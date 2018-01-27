DHA YURT BÜLTENİ-17 

REYHANLI\'YA ROKET ATILDI: 4 HAFİF YARALI

Suriye topraklarından PKK/YPG\'li teröristler tarafından ateşlenen roket mermisi Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Çarşı Camii\'nin arkasındaki bir eve isabet etti. Roket patlamazken, 1\'i çocuk, 4 kişi hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha uzmanları da infilak etmeyen roketle ilgili önlem aldı.

Görüntü Dökümü

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- Roketin düştüğü sokakta panik anları

- Roketin düştüğü apartmanda şoka giren çocuğun itfaiyenin kucağında çıkarılması

- Bölgeye gelen polis ve askerlerden genel ve detay

- Sokaktan detaylar

- Sağlık ekipleri tarafından yaşlı vatandaşa müdehale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Hasan DÖNMEZ / REYHANLI (HATAY) (DHA)

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DİYARBAKIR VALİLİĞİ BİNASI YAKINLARINDAKİ PATLAMA PANİK YARATTI

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binası arkasından geçen Hintli Baba sosaktaki çöp konteynırında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Akşam saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı.

Patlamanın meydana geldiği sokaktaki çöp konteynırının olduğu nokta, terörle mücadele ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yeri inceleme ekibi, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, sokak, vatandaş ve araçların giriş-çıkışına kapatıldı. İkinci patlama ihtimaline karşı polis, bölgede bulunan diğer çöp konteynırı ve kovalarını inceleyerek detaylı araştırma yaptı. Olay yerinde bir ambulans ve itfaiye hazır bekletilirken, polis patlamanın kaynağını araştırıyor.

Valilik binasının bahçesinde bulunan ve binaya elektrik enerji sağlayan trafonun yanındaki çöp koyneynırında meydana gelen patalamada can kaybı yaşanmazken, çevredeki binalarda bulunan bazı dairelerin camları, patlamanın şiddetiyle kırıldığı öğrenildi.

Patlama anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşların sokakta yürüdüğü sırada büyük bir ışık ve gürültüyle meydana gelen patlamada, sokakta bulunan vatandaşların kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

Patlama anı

Patlamanın meydana geldiği bölge

Polis ekiplerinin çalışması

Güvenlik şeritleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-



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Minibüsle otomobil çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 6 kişi yaralandı (3)

YAN YANA GÖMÜLDÜ

İzmir\'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer\'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra memleketleri Ödemiş\'in Türkmen Mahallesi\'ne getirildi. Evinin önünden helallik alınan ikiz kardeşler, Köseler Mahallesi Camii\'nde ikindide kılınan namaz sonrası Köseler Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi. İkizlerin babası Mehmet Gencer, annesi Ömürşen Gencer, ağabeyi Murat Gencer, kardeşi Ersen Gencer ile diğer yakınları ve arkadaşları taziyeleri kabul etti.

İKİSİ DE YENİ EVLENMİŞ

Ölenlerin ağabeyi Murat Gencer, ikiz kardeşlerinin hiç ayrılmadıklarını ifade ederek, \"Allah beraber yarattı, beraber aldı. Okula beraber gittiler, askere beraber gittiler. İkisi de evliydi. Yeni evlendiler. Daha 1 sene olmadı. Süt ürünleri üzerine ortak olarak yeni işyeri açtılar. Dün gece, İzmir\'den mal almışlar, geliyorlardı\" dedi.

Cenaze evine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise, \"Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz, Allah sabır versin\" diyerek aileye başsağlığı diledi.

Kenan ve Ferhat Gencer ile aynı minibüste bulunan, kazada hafif yaralanan, tedavisi sonrası taburcu olan Hakan Çarpan (22) da cenaze evine gelerek aileye destek verdi. Başından yaralanan Hakan Çarpan, olay anını ve kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ölenlerin ağabeyi Murat Gencer konuşma

- Baba Mehmet Gencer konuşma

- Kazada ölen ikizlerin yanında olan Hakan Çarpan röp.

- İkiz kardeşlerin evine cenazeye katılan yakınları

- Aile yakınları ve ablası Münevver\'in ağlaması

- Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem görüntü

- Cenaze otosuyla getirilen cenaze evin önünde dua edilerek helallik alındı

- Baba Mehmet Gencer ve ikizlerin eşleri tabut başında dua etti

Haber- Kamera: FARUK ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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ÇÖPLÜK ALANDA YANGIN

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama alanında bugün saat 17.00\'de yangın çıktı. Çöplükte gaz sıkışması nedeniyle çıktığı sanılan yangının ardından söndürme çalışması başlatıldı. Alev gözükmemesine rağmen çöplüğün çevresini dumanların kapladığı yangına, 2 iş makinesi müdahale etti. Ekipler, zaman zaman duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Çöplük alanda çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çöplükten genel detay görüntüler,

- Ekiplerin müdahalesinden,

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM,(Muğla) , DHA)

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HAKKINDA \'ÖLDÜ\' SÖYLENTİSİ YAYILAN MUHTAR, TEPKİSİNİ MEZARA GİREREK GÖSTERDİ

ADIYAMAN\'da, sosyal medyada kalp krizi geçirip öldüğü haberleri yayılan Eskisaray Mahallesi Muhtarı Mahmut Göksu, paylaşımlara mezara girerek tepki gösterdi, yaşadığını söyledi.

