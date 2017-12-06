DHA YURT BÜLTENİ-17

Kilis\'e askeri sevkiyat sürüyor

SURİYE sınırındaki Kilis\'e askeri sevkiyat devam ediyor.

Batı illerinden yola çıkan topçu bataryaları ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis\'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında kente gelen askeri araçların, Suriye\'nin Halep kendine bağlı Afrin ilçesi karşısındaki Kilis sınırına konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,(DHA)

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Valiz içinde Türkiye\'ye girerken yakalandı

Artvin\'in Hopa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı\'ndan yaya olarak Türkiye\'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir kişinin valizinde, bir kadın yakalandı. Yurda giriş yasağı bulunan Gürcü T.L. (22) ve valiz sahibi gözaltına alındı.

Sarp Sınır Kapısı\'nda görevli polisler, Türkiye\'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu bir kişinin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi. Adı açıklanmayan şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca cenin pozisyonundaki kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından valiz sahibi ile kadını gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamada, kadının Gürcistan vatandaşı T.L. olduğu ve hakkında yurda giriş yasağı bulunduğu belirlendi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valizden kadının çıkma anı

Haber: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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HDP\'li Baluken\'in tutukluluk halinin devamına karar verildi



HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken\'in \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'Terör örgütü üyeliği\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\' iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım\'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken\'in yargılanmasına Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Sincan Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP\'li Baluken, davanın bugün görülen duruşmasına rahatsız olduğunu belirterek SEGBİS sistemi ile katılmadı. Duruşmayı HDP milletvekilleri, Ziya Pir, İmam Taşçıer, Leyla Birlik ve Nimetullah Erdoğan da izledi.

4 OCAK\'TA KARAR VERİLECEK

Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, önceki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki görüşünü yineleyerek, Baluken\'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra konuşan Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, yargılamanın genişletilmesini talep ettiklerini belirterek, Baluken\'ın tahliyesini talep etti. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, avukatların yargılamanın genişletilmesi yönündeki taleplerinin tümünü reddederek, Baluken\'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme dosya ile ilgili karar vermek üzere duruşmayı 4 Ocak\'a erteledi.

TAŞÇIER:BU ÜLKE BÖYLE YÖNETİLEMEZ

Duruşma ardından Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yapan HDP Milletvekili İmam Taşçıer, İdris Baluken\'in sadece düşüncelerini ifade ettiği için 1 yıldan fazladır cezaevinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: \"İdris Baluken suç işlememiş, yolsuzluk yapmamıştır. Sağlık durumu iyi olmamasına rağmen bırakılmıyor. Bir milletvekilinin bu şekilde yargılanması kabul edilemez. İdris Baluken bütün düşüncelerini kamuoyu önünde söylemiştir. İdris Baluken\'in bugün tahliye olmasını bekliyorduk. Türkiye\'nin normale dönmesi için bir an önce bu davaların düşmesi gerekir. Türkiye\'de Kürt sorunu çözülmeden bu davalar devam eder. İdris Baluken, Kürt olduğu için yargılanıyor. HDP ve bileşenleri Kürt sorununu çözmek için gösterdikleri çabalardan dolayı yarglanıyor. Eğer onlar Kürt sorunun çözümü konusunda demokratik adımlar atmasaydılar yargılanmayacaktılar. HDP milletvekillerine geçen günlerde yüzlerce fezleke geldi. Bu ülke böyle yönetilemez. 25 milyon Kürdün taleplerini dikkate almazsanız, onların siyasetçilerini hapse atarsanız, bu ülke bu şekilde yönetilemez. 1980\'de, 90\'lı yıllarda bu denendi. 4 bin köy boşaltıldı, 17 bin faili meçhul süeçlerini yaşadık. HDP 6.5 milyon oy alarak parlamentoya girdi. Bu süreç böyle devam etmez. Türkiye halkları bunu kaldıramaz. Kürtlerin talepleri bu ülkede insanca yaşamaktır. Bunu dile getirdiğimiz için bu mahkemelerde parlamenterlerimiz yargılanıyor. Bu davalar hukuki değil, siyasi davalardır. Bugün hukuk işlerse hiçbir milletvekilimizin içeride olmaması gerekirdi.\"

