market çalışanına doğrulttu. 650 TL\'yi gasp eden silahlı soyguncu market yakınında kendini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri yüzü kapalı ve kapüşon ceketli kişinin güvenlik kamerasındaki elbisesi ve boyundan yola çıkarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Silahlı soygunun işsiz Mutlu Ö. tarafından yapıldığını belirleyen polis, zanlının evine gittiğinde cansız bedenine ulaştı. Soyguncunun yakalanacağını anlayarak kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Mutlu Ö\'ye yardım ederek, markete getiren kişinin T.Ç olduğu belirledi. Yapılan operasyonla T.Ç gözaltına alındıktan sonra, nöbetçi mahkemeye gönderildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kameralarına yansıyan soygun

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: KAYSERİ (DHA)

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Yurdun tuvalet penceresinden atlayan 16 yaşındaki kız öldü (2)

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şanlıurfa\'da Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurdun ilk kabul biriminde tuvaletin penceresinden atlayarak intihar eden Ü.Ş.G.\'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ü.Ş.G.\'nin Şanlıurfa ilk kabul birimine geçici kabulü yapıldığı belirtilerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

\"İntihar eden Ü.Ş.G.’nin ailesinden kaçarak Şanlıurfa ilinde ikamet etmeye başlamasının ardından ailesinin emniyet güçlerine yaptıkları kayıp ihbarı üzerine çalışma gerçekleştiren Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bulunarak ilk kabul birimimize teslim edilmiştir. 15 Şubat 2018 Perşembe günü ilk kabul birimimizce misafir olarak kabul edilen Ü.Ş.G. aynı gün tuvalet ve çamaşırhane bölümünde bulunan havalandırma camından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştur. Olayın hemen ardından 112 acil müdahale ekipleri ile emniyet güçlerine bilgi verilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ü.Ş.G. hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA (DHA)

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\'VALİ\' YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN

ANTALYA merkezli 44 ilde telefonla aradıkları işadamlarına kendilerini \'vali\' ve \'vali yardımcısı\' gibi tanıtarak yardım bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun yapan çetenin 6 üyesi yakalandı.

Bir istihbarı değerlendiren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya\'nın aralarında olduğu 44 ilde, kentteki işadamlarını dolandıran suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. Yurt genelinde vali ve vali yardımcılarının isimlerini kullanan örgüt, bu şekilde firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak, açtıkları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan işadamlarının başvurmasıyla polis, Çorum merkezli çalışan suç örgütünü takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde çete üyelerinden M.A.M. (54), C.A. (52), T.Y. (42) ve U.D. (61) İstanbul\'da, A.Ü. (34) ve kadın K.Y. (27) Ankara\'da gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra Antalya\'ya getirildi. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde ifade işlemleri tamamlanan 1\'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, seçtikleri işadamına önce o ilin vali özel kaleminin adını kullanarak, telefonda \"Sayın valimiz sizinle görüşecek\" deyip, görüştükleri, banka hesap numarası verdikleri belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle 44 ilde 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüpheli şahısların şubeden çıkışları

Şüpheli kadının şubeden çıkışı

Polis aracına binmesi

Adliye dış plan görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

102 MB /// 56 saniye

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GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İSTEDİLER

KARABÜK\'te, Türk bayraklarıyla yürüyerek askerlik şubesine gelen yaklaşık 80 kişi, gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Karabük Bayır Mahalle sakini yaklaşık 80 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'na katılma adına hazırladıkları dilekçeleri teslim etmek için askerlik şubesine yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Vur vur inlesin Amerika dinlesin\' sloganları attı. Askerlik Şubesi önünde İl Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Tekin Nemlioğlu tarafından karşılanan mahalle sakinleri İstiklal Marşı\'nı okudu. Vatandaşların gönüllü askerlik dilekçelerini verdiği Albay Tekin Nemlioğlu, \"Gösterdiğiniz bu hassasiyet için, güzel davranış için, onurlu davranış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dilekçelerinizi işleme alacağız. Dualarınız Mehmetçiğimizle, Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuzla olsun\" dedi.

Yürüyüşe üzerinde askeri üniforma ile katılan mahalle esnaflarından Musa Başdemir ise, \"Herkes el ele gönül gönüle verip yürüdü. Dilekçelerimizi verdik, hazırız. Ben herkesten daha fazla hazırım gördüğünüz gibi. Bizi çağırdıkları zaman geriye dönmeden ileriye gidiyoruz. Vatan ve millet için şehit olmaya, gazi olmaya hazırız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş

-İstiklal Marşı okunması

-Albay Tekin Nemlioğlu\'nun konuşması, dilekçeleri alması

-Musa Başdemir\'in konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

255 MB

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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN EVE GİRMEYE ÇALIŞAN IRAKLI GENÇ 12 METREDEN YERE ÇAKILDI



KARAMAN\'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. İtfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılan Alrashed hastaneye kaldırıldı.

