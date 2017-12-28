DHA YURT BÜLTENİ-17

Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı



Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde caddede, yanındaki iki çocuğuyla birlikte yürüyen hamile Suriyeli E.X\'yi taciz ettiği iddia edilen Ş.D., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 10 Aralık günü öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi\'nde meydana geldi. İki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli E.X., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, dönüp, tacizciyi iterek tepki gösterdi. Bu sırada tacizci, elindeki cep telefonunu yere düşürdü. Telefonunu yerden alan şüpheli, bu kez de çocuklarının yanında E.X.\'in üzerine yürüdü. Elini beline götüren tacizcinin silah çekeceğini düşünen E.X. ise geri geri uzaklaşmaya çalıştı. Şüpheli, Suriyeli kadına tekme atıp, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. E.X.\'in yanındaki 2 çocuğunun korku dolu gözlerle izlediği olay, saniye saniye bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.X.\'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ş.D. olduğunu saptadı. Özel ekip oluşturan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ş.D.\'yi gözaltına aldı. Hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlardan arandığı belirtilen Ş.D.\'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü:(Arşiv)

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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Kayseri’de FETÖ\'den yargılanan 5 sanığa hapis cezası



Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4’ü tutuklu, 5 sanık, 4 yıl 2 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar, Alparslan Doğmaz, Abdullah Okuducu, Serkan Özdil ve tutuksuz yargılanan Filiz A. hazır bulundu. Sanık Yusuf Çetinkaya ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi\'nden katıldı. FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullanıcısı oldukları öne sürülen sanıkların savunmaları alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Özdil’i 9 yıl, Alparslan Doğmaz\'ı 7 yıl 6 ay, Abdullah Okuducu ve Filiz A.\'yı ise 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yusuf Çetinkaya\'nın ise 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Alparslan Doğmaz, Yusuf Çetinkaya ve Abdullah Okuducu yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Filiz A. da yine yurt dışı çıkış yasağı ile salıverildi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

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Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı

Sakarya\'da, samanlıkta çıkan yangın yanındaki 2 katlı eve sıçradı. Samanlık tamamen yanarken, bina ise hasar gördü.

Öğle saatlerinde, Akyazı İnönü Mahallesi 7106 numaralı sokakta, Mustafa Işık\'a ait daha önce samanlık olan ve ardiye olarak kullanılan eski binada elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın, hemen yanında bulunan Işık ailesinin 2 katlı evine sıçradı. Vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri ise elektrik akımını kesti. Uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangında samanlık tamamen yanarken, 2 katlı ev de hasar gördü. Ayşe Işık evinin yanmasını izlerken sinir krizi geçirdi. Ayşe Işık, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evin yanışı

-İtfaiyenin müdahalesi

-Kadının hastaneye götürülmesi

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Çorum Valilik önünde pompalı tüfekle yakalandı

Çorum’da elinde pompalı tüfekle otomobilden inen bir kişi korkulu anlar yaşattı. Valilik binası önündeki bahçede yakalanarak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay bu akşam saatlerinde Çorum\'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan Valilik binası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü. Polisin geldiğini gören genç, valilik binasının bulunduğu alana koşmaya başladı. Bu sırada şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, telsizlerden anons geçerek silahlı bir kişinin valilik binası yönüne koştuğunu bildirdi. Yapılan anons üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Kaçmaya çalışan kişi Valilik binası bahçesinde tüfekle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin S.Y., olduğu belirlendi. Polis otosuna alınan S.Y., sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Olay yerinden detay

- Polisten detaylar

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR-ÇORUM,(DHA)

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Çanakkale\'de TKEP/L operasyonu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinden kaçak olarak Yunanistan’a geçmek isteyen yasa dışı Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP/L) üyesi 4 kişi ve bunlarla iş birliği yapan 1 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Gökçeada Adliyesi’ne sevk edildi.

TKEP/L üyesi 4 kişinin Gökçeada ilçesi üzerinden Yunanistan\'a geçeceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzu Limanı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2\'si kadın, 4 kişi ve bunlarla iş birliği yapan 1 kişi gözaltına alındı. TKEP/L üyesi 4 kişinin üst ve çantalarındaki aramada 3 bin 220 euro, 2 bin 410 dolar, 5 bin 500 TL, 9 cep telefonu, 5 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 7 flaş bellek ile 2 modem ele geçirildi. Şüphelilerin TKEP/L\'nin sözde \'üst düzey yöneticileri\' olduğu ve birçok gasp, soygun, bombalama ile korsan gösteri eylemine katıldığı tespit edildi. S.C. ve Z.S. adlı kadın şüpheliler ile H.D. isimli erkek şüpheli hakkında, daha önce ömür boyu hapis cezası, S.K. adlı erkek şüpheli hakkında ise 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili firari 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yakalanan 5 kişinin jandarmalar arasında Adliyeye getirilmelerinden görüntü.

HABER-KAMERA: Vural BOZOK / GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)