DHA YURT BÜLTENİ-17

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Dikili'de yurt görevlisine cinsel istismar gözaltısı (4) O GÖREVLİ TUTUKLANDI İzmir'in Dikili ilçesindeki bir yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek görevli Ö

22 Aralık 2017 01:04

Dikili\'de yurt görevlisine cinsel istismar gözaltısı (4)

O GÖREVLİ TUTUKLANDI
İzmir\'in Dikili ilçesindeki bir yurtta kalan 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen erkek görevli Ö.F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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Üniversiteli kız öğrenciler, öldürülen Zülal için eylem yaptı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Yemekhanesi\'nde toplanarak İzmir\'de Zülal Tütüncü adlı öğrencinin öldürülmesini protesto eden kız öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki yemekhanede toplanan bir grup öğrenci, geçen 18 Aralık\'ta İzmir\'de erkek arkadaşı Günhan Öztürk (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi öğrencisi Zülal Tütüncü (21) için basın açıklaması yapmak istedi. Tütüncü\'nün öldürülmesini protesto eden öğrencileri üniversitenin özel güvenlik görevlileri yemekhaneden dışarı çıkartmak istedi. Özel güvenlikçiler \"Konuşturmayın, dışarıya\" diyerek kız öğrencileri zorla yemekhaneden atmaya kalkınca arbede yaşandı. Arbedenin ardından zorla dışarı çıkartılan öğrenciler bir süre yemekhane önünde oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.


Görüntü dökümü:(Amatör kamera)
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-Bir kız öğrencinin yemekhanede, öldürülen Zülal Tütüncü ile ilgili konuşma yapması,
-Özel güvenlik görevlilerin gelmesi,
-Güvenlikçilerin kız öğrencilere müdahalesi,
-Yaşanan arbedenin ardından öğrencilerin dışarı çıkartılması,
-Öğrencilerin yemekhane önünde bir süre oturma eylemi yapmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Eskişehir\'de masaj salonlarına fuhuş baskını
 
Eskişehir\'de masaj salonlarında fuhuş yaptıkları ve fuhuşa aracılık ettikleri öne sürülen 2\'si kadın 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezindeki masaj salonlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları, fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 2\'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Masaj salonlarında arama da yapan polis ekipleri şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

Görüntü Dökümü: (Polis kamerasından)
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-Polis ekiplerinin masaj salonu içerisinde arama yaparken,
-Polislerin şüphelilerin çantalarını araması,
-Kadınların masaj salonundan çıkartılarak ekip araçlarına götürülmesi

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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