Görüntü Dökümü:

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- HDP\'lilerin adliye önünde beklemesi

- Toplananlar

- İmam Taşçıer\'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Başkan Aktaş: Ciddi borcumuz var, ama iflas etmiş durumda değiliz



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin yaklaşık 5 milyar lira borcu olduğunu söyledi. Belediyenin 2032 yılına kadar borçlu olduğunu, 2018 yılının gelirlerinin, gider ve kredileri karşılamadığını anlatan Aktaş, \"Ama iflas etmiş durumda değiliz\" dedi. Kimseyi işten çıkarma gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Aktaş, çalışmayan kişilere müsade etmeyceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa etmesinden sonra bu göreve seçilen Alinur Aktaş, görevdeki 34\'üncü gününde gazetecilerle bir araya geldi. Şov peşinde olmadığını, \'Dersine çok iyi çalıştığını\' ifade eden Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi borcunun 5 milyar liraya yaklaştığını söyledi. 2018 yılındaki gelirlerin, genel gider ve kredi borçlarını karşılamadığını ifade eden Aktaş, Büyükşehir Belediyesi\'nin 2032 yılına kadar borçlu olduğunu, tüm kredilerinin kapalı olduğunu açıkladı. Belediyelerinin borçları olabileceğini açıklayan Aktaş, en büyük güvencesinin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Bursalı bakanlar, milletvekilleri, İl teşkilatı olduğunu kaydetti. Bursa\'da var olan sorunları otobüs ve metroya binerek otomobili ile gezerek yerinde gördüğünü belirten Aktaş, Türkiye\'nin 4\'üncü büyük kenti, ticarette ise ülkenin en büyük ikinci şehri olan Bursa\'nın büyük projeler kovalamak zorunda olduğunu açıkladı.

\'120 KİŞİ İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK\'

Belediyeden 2 bin kişi çıkaracağına dair iddialara itibar edilmemesini isteyen Başkan Aktaş, şöyle devam etti: \"Ben hayatım boyunca kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bundan Allah\'a sığınırım. Lakin çalışmayan, üretmeyen, savsaklayan babam olsa affetmem. Bu konuda algı oluşturmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar 120 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Zaten 2-3 bin kişiyi işten çıkarmak da tazminat anlamında finansal dengeleri bozar. Sonuç odaklı olacağız. Söz verdik mi yerine getireceğiz. Bir şeyin sözünü verdik mi yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda 2019 yerel ve genel seçimlerine Bursa\'mızı en güzel şekilde hazırlaşacağız.\" Bursa\'nın önde gelen ilk üç sorunun başında ulaşım, trafik ve toplu taşımanın geldiğini belirten Alinur Akta, yol haritalarını, revize ettikleri, iptal ettikleri ve yeniledikleri projelerle belirlediklerini anlattı. Seçimlere kadar büyük yatırım yapmayacaklarını, devam edenlerden ise aciliyeti olanlara öncelik vereceklerini kaydeden Aktaş, toplatıda daha sora başta ulaşım, yeşil bursa, kentsel dönüşüm ve Uludağ gibi projleerin yer aldığı 9 ana unsur üzerindeki görüşlerini ve çözümlerini paylaştı. Bazı projelerin iptal edileceğini çok pahalıya mal olan Bursa Büyükşehir Stadyumu\'nun ise devam edeceğini söde belirten Alinur Aktaş kent içersinde özellikle ulaşım açısından köklü değişikliklere gideceklerini bildirdi. Toplu ulaşım ve su ücretlerine önümüzdeki 6 ay içersinde yeni indirimler yapacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, toplu ulaşımın teşvik edilmesinin kaçınılmaz olduğunu, stadyum çevresindeki otopark sorununun giderilmesi için proje yapılacağını ifade etti. Başkan Alinur Aktaş, Doğanbey Kentsel Dönüşüm konusunda bir şeyler yapmak istediğini ve kafasında bazı düşüncelerin oluştuğunu bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşacağını kaydetti. Aktaş, \"Bin metrekarelik alanlarda, parsel bazında 150 daire yıkarak 400 daire yapmak kentsel dönüşümle çok izah edilemez\" diye konuştu.

