DHA YURT BÜLTENİ-17

Otomobil park halindeki minibüslere çarptı: 2 ölü/EK

TOPRAĞA VERİLDİLER

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atarak park halindeki minibüslere çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Cevdet Ardıç (26) ile yanındaki arkadaşı Onur Aras Taşatan (26) gözyaşları içinde Bergama ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren 2 arkadaştan Cevdet Ardıç\'ın İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak Bergama\'daki baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Hellalik alınmasının ardından Ardınç\'ın cenazesi ikindide Kurşunlu Camisi\'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Ardıç\'ın cenazesi Koyuneli Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

SPOR TUTKUNUYDU

Kazada yaşamını yitiren Onur Aras Taşatan\'ın cenazesi de Bergama\'nın kırsal Zeytindağ Mahallesi\'ne getirildi. Burada ikindide Kebir Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. 2005 - 2007 yılları arasında ağabeyi Mustafa Taşatan\'ın kalecisi olduğu, Amatör Küme\'e mücadele eden Poyracıkspor\'da futbol oynayan, daha sonra 2 yıl boyunca voleybol, 1 yıl da yüzme antrenörlüğü yapan ve son olarak ise bir kafeteryada garson olarak çalıştığı öğrenilen Taştan\'ın cernaze törenine, Bergama Belediyesi\'nin MHP\'li meclis üyesi Mahmut Sağlık\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 700 kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Ardıç\'ın Zeytindağ Mezarlığı\'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

-Kazada ölen Cevdet Ardıç\'ın fotoğrafı

-Kazada ölen Onur Aras Taşatan\'ın fotoğrafı

-Taşatan\'ın cenaze namazından görüntü

-Taşatan\'ın tabutunun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

=============================================

Aynı acıyı 7 yıl sonra ikinci kez yaşadılar

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde 7 yıl önce kızları Hilal\'i \'SMA Tip 1\' hastalığından kaybeden Sebahat ve Levent Sarı çifti, yaşaması için çok mücadele verdikleri 6 yaşındaki kızları Ecrin\'i de aynı hastalıktan kaybetmenin acısını yaşıyor.

Levent ve Sebahat Sarı çifti, yaklaşık 6 yılını hastanelerin yoğun bakımlarında geçirerek kızlarının yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sakarya Valiliği tarafından yardım kampanyasının başlatıldığı ve binlerce kişinin de seferber olduğu Ecrin Sarı, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayata gözlerini yumdu. 3 milyon TL\'lik ilacın enjektesi sırasında fenalaşıp, sonrasında hayatını kaybeden Ecrin\'in anne ve babası tarifsiz acıyı 7 yıl sonra ikinci kez yaşadı. Ecrin\'in cenazesi gözyaşları arasında ailenin yaşadığı Kocaali Gümüşoluk Mahallesi\'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Çobansayfan Camii\'ne götürüldü. Baba Levent Sarı, burada taziyeleri kabul ederek tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı. Sarı ile birlikte çevredekiler de o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazına Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, aynı hastalıktan hayatını kaybederek gündeme gelen Eymen bebeğin babası Metin Çapkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük Ecrin, kılınan cenaze namazının ardından Çobansayfan Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Babadan detalar

Haber:Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)

============================================

Bandırma Eti Maden işçilerinden ‘pirit’ eylemi

BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne bağlı sülfürik asit fabrikasına hammadde olarak kullanılan pirit tedarik eden Cengiz Holding’in satışı tek taraflı olarak durdurması üzerine işçiler eylem yaptı.

80 kişinin çalıştığı fabrika önünde toplanan Petrol İş üyeleri, Şube Başkanı İsmail Kayan’ın yaptığı basın açıklamasının ardından 300 kişilik grup halinde 6 kilometre uzaklıktaki fabrikadan kent merkezine yürüdü. Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan yaptığı açıklamada, Eti Maden yöneticileri ile de ilk kez aynı tarafta olduklarını hatırlatarak, Cengiz Holding’in daha önce de sözleşmelere aykırı davrandığını ileri sürdü. Cengiz Holding’in son olarak 31 Ocak tarihinde sözleşmeyi tek taraflı feshettiğinin altını çizen Kayan, şunları kaydetti:

“Eti maden İşletmeleri birileri tarafından sinsice plan yapılarak alınmak istenmektedir. Bugün Sülfürikasit\'in çalışması için mücadele etmezsek, aynı eller yarın Asitborik ve diğer fabrikalara kadar uzanacaktır. Petrol-İş Sendikası olarak biz bu kurumun devlet eliyle çalıştırılmasını ve son yıllarda yapılan yatırımların daha da artmasını istiyoruz. Bizler geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, bölgenin geleceğini, Türkiye\'nin geleceğini savunan insanlarız. Bizler bu fabrikaları sonuna kadar savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Bandırma’da Tekel İşletmeleri vardı, Liman İşletmeleri vardı, hepsi satıldı ve Bandırma\'nın durumu da meydanda. Petrol-İş Sendikası olarak kurumun, üyelerimizin, çocuklarımızın, Bandırma\'nın ve Türkiye\'nin geleceği için onurlu ve dik durmaya devam edeceğiz. Hiç kimse işçilerin onurlu mücadelesini engelleyemez. Bizler Ali Cengiz oyununa gelmeyeceğiz. Bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Bölge Milletvekillerimize mektup yazdık, derdimizi anlattık. Bütün bu konularda Genel Müdürlük ve İşletme Müdürlüğü ile aynı görüşteyiz. Sonuna kadar mücadeleye devam.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-İşçilerin fabrika önünde eylem hazırlıkları.

-Petrol İş Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan açıklaması

-Üyelerin ana yol üzerinde Bandırma merkeze yürüyüşü.

5 DAKİKA 55 SANİYE,418 MB

Haber:Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)