DHA YURT BÜLTENİ-17

Afrin gazisi uzman çavuş coşkuyla karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Afrin\'in Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede 8 Şubat tarihinde yürütülen operasyon sırasında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen tanksavar ve havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından memleketi Tokat\'ın Niksar ilçesine geldi. Uzman Çavuş Yüzgeç\'i Niksar ilçesi Hamidiye mevkiinde Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan, Yüzgeç\'in ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Anne Yüksel Yüzgeç, “3 tane daha oğlum var, 3\'nü de vatana veriyorum. Devletimizin her zaman arkasındayız. Başbakan\'ımızdan ve herkesten Allah razı olsun. Oradaki askerlerde bizim yavrumuz. Allah\'ım onları da oradan zafer ile çıkarsın\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karşılamadan görüntüler

-Uzman çavuşun görüntüsü

-Annenin konuşması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Meriç\'te botun alabora olmasıyla kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi-YENİDEN



EDİRNE\'den Yunanistan\'da kaçmak isterken bindikleri botun Meriç Nehri\'de alabora olması sonucu 2 çocukla birlikte FETÖ şüphelisi Ayşe Abdulrezzak\'ın cesetlerinin bulunmasının ardından, suda kaybolan ve kimlikleri tespit edilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yunanistan\'da kaçmak isterken bindikleri botun önceki gün Meriç Nehri\'nde alabora olması sonucu suya düşüp boğularak hayatını kaybeden FETÖ/PDY şüphelisi Ayşe Abdulrezzak\'ın yanı sıra 2 çocuğun kimliklerini belirlendi. Ölen çocuklardan Abdulkadir Enes\'in (11), Ayşe Abdulrezzak\'ın oğlu, diğer çocuğun ise İbrahim Selim Doğan (2) olduğu tespit edildi. Ölen 3 kişinin cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Botun alabora olması sonucu nehirde kaybolan ve arama çalışmaları süren 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Kaybolanların Aslı Doğan, eşi Fahreddin Doğan, çocukları İbrahim Selim Doğan ile Ayşe Abdurrezzak\'ın oğlu Halil Münir Abdulrezzak (3) olduğu tespit edildi. Aslı Doğan ile eşi Fahreddin Doğan\'ın Bolu\'nun Gerede İlçesi Sulh Ceza Hakimliği\'nce \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından arandıkları belirlendi. AFAD ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meriç Nehrinde AFAD\'ın aramaları

-AFAD ekipleri detay

-Aramadan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Bin imam ve müezzin, zafer için Fetih Suresi okudu

Şanlıurfa\'da müftülük öncülüğünde bir araya gelen bin imam ve müezzinden oluşan grup, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup şehitler için dua etti.

Şanlıurfa İl Müftülüğü öncülüğünde merkez ve ilçe merkezinde görevli imam ve müezzinlerden oluşan bin kişilik grup, Eyyüp Peygamber Camisinde bir araya geldi. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okuyan grup, harekatın başarıyla sonuçlanması ve şehitler için dua etti. İl Müftüsü İhsan Açık, ülkenin birlik, beraberlik ve bekası için canlarını feda etmeye hazır olan Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi. Dualarının operasyonda olan Mehmetçikler için olduğunu belirten Açık, \"Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak Eyyüp Peygamber Camisi\'nde toplandık. Burada Afrin\'deki güvenlik güçlerimize ve orada şehit olan kardeşlerimizi anmak, yaralanan gazilerimize sıhhat ile afiyet dilemek ve dua için toplandık. Programımız sala okunarak başlandı. Afrin\'de şehit olan bir kardeşimizin vasiyeti vardı. Onun vasiyeti okundu. Daha sonra şehitlerimizle ilgili kaside okundu. Fetih Suresi okunup duamızı yaptık. Afrin\'deki güvenlik güçlerimize moral ve motivasyon için manevi olarak onları desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eyyüp Peygamber Camisi

- Camide toplanan imam ve müezzinler

- Kuran ve dua okunması

- İl müftüsü İhsan Açık\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 625 MB

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Eskişehir\'de 14 çifte toplu nikah töreni



Eskişehir\'de düzenlenen törende, 14 çiftin toplu nikahları kıyıldı.

Kentte Tepebaşı Belediyesi ile bir alışveriş merkezinin iş birliğiyle toplu nikah töreni düzenlendi. AVM\'deki toplu nikah törenine yaşları 25 ile 65 arasında değişen 14 çift katıldı. Çiftlerin nikahlarını Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç kıydı. Ataç, çiftleri tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Ataç, nikahlarını kıydığı çiftlere altın takarken, evlilik cüzdanlarını da gelinlere teslim etti.

Görüntü dökümü:

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-Çiftlerin gelişi,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın konuşması,

-Çiftlerin konuşması,

-Belediye başkanı Ataç\'ın çiftlerin nikahlarını kıyması

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