\'ULUDAĞ 4 MEVSİM HİZMET VERECEK\'

Uludağ\'ın 4 mevsim hizmet vermesi için çaba harcayacaklarını belirten Aktaş, \"Büyükşehir bünyesinde Uludağ Daire Başkanlığı oluşturabiliriz. Uludağ, iyi bir çekim merkezi olabilir. 12 ay Bursa için önemli kazanç kapısı olabilir. Su ve kanalizasyonla alakalı çalışmalar yaptık. Katlı otopark, arıtma, kongre kültür merkezlerini yapamamışız. Bakan bey tam destek vereceğini ifade etti. 5-6 Ocak tarihinde turizm çalıştayı gerçekleştireceğiz. Otoparklar yapmak durumundayız. Yollar genişletiliyor. Acemi pistiyle ilgili Milli Parklar yer tahsisi yaptı. Bize ait tek alan var, yeni oteller kazandırmamız gerekiyor. 4 mevsim, kongrelerin, tatil toplantıların yapılacağı bir mekana dönüşmesi gerekiyor. 8-9 ay sinek avlayan, 2 ay için trafik sıkıntısı yaşayan Uludağ yerine 12 ay yaşayan bir bölge istiyoruz\" diye konuştu.

BURFAŞ 43 MİLYON ZARAR ETMİŞ

Büyükşehir Belediyesi\'nin 11 iştiraki olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, şöyle dedi: \"Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Gece 2-3\'e kadar çalışıyoruz. Sosyal medyadan hariçten gazel okuyamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin 24 tane sosyal tesisi varken, Bursa\'nın 55 sosyal tesisi varsa, halka dokunma noktasında bir aksaklık varsa, kimse kusura bakmasın. Ben hamasi nutuklara itibar etmem. Burfaş\'ta 43 milyon liralık zarar var ortada. Bunların hepsini harfiyen değerlendirmek durumundayım. Hepsini şakır şakır kapatayım, yeni yerler açmayayım derdinde değilim. Kar amaçlı değiliz ama kusura bakmayın zarar amaçlı da değiliz. Halka dokunsun. Belediye marifetiyle iftarlara yemek vermek, farklı derneklerin ihtiyacını karşılamak sosyal tesis demek değil. Benzeri tüm yerler sorgulanıyor. İhaleleri sorgulanıyor. Burulaş Genel Müdürü burada. 5 tane ihaleye zeyilname çıkardı. Bakım, onarım, güvenlik, temizlik, yemek ve şoför alımını erteledik. 105 milyon lira tutarında. Bunu 15 milyon daha aşağıya almak mümkün. Bütün hücrelere girmek durumundayız. Hesap kitap yapıyoruz. İşin aciliyeti ve önemini biliyoruz. Sosyal tesislerimiz gerçek manada halka dokunacak. İyileri var. Bunlar devam edecek.\"

\'TOFAŞ\'IN BÜTÜN İŞÇİLERİNİ BİNDİRSENİZ T2 HATTI DOLMAZ\'

T2 hattıyla ilgili 110 milyon lira ödendiğini hatırlatan Aktaş, \"Hat bu haliyle 8 bin 00 metre, 700 metresi yer altında. Gerekliliği ve zamanlaması konusunda çok şeyler söylenebilir. Tofaş ve Reno\'nun bütün işçilerini bindirsek yeterli doluluğa ulaşmıyor. 110 milyon lira para harcanmış, vagonları alınmış. T2 hattını sadece bu hattan ibaret görmüyoruz, Dosab da var. İşin ikinci etabında bu bağlantı ayağının olduğunu unutmayın. Bunlarıda proje kapsamında dikkate alacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başkan Alinur Aktaş\'ın salona gelişi

