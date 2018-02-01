DHA YURT BÜLTENİ-17

Kırıkhan\'a roket atıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdürdüğü Suriye\'nin Afrin kentinden PYD/YPG\'li teröristlerce atılan roket, akşam saatlerinde Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi Perişan Mahallesi\'ne düştü.

Sınırın sıfır noktasındaki boş bir araziye düşen roketin ardından bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, sınır birlikleri de PYD/YPG\'li teröristlerin mevzilerini top atışlarıyla yoğun ateş altına aldı.

Haber:HATAY,(DHA)

==========================================

Yola döşenen mayın böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında TSK ve ÖSO güçlerinin Anten tepe bölgesine ilerleyişi sırasında PYD-YPG/PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen mayınlar, uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde patlatılarak imha ediliyor.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk gününde Anten tepe bölgesine giren Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ilerleyişi sırasında can kaybını en az indirmek için çok sıkı önlemler alınıyor. Bu amaçla harekat süresince askerlerin ilerleyeceği güzergah boyunca yollar, önce dedektörler tarafından didik didik taranıyor. Dedektörlerin yaptığı kontrollerde PYD-YPG/PKK\'lı teröristlerin yollara tuzakladıkları birçok mayın tespit edildi. Bu mayınlar daha sonra bomba uzmanı askerler tarafından yapılan müdahale ile kontrollü bir şekilde patlatılarak, can kayıpları önleniyor. Harekatın ilk günü Anten tepe bölgesinde askerlerin ilerleyeceği yol üzerine tuzaklanan bir mayın da uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-mayının imha anı

Haber:KİLİS, (DHA)

========================================

Bodrum\'da \'Süper Kanlı Mavi Ay\' tutulması

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde vatandaşlar kanlı ay tutulması ilgiyle izlendi. Yüksek yerlere çıkanlar ayın muhteşem manzarasını

izlerken bol bol da fotoğraf çekti.

Bu yılın ilk önemli doğa olayında süper kanlı ay tutulması gerçekleşti. Muğla\'nın Bodrum ilçesinde ise saat 18.55 ile 19.50 arasında izlenen \'Süper Kanlı Mavi Ay\' tutulmasını görmek isteyen vatandaşlar Değirmenler Tepesi ile 3 bin yıllık antik Myndos Kapısı\'nın sur duvarları üzerine akın etti. Ay\'ın Dünya\'ya en yakın konumda olduğu \'Süper Kanlı Mavi Ay\' tutulması için 9 yaşındaki kızı Karya Akgün ile Myndos Kapısı surlarına çıkan Selma Akgün (40), yaklaşık yarım saat ayın doğal güzelliğini seyretmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. Akgün, \"Ayın en güzel hallerinden birini bugün izledik, hava çok güzel ve açıktı, bu nedenle ayı net olarak görebildik. Ancak söylenilen kırmızı rengi çok da algılayamadık ama kızımla birlikte muhteşem bir doğa olayının tanığı olduk\" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------------

- Ayın kentin farklı noktalardan çekilen görüntüsü

- Myndos surları üzerinden çekilen ayın görüntüsü

- Akgün ve kızı ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)