Olay,saat 15.30 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 033 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Iraklı aile, anahtarı evde unuttu. Eve giremeyen aile bireylerinden Muhammed Yasin Alrashed, çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Alrashed yaklaşık 12 metreden zemin kata düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alrashed\'in düştüğü yeri tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, zemin kattaki havalandırma boşluğunun duvarında Alrashed\'in çıkabileceği genişlikle delik açtı. Açılan delikten çıkartılan Alrashed, olayyerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammed Yasin Alrashed\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- İtfaiye ekiplerinin duvarı delmesi

- Iraklı gencin kurtarılması

- Iraklı gencin ağlaması

- Iraklı gencin ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN / (DHA)

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Kayıp Ecem\'in cesedi bulundu (6)

HENDEK\'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde cenaze namazının kılınmasının ardından Ecem Balcı\'nın tabutu, Sakarya\'nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi\'ndeki dedesinin evine getirildi. Baba Gökhan Balcı ve yakınları, Ecem\'in cenazesinin başında, gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. Baba Balcı, \"Şerefsizin kurbanı oldu, benim yavrum. Toprağa gömdüler. İnşallah Allah, onlardan fitil fitil getirir. O ailenin hepsinin perişan olduğunu görmek istiyorum. Bizim acımızla çok dalga geçti onlar. Bunu Allah, onların yanına bırakmayacak\" dedi.

Ecem Balcı\'nın cenazesi, evin önünde helallik alınmasının ardından Büyükdere Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ geçilecek

Haber-Kamera: Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)

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ANKARA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



İZMİR\'deki Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın (29) Ankara\'daki baba ocağına ateş düştü.

Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 askerden, havacı Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın acı haberi, Ankara\'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi\'ndeki babaevine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Ahmet ve anne Badeser Gökdoğan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babaevinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın ailesi, cenazeyi almak için İzmir\'e gitti. Şehidin cenazenin yarın Ankara\'da toprağa verileceği belirtildi. Evli olan şehidin Ahmet Nadir (4) ve Şevval (2) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

HABER: Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

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BAKAN SARIEROĞLU: CHP HALKI ANLAMIYOR



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP\'nin halkı anlamadığını ileri sürerek, \"Görüyorsunuz muhalefetin halini. Allah onların eline düşürmesin. Ne milleti anlıyorlar, ne de içinden geçtiğimiz süreci anlıyorlar. Gittikleri yol çok tehlikeli. İnşallah doğru yolu bulurlar\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Bitlis\'e geldi. Bitlis Eren Üniversitesi\'nde, Ak Parti Bitlis 5. Kadın Kolları Kongresi\'ne katılan Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Sarıeroğlu, \"Çok büyük bir aileyiz. Slogan olarak kullanmıyoruz. Teşkilatlarımızdan aldığımız ruhu, bizzat yaşıyoruz. Bu aile ruhumuz daim olsun. Bitlis bizim için çok kıymetli. Bitlis’te daha önce koordinatörlük yaptığım için, Bitlis’in alimlerin ve erenlerin şehri olması bizim için çok önemlidir. Çok tarihi süreçten geçiyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Yola çıktığımız 2002\'nin 14 Ağustos\'undan bu yana milletimize hizmet aşkımızı, ortaya çıkaracağımız icraatlarımızı ortaya koyduk. Parti kapatma davaları, genel başkanımızla ilgili alınan hukuksuz karar, partimize yönelik yalan algı ve itham çalışmaları ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizi daha ileriye götürmek için yaptığımız çalışmalarda önümüze engeller çıkarıldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 7-8 Ekim olayları ile birbirimize düşürmeye çalıştılar. En son 15 Temmuz gecesi. 29 gün boyunca nöbetler tutuldu. Bayrağımıza, milletimize ve vatanımıza nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdik\" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Gazi Meclis\'te oduğunu belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

\"Büyük, güçlü Türkiye’nin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu hesap edemediler. En önemlisi de başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa döküleceğini hesap etmediler. Tüm dünyaya nasıl olacağını gösterdik. TBMM çatısı altında olanlardan biriydim. Başkentimizde, gazi şehrimizde kahramanlık destanı yazdık. Barut kokusu halen burnumuzda. Yaşananlar gözlerimizin önündedir. Allah milletimizden razı olsun. Allah bir daha bizleri böyle ihanetlerle sınamasın. Milletimiz tankların önüne yatmasaydı, F16’ların bombalamasına rağmen sokaklara çıkmasaydı bugün ülkemiz olmayacaktı. Böylesine zorlu bir dönemden sonra yeni bir operasyona başladık. Çok önemli ekonomik zorluklarla karşı karşıyla kaldık. En son dönemlerde yaşananları görüyorsunuz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için Mehmetçik operasyonlarına devam ediyor. Bugün, İzmir’de eğitim uçağı düştü. 2 kardeşimizi kaybettik. GATA’da yaralılarımız var. Çok büyük badireler atlattık. Bunları da atlatarak yine muzaffer olacağız. Bunun arkasında duruyoruz. İnşallah Rabbimizin yardımıyla bu süreci de atlatacağız.\"

