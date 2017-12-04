DHA YURT BÜLTENİ-17

Sinop\'ta 2 katlı ev, samanlık ve ahır yandı



Sinop’un Erfelek ilçesinde 2 katlı ev, samanlık ve ahır çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sinop\'un Erfelek ilçesi Çayır Köyü\'nde Sefa Erdem’e ait evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sinop Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalesine rağmen 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Yangından detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Detaylar

(SÜRE: 2.52 - BOYUT : 130 MB)

Haber-Kamera : İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

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15 katlı binada yangın dehşeti: 18 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep\'te, site içerisindeki 15 katlı binanın 4\'üncü katında bilinmeyen nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alevlere teslim olan dairedeki 1 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan bina sakinlerinin itfaiye tarafından tahliye edildiği yangında, 18 kişi dumandan etkilendi.

Akkent Mahallesi\'nde bulunan Girişim Sitesi C Blok 4\'üncü kattaki dairede, akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün daireyi sararken evde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 genç yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü. 15 katlı binada oturanlardan bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst kattakiler ise dumandan etkilenip mahsur kaldı. İhbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi, bir taraftan yangına müdahale ederken, diğer taraftan araç merdiveniyle mahsur kalanları tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen 18 kişiye, sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle uzun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, ekiplerin çalışmasının ardından evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- İtfaiyenin müdahalesi

- Yangından tahliye edilenler

- Bahçedeki kalabalık

- Vatandaşlarla röp.

- Polis ve sağlık görevlileri

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP,(DHA)

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TIR, alev alev yandı

ADANA\'nın Pozantı ilçesinde beton kiriş yüklü TIR, kupa kısmından alev alarak yandı.

İddiaya göre, Can Yüce\'nin kullandığı 41 VE 595 plakalı beton kiriş yüklü TIR, akşam saatlerinde TEM Otoyolu\'nda giderken Çamalan mevkiinde kupa kısmından alev aldı. Aracını sağa çekip, durdurduktan sonra alevlere müdahale eden Yüce, yangının tüm aracı sarması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Alev alev yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- TIR alev alev yanması

SÜRE: 01\'09\" BOYUT: 70,2 MB

Haber - Kamera: ADANA, (DHA)

