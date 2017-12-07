DHA YURT BÜLTENİ-17

Manisa\'da Alevi vatandaşın evi işaretlendi

MANİSA\'da, Alevi vatandaşların çoğunlukta olduğu Hafsa Sultan Mahallesi\'nde yaşayan 74 yaşındaki Kazım İnce\'nin evinin duvarına, kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. İnce, polise şikayette bulunurken, evinin duvarındaki kırmızı boya ise güvenlik güçlerince silindi. CHP\'liler evin önüne gelerek, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Geçen 5 Aralık\'ta, Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi\'nde yaşayan Kazım İnce\'nin evinin duvarına, kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. İnce\'nin oğlu, evin duvarındaki çarpı işaretini fark ederek babasına gösterdi. İnce de polislere haber verip, şikayetçi oldu. İnce\'nin evinin duvarındaki çarpı işareti, polisler tarafından beyaz boyayla silindi. Olayın ardından CHP\'liler bugün, Kazım İnce\'nin evinin bulunduğu mahalleye giderek, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer basın açıklaması yaptı. Bozyaka, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede geçtiğimiz günlerde de araçlara benzer işaretlerin bırakıldığı duyumları aldıklarını öne sürdü. Bozyaka, \"Özellikle Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bu bölgede yapılan bu eylem, hepimizin aklına kötü hatıraları getirmiştir. Bu olay, Alevilerin inançları ve yaşam felsefelerine cephe alan bir anlayış tarafından yapılmıştır. Ülkemizde bu olaylar karşısında Aleviler sürekli tedirgin bir şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar. Aleviler kendilerini güvende hissetmiyorlar. Hükümette çözüm konusunda beklenen adımları atmamaktadır. Buradan Başbakan, İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerini acilen göreve çağırıyorum. Bu evlerin kapısını işaretleyen kişileri ve bu alçak saldırıyı azmettirenleri bir an önce ortaya çıkarın. Bu saldırıların arkasında, mezhepçi ve ötekileştirici bir zihniyet bulunmaktadır. Birileri eğer Alevi yurttaşlarımız üzerinden gündem belirlemeye çalışıyorsa, Aleviler bu oyunlara dün olduğu gibi bugün de asla gelmeyeceklerdir. Aleviler bu kadar ayrımcılığa rağmen asla kin ve nefretle hareket etmeyeceklerdir. Demokrasiye, insan haklarına, Cumhuriyet\'e, Atatürk\'e, eşitliğe ve barışa her zaman sahip çıkacaklardır. Bu alçak eylem hepimize karşı yapılmış bir eylemdir. Bu ayrıştırıcı işaretleri; hepimizin evinin kapısına yapılmış olarak kabul ediyoruz\" diye konuştu.

\"BENİM DEDEM ÇANAKKALE\'DE ŞEHİT OLDU\"

Evinin duvarına çarpı işareti koyulan İnce ise olaya anlam veremediğini söyleyip, \"Ben eve saat 16.30\'da geldiğimde görmedim. Benim oğlum fark etmiş. Emniyete gittim. Polisler çok güzel karşıladılar, bütün tahkikatı yaptılar, olay savcılığa gitti. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Bunlar ayrımcılığı körüklüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Benim dedem Çanakkale şehidi. Ben Türkmen\'im. Başka bir şeyim yok\" dedi. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Doğan Günel de olaya tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşaretlediği iddia edilen evden genel görüntü

- Kazım İnce\'nin konuşması

- Kalabalıktan genel görüntü

- CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka\'nın konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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BBP ve Alperen Ocakları\'ndan \'Kudüs\' yürüyüşü

SİVAS\'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Alperen Ocakları İl Teşkilatı, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına yürüyüş düzenleyerek tepki gösterdi.