-Gazetecilerle selamlaşması

-Gazetecilerle sohbet etmesi

-Başkan Aktaş konuşması

-Detaylar

Süre: 8 dakika 53 saniye Boyut: 532 MB

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Batman\'lılar, \'Batman Havalimanı\' isminin en komik ve tuhaf isim gösterilmesini tepki gösterdi



UÇUŞ karşılaştırmaları yapan İngiltere kökenli \'Skyscanner\' adlı internet sitesi, veri tabanında yer alan dünya çapındaki on bin havalimanı içinde en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olan havalimanlarını derleği listesinde, \'Batman Havalimanı\'nın yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı Batman\'i (Yarasa Adam) andırdığı için listenin ilk sırasına koyması Batman\'da tepki ile karşılandı. Daha önce Batman çizgi filmine dava açma girişimi ile bilinen eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan, \"An itibarıyla \"Betmen\' denince akla Batman geliyor. Batman\'a bu kadar tanıtıma katkı sunması beni mutlu etti. Batman Havalimanı çokta komik bir şeye benzemiyor. Bence çok modern bir havalimanı ve faydalıdır\" dedi.

İngiltere\'deki bir internet sitesinin dünya çapındaki on bin havalimanı içinde en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olanları derlemesinde, \'Batman Havalimanı\' yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı olan Batman\'i (Yarasa Adam) andırdığı için listede birinci sırasına yerleştirmesine Batman\'lılar tepki gösterdi. Batman havalimanın modern olduğunu söyleyen Mehmet Çetiner, \"Batman’ın adı hiçle komik değil, ancak dünya sıralamısa girmesi tanıtım açısından iyi buluyorum\"dedi. Daha önce Batman çizfi filmine dava açma girişimi ile bilinen eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan ise, şöyle konuştu: \"Batman Havalimanı\'nın \'Betmen\' olarak değerlendirmesi çok ilginç. Daha önce açmak istediğimiz dava çok ciddi bir girişimdi. Çizgi romanı Batman, Batman’dan daha eskilere dayandığı için davadan vazgeçtik. Çünkü, 1937 yılında Batman o isim hakkını almıştı. Batman şehri ise, 1955 yılında bu adı aldığı için davayı açma şansına sahip olamadık. Aksi durumda olsaydı biz davayı kazanmış ve Batman hasılattan büyük bir pay almış olacaktı. Batman’a tanıtım açısından büyük bir katkısı oldu. An itibarıyla (Betmen) denilince akla Batman geliyor. Batman’a bu kadar tanıtıma katkı sunması beni mutlu etti. Batman Havalimanı çok da komik bir şeye benzemiyor. Bence çok modern bir havalimanı ve faydalıdır.\"

Görüntü Dökümü

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-Havaalanından görüntü

-Eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan röp

-Vatandaşlarla röportaj

Haber: Reşat YİGİZ/BATMAN, (DHA)

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Sivas\'ta STK\'lardan Kudüs tepkisi

SİVAS\'ta Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde 45 sivil toplum kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Kent meydanında toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Sivas İl Temsilcisi Erhak Çınar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etme cüretinde bulunduğunu ifade ederek, \"Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak siyonizmin, bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs\'ümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır\" dedi.

\'DÜNYA VAR OLDUKÇA KUDÜS BİZİMDİR\'

Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Filistin\'in 1948 yılından itibaren yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal edildiğini belirten Çınar, şunları kaydetti:\"TV\'lerde naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri ve çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken, bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermelerini, alçaklıkla nitelendiriyoruz. İslam\'ın ilk kıblesinde dahi Ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması, son olarak da Kudüs\'ün işgalci siyonisitlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam âlemine hatırlatıyoruz. Şu açıkça bilinmelidir ki New York\'un bir gece aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atanlara, Kudüs\'ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin sonuçları çok ağır olacaktır. Tarih bize göstermiştir ki Theodor Herzl\'in rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddin\'lerini, Abdülhamid\'lerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusa uyanacaklardır. Dünya var oldukça Kudüs bizimdir.\" Grup daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Açılan döviz ve pankartlar

-Grup adına açıklama

(202 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)