\'BÜYÜMEYE DEVAM\'

Bakan Sarıeroğlu, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı da değerlendirirken, \"Bakıyorsunuz; metrelerce tüneller, yerler ve kaleler bunlar planlanmış şeylerdir. Yeni yapılmış şeyler değil. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılara imza atacağız. Mücadeleye devam ediyoruz. Yüzde 7,8 oranında büyümüş bir ülkeyiz. Bu kadar operasyona maruz kalan ülkemiz, geçen yıl yaşananlara rağmen büyümeye devam ediyor. 63 TL kursiyer ücreti alan kardeşlerimize 401 TL de ayrıca katkı sağlıyoruz. Eğer kadınlar meslek sahibi olmazlarsa, eğitim konusunda ileride olmazlarsa tek kanatlı kuş uçmaz. Evlatlarımızın gelecekten umutlu olması için çalışıyoruz\" dedi.

\'2019 TARİHİ BİR YIL OLACAK\'

Konuşmasında CHP\'nin halkı anlamadığını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Görüyorsunuz muhalefetin halini. Allah onların eline düşürmesin. Ne milleti anlıyorlar ne de içinden geçtiğimiz süreci anlıyorlar. Gittikleri yol çok tehlikeli. İnşallah doğru yolu bulurlar. Toplumun tüm kesimlerine uzanmak için köklü adımlar atıyoruz. Çok kısa süre önce sizlere verdiğimiz taşeron yasasını hayata geçirdik. Şu ana kadar başvuru sayısı 700 bini geçmiş durumda. 12 Şubat’a kadar başvuruları aldık. Şartları taşıyıp taşımadığı kontrolleri yapıldı. Şu ana kadarki rakamlar 700 bini aşmış durumda. Kadroların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim bakanlığımız, 80 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Bu yüzden sorumluluğumuz biliyoruz. Emekliler, çiftçiler işverenler, işçiler ile ilgili beklentileri tüm konular masamızın üstündedir. 2019 yılı tarihi bir yıl olacak. Yapılacak olan yerel seçimler sadece bir yerel seçim değil. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sıradan seçimler değil. Düşmanlarına karşı, dostlarına güven vereceği dönüm noktası olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Sarıeroğlu\'nun Kadın Kongresine gelişi

-Kadınlar tarafından karşılanması

-Kongre salonundan detaylar

-Bakan Sarıeroğlu\'nun konuşması

-Bakana kilim hediye edilirken

-Detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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4 UYUŞTURUCU SATICISI ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda aralarında sağlık görevlisinin de bulunduğu H.E(34), K.I(30), V.I(31) ve F.V(41) gözaltına alındı. Yapılan üst, araç ve ev aramalarında 2 parça halinde toplam 2 gram bonzai, 5 parça 15.8 gram metamfetamin, 1 parça esrar ve 22 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 zehir taciri daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Burada işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Uyuşturucu satıcılarının adli tabipliğe giriş çıkış görüntüleri

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA)

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BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: AK PARTİ HÜKÜMETLERİ ZAMANINDA TÜRKİYE YÜZDE 5.7 BÜYÜMÜŞ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin büyüme oranının, AK Parti hükümetleri zamanında arttığını belirterek, \"Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye, ortalama yılda 4,7 oranında büyümüş. İyi bir rakam; ama AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye\'miz, yüzde 5,7 büyümüş. Türkiye, 1923\'ten beri 4,7 yerine, 5,7 büyüseydi bugün ekonomimiz 3 kat daha büyük olacaktı\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep\'te, partisinin Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen kongrede partililere seslenen Şimşek, 2019 seçimlerine az zaman kaldığını hatırlatarak, partilileri seçimler için çalışmaya çağırdı. AK Parti hükümetleri döneminde yaşanan ekonomik gelişmelerden bahseden Başbakan Yardımcısı Şimşek, şunları söyledi:

\"Siyaset, ülkede refah için iş ve aş için yapılır; ülkenin daha saygın bir konuma gelmesi için küresel ve bölgesel anlamda büyük bir rol oynaması için vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması için yapılır. Siyaset, özetle bir ülkede eğer refahı artırıyorsa başarılıdır. Refahın bir göstergesi de büyümedir. Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar Türkiye ortalama yılda 4,7 oranında büyümüş. İyi bir rakam; ama AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye\'miz, yüzde 5,7 büyümüş. Şimdi şunu diyebilirsiniz. \'AK Parti, bu kadar başarılı ama sadece 1 puan farkla büyüme yaşanmış\' Sakın öyle düşünmeyelim; çünkü birikimli etkisiyle Türkiye, 1923\'ten beri 4,7 yerine, 5,7 büyüseydi bugün ekonomimiz 3 kat daha büyük olacaktı.\"

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede oy verme işlemine başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongreye katılanlar

- Mehmet Şimşek\'in konuşması

- Plaketlerin verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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