BBP İl Başkanlığı ile Alperen Ocakları İl Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki açıklaması nedeni ile protesto yürüyüşü yaptı. BBP İl Başkanı Uğur Bulut\'un da katıldığı yürüyüş parti binası önünde başladı. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden yürüyüş kent meydanında sona erdi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 50 kişilik grup \'Sivas uyuma Kudüs\'e sahip çık\', \'Katil İsrail, işbirlikçi ABD\' sloganları attı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları İl Başkanı Şehrettin Çatalçam, ABD Başkanı Trump\'ı kınadıklarını söyledi. Kudüs\'ün İslam şehri olduğunu dile söyleyen Çatalçam, \"Biz bu açıklamanın bir Büyük Orta Doğu Projesi\'nin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Alperenlerin İsrail\'e olan tavrı bellidir. Biz Alperenler olarak şehit liderimiz Muhsin (Yazıcıoğlu) başkanımızın dediği gibi biz Amerika\'nın ortasına devlet kurarız. Gerekirse her Alperen, Selahaddin Eyyubi\'nin kılıcı gibi Amerika\'nın ortasına saplanır. Devlet yöneticilerimizin de \'Kudüs kırmızı çizgimiz\' sözünün arkasında durmasını bekliyoruz.\" dedi.

Grup açıklama sonrası dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Parti binasından kent meydanına yürüyüş

-Atılan sloganlar

-Ocak Başkanının açıklaması

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(139 mb)

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Karşı şeride geçen kamyonet TIR ile çarpıştı, sürücü yaralandı

Düzce\'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet karşı şeride geçerek TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, D-655 Karayolu Borsa İstanbul Endüstri ve Teknik Mesleki Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametine gitmekte olan 58 yaşındaki Naci İslam idaresindeki 81 FJ 103 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüjü aşarak karşı yönden gelen 46 yaşındaki Hüseyin Yurttadur idaresindeki 61 K 21577 plakalı TIR ile çarpıştı. Yaralanan kamyonet sürücüsü Naci İslam vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Naci İslam tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı sürücüye müdahale edilmesi

-Yaralının ambulans ile götürülmesi

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Birecik\'te polis 945 motosiklete el koydu

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde polisin son bir ayda düzenlediği denetimlerde tescilsiz, ruhsatsız ve plakasız 945 motosiklet ele geçirildi.

Birecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki farklı noktalarda yaptığı uygulamalarda tescilsiz ve trafikten men edilmiş 945 motosiklete el koydu. Motosikletler yediemin otoprakının bahçesinde muhafaza altına tutulurken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Birecik İlçe Emniyet Müdürü Levent Eker, ilçenin huzur ve güveni açısından bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis uygulamasında ele geçirilen motosikletler

- Yediemin otoparkında bulunan motosikletler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 181 MB

Haber:Kamera: ŞANLIURFA -(DHA)

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Polisten kaçarken düşüp ayağını kırdı

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde boş ve atıl vaziyetteki bir fabrika binasında bakır kabloları çalmaya çalışan 3 şüpheliden Hasan A., polisten kaçarken dere yatağının üstünden atlarken düşüp sol ayak bileğini kırdı. Hasan A., ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolunda bulunan boş ve atıl vaziyetteki bir fabrika binasında meydana geldi. Hasan A. babasına ait 07 Z 0795 plakalı otomobille yanında Ömer G. ve Emrah S., ile birlikte kullanılmayan fabrika binasını gitti. İddiaya göre 3 kişi buradaki bakır kabloları söküp çuvala koyduğu sırada fabrikanın sahibi geldi. Fabrikanın sahibinin geldiğini fark eden 3 kişi, koşarak kaçmaya başladı. Fabrika sahibi de polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevredeki şüphelileri aramaya başladı. Bu sırada 3 kişi saklandıkları yerden çıkıp, tekrar kaçmaya başladı. Şüphelilerden Hasan A. kaçarken dere yatağının üstünken atlamak isterken düştü. Polis tarafından yakalanan Hasan A., Emrah S. ve Ömer G., sorgulanmak üzere polis merkezine getirildi. Ancak Hasan A.\'nın düştükten sonra sol ayak bileğini kırdığı anlaşıldı. Bunun üzerine polis, ambulans çağırdı. Hasan A., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan A.\'nın \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin ambulansa alınması

- Olay yerinden detay

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA,(DHA)

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Aydın\'da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonlarında 11\'i kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklandı.

