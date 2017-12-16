DHA YURT BÜLTENİ-17

Bolu\'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bolu\'da,TEM Otoyolu\'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AB 8652 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan Mustafa Öztekin idaresindeki 55 BAK 01 plakalı otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarparken, arkadan gelen Çetiner Kazım Özkan\'ın idaresindeki 34 SG 4670 plakalı otomobil ise kaza yapan araçlara arkadan çarptı. Kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hasar gören araçta sıkıştı. kaza otomobil sürücüsü Çetiner Kazım Özkan ile aynı araçtaki Oktay Canik de yaralandı. Olay yerine gelen UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ismi öğrenilemeyen sürücü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, diğer yaralılar ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması

-Kaza yapan araçlar

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.37 Boyut: 167.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Kavşakta yakıtı biten TIR, ulaşımda aksamaya neden oldu



Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yakıtı biten bir TIR yolda kalınca, 4 ana arterde trafik durdu.

Bandırma İlçesi\'nde Tekel Meydanı, Mehmetçik, İnönü ve Ordu caddelerinin kesiştiği kavşakta İlhan Alaca yönetimindeki 10 V 6978 plakalı TIR\'ın yakıtı bitti. Yol ortasında kalan TIR, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Sürücüler, ara sokakları kullanırken, yaklaşık 30 dakika sonra yakıt konan TIR, kavşaktan çekilinice, ulaşım yeniden normale döndü. TIR\'ın kent merkezine giriş izni bulunmadığı tespit edilerek cezai işlem uygılandı. TIR şoförü Alaca, kent merkezine yanlışlıkla girdiğini, yakıtının bitince farkına vardığını söyledi.



Görüntü Dökümü:

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-tır yolu kapadı

-trafiği düzenleyen çevikkuvvet polisleri

-izleyenler

-detay

1.30 DAKİKA, 93 MB

Haber: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, şair ve yazar Haydar Ergülen\'in

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 11 yıldır sürdürülen \'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü\'ne bu yıl, çağdaş şiirin usta ismi Haydar Ergülen layık görüldü.

Türk edebiyatına ilgiyi artırmak ve gelişmesine katkıda bulunan kişileri onurlandırmak için verilen \'Mersin Kenti Edebiyat Ödülü\'nün bu yılki sahibi şair ve yazar Haydar Ergülen oldu. MTSO Meclis Salonu\'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, amaçlarının değerli ustalara yanlarında oldukları mesajını vermek olduğunu söyledi. Dünyayı sanatçılardan daha iyi kimsenin anlatamayacağını belirten Aşut, \"Aslında onlara kulak vermekle bir anlamda kendimizi ödüllendiriyoruz. Bu ödülün Haydar Ergülen\'e verilmesi çok değerli. Bence ödülün verilme nedeni, Ergülen\'in Türkçemize yaptığı katkıdır. Her millet, kendi dil kökleri ile düşünür. Kendi olgularını anlatmak için yarattığı, kendi kelimeleriyle düşünce üretir. Kendi kelimelerinizi geliştirmezseniz, düşünce üretemezsiniz. Düşünce üretemezseniz, felsefede, sanatta, bilimde ve hatta inanç dünyanızda bile gelişme gösteremezsiniz. Bu anlamda önce dilimize, hazinemiz olan kelime köklerimize sahip çıkmalıyız. Ana dil ve edebiyatçılarımızın dilimize yaptığı katkılar çok önemlidir\" dedi.

MERSİN\'İ GÖRMEDEN SEVDİM

Bir şehri sevmenin şiirle mümkün olduğunu ifade eden Ergülen ise, şöyle konuştu: \"Mersin, benim hiç görmeden sevdiğim şehirlerden biri. Bir kenti hiç görmeyebilirsiniz, ama şiir ve edebiyat varsa, o görmediğiniz şehir size kendini sevdirebilir. Ben de Mersin\'i, Özdemir İnce\'nin \'Ben Mersin\'e Gittiğim Zaman\' şiiri ile sevdim. Bu ödül, benim en kıymetli ödüllerimden bir tanesi. Çünkü 2008 senesinde ödül almayı bıraktım. En son Metin Altıok Şiir ödülünü aldım ve bir daha yarışmalara katılmadım. Fakat bu aldığım hem ödül, hem de bir kenti temsil eden bir şey olduğu için büyük mutlulukla kabul ettim. Ben şiiri annem ve babaannemden aldığımı düşünüyorum. Şiir kadınlardan geliyor. Biz de kadınlara olan borcumuzu ödemek için yazıyoruz diye düşünüyorum.\" Konuşmanın ardından Ergülen, ödülünü MTSO Başkanı Aşut\'un elinden aldı.

Görüntü Dökümü

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- Salondan görüntüler

- Katılımcılardan görüntüler

- MTSO Başkanı Şerafettin Aşut\'un konuşması

- Şairi Haydar Ergülen\'in konuşması

- Ödül verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04:54 BOYUT: 158.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)



