DHA YURT BÜLTENİ-17

Şırnak\'ta içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişi aranıyor (4)

3\'ÜNCÜ KİŞİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI

Şırnak\'ta su kuyusuna düşen 3 kişinin cesedi, Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında çıkarıldı. 6 saat süren çalışma sonrasında 2 cesedin çıkarıldığı su kuyusundan, yaklaşık 20 dakika sonra da 3\'üncü ceset çıkarıldı. Çıkarılan 3 ceset, Şırnak Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Cesetlerin kimlik tespiti ve olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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Ünal, tarihi konaklarda incelemelerde bulundu



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ın Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi’nce restorasyon çalışmaları devam ettirilen tarihi konaklarda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Üdürgücü Konağı\'nda çalışmalar sırasında bulunan 2 bin yıllık Roma mezarı kalıntıların da incelemelerde bulunan Mahir Ünal, yapılan tüm bu çalışmaların Kahramanmaraş’ın tarihi dokusunu ön plana çıkardığını söyledi. Ak Partili belediyelerin bu konuda hassasiyet gösterdiğini ifade eden Ünal, çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a ve teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtığı Mutfak Müzesi\'nde de incelemelerde bulunan Ünal, daha sonra değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: \"Ak Parti’nin en temel özelliklerinden bir tanesi de tarihi dokunun korunması, toplumsal hafızanın korunmasıdır. Şehirlerimizin hafızasını, kimliğini ve dokusunu ortaya çıkararak orada yaşayacak olan ve yaşayan insanların karakterinin şekillenmesinde tarihi dokunun etkili olacağını biliyoruz. O yüzden Ak Parti bu konuda çok hassas. Bizim belediye başkanlarımız da yerel yönetimler başkanlığımızın bir hassasiyeti olarak ve aynı zamanda çevre şehir ve kültür başkanlığımızın hassasiyetiyle bu noktada çok iyi çalışmalar yapılıyor. Avrupa’da eski şehirlerin ortaya çıkarılması ve muhafaza edilmesi çok önemli. Biz de bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Safranbolu, Beypazarı ve Odunpazarı Türkiye’de örnek yerlerdir. Kahramanmaraş’ın da belli bir dokusu var. Bunu Gaziantep belli anlamda başardı. Gaziantep özellikle AB’den aldığı ciddi fonlarla bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptılar. Aynı şeyi şimdi Kahramanmaraş gerçekleştiriyor. Ben bu anlamda hem Dulkadiroğlu Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.\" Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise tarihi konakların restorasyonuna yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Tarihi konakları incelemede Mahir Ünal\'a Ak Parti Manisa Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü İsmail Bilen, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da eşlik etti.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Malatya’da, engellilere yönelik etkinlik

MALATYA\'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi\'nde düzenlenen ve tedavi gören hastaların yaptığı el yapımı eşyaların yer aldığı sergi, Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, kurum olarak engelli vatandaşların sorunlarının çözülmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Engelli bireylerin eğitim, sağlık ve kültür gibi sosyal hizmetlere kolayca ulaşabilmesinin onların hayatını kolaylaştıracağını anlatan Bulut, \"Engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, aile ortamında hizmet verilmesini esas alıyoruz. Bakıma muhtaç engellinin akrabası tarafından evde bakım hizmeti sunumunda bir aylık bin 27 lira ödeme, engelliye bakan kişiye yapılmakta. Evde bakım hizmetlerinden kentte 6 bin 363 kişi yararlanıyor. Kentte engelli bakım ve rehabilitasyon alanında, biri resmi biri de özel kuruluş olmak üzere 2 kuruluş ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin hizmetlerinden 265 kişi yaralanıyor\" diye konuştu. Konuşmasının ardından engellilerden oluşan koru şarkı söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Çocuk Evleri Sitesi ve Malatya Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların oluşturduğu halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halayla karşılama

- Serginin açılması

- Rasim Bulut\'un konuşması

- Etkinlikten detay

- Halay gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA,(DHA)

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Kafedeki borç tartışmasında 2 eski ortağını öldürdü/EK



KARDEŞ ÇIKTILAR

Adana\'da, bir kafede borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada, eski ortakları Serhan Girgin tarafından öldürülen Mustafa Karaibişoğlu (50) ile Tufan Karaibişoğlu\'nun (48) kardeş oldukları ortaya çıktı. Polisin, şüpheli Serhan Girgin\'i yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Eski eniştesini tabancayla öldürüp, intihara kalkıştı

AKSARAY\'da Cemil K. (43), iddiaya göre, husumetli olduğu teyzesinin eski eşi Vedat Yalman\'ı (61) öldürüp, intihara kalkıştı. Şüpheli, jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray\'ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavgalı olan Cemil K. ile teyzesinin eski eşi Vedat Yalman, ilçe merkezinde karşılaştı. Cemil K. ile Yalman arasında başlayan tartışma, küfürleşmeyle kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cemil K. belinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp Vedat Yalman\'a 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yalman çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak, Vedat Yalman burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Cemil K., suç aleti tabancayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Bir kameriyeye oturarak kimseyi yanına yaklaştırmayan şüpheli, jandarma ekiplerinin uzun ikna çabaları sonrası teslim olmayı kabul etti. Gözaltına alınan Cemil K., Ağaçören İlçe Emniyet Amirliği\'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli Cemil K.,\'nın tabancayı boynuna dayaması

-Jandarmanın Cemil K.,\'yı ikna etmesi

-Gözaltına alınması

Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)