Efeler ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen şüpheliler, bir süre polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin fuhuş yaptıkları yönünde kuvvetli şüphenin oluşması üzerine 4 Aralık\'ta sabah saatlerinde, bazı adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 4\'ü yabancı uyruklu 9 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen 2\'si kadın 9 kişi gözaltına alındı. Çete liderinin ise Z.Ş. adlı kadın olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Fuhuş için kullanıldığı belirlenen 4 ev, mühürlendi.

BEŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 18 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk ediledi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelilerden B.T., D.Ç., O.K., Z.Ş. ve İ.B.\'yi fuhuşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak veya aracılık etmek suçlarından tutukladı. Diğerleri ise serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 4 kadının ise sınır dışı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılırken görüntüsü:

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Okula kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'ne bağlı Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde, yapılan \'Kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi\' törenle açıldı.

Fatih Erdoğan tarafından başlatılan \'Kütüphanesiz ve \'15 Temmuz Köşesi Olmayan Okul Kalmasın\' projesi kapsamında Muratlı Çok Programlı Anadolu Lisesinde Kütüphane ve 15 Temmuz köşesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Kaymakam Ahmet Karatepe, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Belediye Başkan Vekili Rüstem Ceylan, Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Fatih Erdoğan\'ın Danışmanı Fatma Figen Demirkol, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürü Fazlı Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun, Muratlı Jandarma Komutanı Bekir Can Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi konuşan Kaymakam Ahmet Karatepe, \"Asil Türk milleti yine tarih yazdı 15 Temmuz\'da aynı Çanakkale\'de olduğu gibi yedi düvele karşı yine zaferle geldi. Tarih tekerrürden ibaret aynı Çanakkale\'de yapılanı 250 bin şehidimizin yaptığını 250 şehidimizde yaptı. Bunlar bu hainler asla başaramayacaklar, bizi bölemeyecekler biz biriz ve bir bütünün oluşturan çok değerli parçalarız\" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol ise, \"Ak Eğitim Seferberliği\' adı altında Ceylanpınar ilçesine bağlı Muratlı Mahallemizde 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Köşesi\'ni ve böyle bir kütüphaneyi okulumuza kazandırdığından dolayı Fatih hocamıza huzurlarınızda Ceylanpınarlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum\" diye konuştu. Kütüphane ve 15 Temmuz Köşesi ile ilgili Fatih Erdoğan\'ın basın açıklamasını yapan Fatma Figen Demirkol ise, \"15 Temmuz köşemiz bizlere bir kez daha gösterdi ki FETÖ terör örgütünün darbe planları vatanımız milletimiz sayesinde bozulup milli mücadele ruhu ile kazanılan zaferi göstergesidir. Bizler istiyoruz ki Ak Eğitim seferberliği ile gümbür gümbür gelen genç neslimiz bunu unutmasınlar. Hakka yürüyen 250 şehidimiz ve o gece sokaklarda meydanlarda olan milletimiz sayesinde kurtuluşa erdi. ve gençlerimize bir kez daha yarınlarını teslim ettik. sevgili gençlerimiz sizlerin bilmesi gereken şudur ki 2019 ve 2023 hazırlıkları tamamen sizler içindir. Sizlere ülkemizi bayrağımızı tüm pisliklerden arındırarak teslime etmek adına sayın Cumhurbaşkanımızın günlük 2-3 saatlik uykularla üstün gücü çabası ve gayretleriyle sizlere daha iyi yarınlar verebilmek için ülkemizin doğusuyla batısına kuzeyi ile güneyini ayırt etmeden çalışmaktadırlar\" şeklinde konuştu. Protokolün konuşmalarının ardından kütüphanenin açılışı yapılarak 15 Temmuz Köşesi\'nde hatıra fotoğrafı çekinildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okuldan detay

- 15 Temmuz Köşesi

- Çevredeki kalabalık

- Saygı duruşu

- Konuşmalar

- Kütüphanenin açılışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 542 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ŞANLIURFA,(DHA)

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Hıdırellez UNESCO\'nun Kültür Mirası Listesi\'nde

EDİRNE\'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, UNESCO\'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne kaydedildi.