Sosyal medyada muhtar Mahmut Göksu\'nun fotoğrafıyla birlikte \"Adıyaman\'ımızın sevilen simalarından Eskisaray Mahalle Muhtarı neşe dolu güzel insan Mahmut Göksu az önce geçirdiği vahim kalp krizinden dolayı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı yarın öğle namazına müteakiben Yeni Mezarlık caminde defnedilecektir\" notu paylaşıldı. Bunun üzerine birçok kişi taziye mesajları paylaşırken, ismini açıklamayan bir kişi de Organize Sanayi Bölgesi\'nde muhtar Göksu için yemek dağıttı. Haberi alan yakınları da Mahmut Göksu\'yu arayarak yaşadığını teyit etmeye çalıştı. Muhtar Mahmut Göksu ise, yayılan paylaşımlardan bıktığını söyleyip tepkisi mezara girerek gösterdi. Yeni Mezarlıkta mezara giren Mahmut Göksu, \"Geçen gün bir haber yapmışlar kalp krizi diye vefat etmiş. Tabi bu arada telefonlarım susmadı. Sağ olsun dostlar aradılar, sesimi duyunca tabi çok sevindiler. Ne yapalım adamın biri muziplik yapmış öldürmüş bizi ama yaşıyoruz, hayattayız, herkesi seviyoruz. Mahallemize hizmete devam diyoruz. Adıyaman\'da geçmiş günlerde böyle şakalar yapılırdı. Beni ölmeden öldürmeye çalışıyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eskisaray Mahallesi

- Vatandaşların Muhtar Mahmut Göksu\'yu araması

- Mahalle sakinleri muhtarın yanına gelmesi

- Muhtar Mahmut Göksu ile röp.

- Mahalle sakini ile röp.

- Yeni Mezarlık

- Muhtarın mezarlığa girmesi

- Mezarlıktan çıkması

- Ölülere dua etmesi

- Göksu ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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ZEYTİN DALI\'NA İLK İNCİR EKONOMİ KULÜBÜ\'NDEN

EKONOMİ Kulübü Aydın Şubesi, Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için başlatılan kampanyaya destek vererek 600 paket incir gönderdi.

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi, AYTO tarafından başlatılan, Afrin\'e yönelik harekatta görev yapan Mehmetçiklere kuru incir gönderme kampanyasına ilk desteği veren kuruluş oldu. Mehmetçik için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirten Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar, \"TSK\'nın 20 Ocak Cumartesi günü başlatmış olduğu sınır ötesi \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlerimize verilmek üzere incir gönderiyoruz. Onlara dualarımızla birlikte, Aydın Ticaret Odası öncülüğünde yapılan bu kampanyada Ekonomi Kulübü olarak Aydın\'dan destek veriyoruz. Mehmetçik\'e yürütmüş olduğu bu sınır ötesi operasyonda başarılar ve zaferler diliyoruz. Bir tek Mehmetçiğimizin ayağına bir taş dahi değmesini istemiyoruz. Bunun için dua ederken, gönlümüzün onlarla olduğunu göstermek amacıyla, Aydın\'ın yöresel ürünü olana incirimizi onlara moral ve şifa olsun diye gönderiyoruz. İnşallah Türk ordusu yürütmüş olduğu bu sınır ötesi operasyonda en kısa sürede sonuca ulaşır. Şehit vermeden daha fazla kayıtlarımız olmadan kısa sürede zafere ulaşır. Ekonomi Kulübü her zaman vatanın birlik ve bütünlüğünden yana olduğunu desteklemiştir. AYTO\'nun yürütmüş olduğu bu kampanyada Ekonomi Kulübü olarak 600 paket incirle katılım sağlıyoruz. Bölgedeki askerlerimize ulaştırılmak üzere AYTO\'ya teslim edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ekonomi Kulübü üyeşleri tarafından toplanan kuru incirlerden görüntü

- Şube Başkanı Yıldıray Servet Çınar konuşması:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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AYDIN\'DA GEZİCİ KÜTÜPHANE AÇILDI

AYDIN Valiliği\'nce İl Halk Kütüphanesinde engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan Engelli İnternet Erişim Merkezinin tanıtımı yapıldı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç\'un ismini taşıyan gezici kütüphane törenle hizmete alındı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, önce Atilla Koç Gezici Kütüphanesi\'ni açtı, sonra bedensel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için İl Halk Kütüphanesindeki \'çipli şapka\' uygulamasını başlattı. Açılışta konuşan Vali Köşger, \"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz il halk kütüphanesine ait gezici kütüphanemiz var. Bu küphane, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç\'un ismini taşıyor. Burada 1980 tane kitap var. Burada internet bağlantısı da yapılabiliyor. Yapılan çalışmaların çıktılarını yapabilecek bir altyapıda oluşturulmuş. Buradan diğer kütüphanelerede üye olunabiliniyor. Aydın\'ın kültürüne ve eğitimine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm ilçelerimize istenildiği zaman hizmet verebilecek\" dedi.

İLK DENEMEYİ ENGELLİLER YAPTI

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, görme engelliler için 1 sesli okuma makinesi, 1 klavye, 1 yazıcı, 26 kitap, 15 sesli kitap ve 7 sesli dergi, bedensel engelliler için çipli şapkayla bilgisayarın hizmete girdiğini de söyledi. Özellikle çipli şapkanın önemli bir adım olduğunu aktaran Köşger, engellilerin, maus özelliği gören şapkayı takarak kafasını hareket ettirdiğinde ucundaki çip sayesinde bilgisayardaki işlerini rahatlıkla yerine getirebileceğini anlattı.

Açılışa katılan Altınokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen de engellilere yönelik bir istekte bulundukları zaman Valiliğin hemen devreye girerek kendilerine yardımcı olduğunu belirterek Köşger\'e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gezici Kütüphaneden görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşması

- Engellilerin cipli şapka programını kullanış görüntü

Haber- Kamere: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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