Edirne\'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, her yıl 6 Mayıs günü Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi\'nde yakılan dev şenlik ateşiyle kutlanıyor. Türkiye ile Makedonya\'nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO\'ya sunduğu, \'Bahar Kutlaması: Hıdırellez\' çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore\'nin Jeju Adası\'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12\'inci Hükümetlerarası Komite Toplantısı\'nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne kaydedildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Hıdırellez\'in UNESCO\'ya kaydedilmesi için başlattığı çalışmalar sırasında, Edirne Belediyesi\'nden Hıdırellez ile ilgili belge ve dokümanları talep ettiğini ve bunu bakanlığa gönderdiklerini söyledi. Uzun zamandır Hıdırellez\'in UNESCO listesine girmesini heyecanla beklediklerini kaydeden Gürkan, \"8300 yıllık tarihe sahip olan Edirne\'mizin adını sadece tarihi ile değil aynı zamanda kültürel değerleri ile de tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Edirne\'ye çeken böylesine özel bir değerin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne alınması bizim için gurur kaynağıdır. 2010 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne ve ardından 2011 yılında Selimiye Camii\'nin Dünya Mirası Listesi\'ne alınmasından sonra, şimdi de Hıdırellez\'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne alınmasının Edirne\'nin kültürel ve turizm kimliğine büyük değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehir için gerçekten büyük heyecan duyuyoruz\" dedi. Gürkan, Hıdırellez\'in Kakava şenlikleri ile birlikte kabul edilmemesinin üzücü olduğunu belirterek, \"Ama biz Kakavayı kutlamaya devam edeceğiz. Hıdırellez şenliklerini bir festival havasında kutlayacağız. Edirne en son uluslararası yapılan araştırmalarda 2 milyon 845 bin turistle tüm dünyada yüz şehir arasında 68\'nci sırada yer aldı. Şimdi UNUSCO\'nun yeni bir tesciliyle bu sayıyı daha da artıracağız. Ortada vadede 5 milyona, uzun vadede 10 milyona çıkarmak istediğimiz hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak\" dedi.

Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, daha önce ebru sanatı içinde başvuruda bulunduklarını ancak Hıdırellez ve Kakava olarak listeye girmeyi çok istediklerini söyledi. Hacıoğlu, \"Ama UNESCO, sadece Hıdırellez olarak kabul etti. Baharın başlangıcı yeniden doğuş, iyilik güzellik, biliyorsunuz Hıdırellez\'in en önemli ritüellerinden biri ateştir. Ateşler yakılır üzerinden atlanır. Ateşten atlanılarak hastalıktan ve kötülüklerden korunulacağına inanılır. Bizim inancımıza göre Hızır ve İlyas Aleyhisselam\'ın birleşiminden gelen bir kelimedir. Hep iyilik üzerinedir. Güzellik üzerinedir. Kötülüklerden arınmak üzerinedir. Bu ritüelin yaşaması ve yaşatılması için artık UNESCO kültür mirasına girmiştir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kakava şenlikleri

-Ateşin yanması

-Oynayanlar

-Suya girenler

-Ağaç dalı koparanlar

-Suyla yüzünü yıkayanlar

-Gelinlikle oynayan roman kızları

-Suya dileklerin atılması

-Suya mum bırakılması

-Genel detay görüntüler

-Ahmet Hacıoğlu ile röp

-Recep Gürkan ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)