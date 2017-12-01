DHA YURT BÜLTENİ-17

Neçirvan Barzani, referandum sonrası ilk kez Türkiye\'de/EK

BARZANİ PARİS\'E ULAŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, karayolu ile geldiği Şırnak\'tan İstanbul\'a oradan da uçak ile Fransa\'nın başkenti Paris\'e gittiği öğrenildi.

Kuzey Irak\'ta, 25 Eylül\'de yapılan \'bağımsızlık referandumu\'nun ardından ilk kez karayolu ile Habur Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye gelen Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'ndan özel uçak ile önce İstanbul\'a, ardından Fransa\'nın başkenti Paris\'e gittiği öğrenildi. Barzani\'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un davetlisi olarak bir heyet ile birlikte Türkiye üzerinden Paris\'e geçtiği öğrenildi.

Haber:DİYARBAKIR,(DHA)

==============================================

366 metrelik dev gemi boğazı kapattı

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen 366 metre uzunluğundaki Malta bayraklı \'Unayzah\' adlı dev konteyner gemisinin geçişi sırasında, boğaz tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yunanistan\'ın Pire Limanı\'ndan İstanbul Ambarlı Limanı\'na giden 141 bin 77 groston ağırlığında 366 metre uzunluğundaki \'Unayzah\' adlı gemi, bugün saat 14.45 sıralarında, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Gemi, saat 16.15\'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu dönen dev gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik maksadıyla Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' römorkörleri refakat etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çanakkale Boğazından geçen dev konteyner gemisinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

============================================

Prenses Nesrin, doktor olmak isteyen Azize\'ye stetoskop hediye etti



ESKİŞEHİR\'in Alpu ilçesinde Anadolu Üniversitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu ve Milli Eğitim Bakanlığı\'nın işbirliğiyle mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik kurulan Göç Okulu\'nda eğitim gördüğü sırada, doktor olmak istediğini söyleyen Azize Önay\'ı (11) Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin\'in torunu doktor Nesrin El-Haşimi okulunda ziyaret ederek stetoskop hediye etti.

Irak\'ın ilk kralı Kral Faysal Bin El-Şerif Hüseyin\'in torunu olan Prenses Nesrin El-Haşimi; BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon ile birlikte Eskişehir\'in Alpu ilçesindeki Fahrettin Kerim Gökay Ortaokulu\'na giderek 6-B sınıfında okuyan Azize Önay\'ı ziyaret etti. Azize ile birlikte sıraya oturan Haşimi, getirdiği bir stetoskobu küçük kıza hediye etti. Azize Önay, hediye için teşekkür etti. Nesrin El-Haşimi, geçen ekim ayında Dünya Kız Çocukları Günü için İstanbul\'a geldiğini belirterek, şunları söyledi: \"O zaman özellikle BM Nüfus Fonu Bölge Ofisi ve Türkiye Ofisi, kız çocukları konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında beni çok iyi bilgilendirdi. BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa burada Azize diye bir kız çocuğuna odaklandıklarını ve yaptıkları çalışmaların bir öznesi, sembolü olduğunu söyledi. Ben de New York\'tan Londra\'ya geçtiğimde kendilerine benim ne yapabileceğimi sordum. Bunun üzerine bugünkü buluşmayı organize ettik. Ben, İstanbul\'da BM Nüfus Fonu\'nun yaptığı toplantıda Azize\'nin çağrısını görmüştüm. Okuyup doktor olmak istediği belirtmişti. Ben de hayallerini ve ileriye ilişkin çabalarını sürdürmesi için ona bir stetoskop getirdim. Her zaman onu taksın, yanında bulundursun ve ona bakarak hayallerinden ve amacından asla vazgeçmesin. Çünkü ben de bir doktorum, Azize de doktor olmak istiyor. Eminim ki bundan sonraki hayatı için bu stetoskop onun yolundan çıkmaması ve kız çocuklarının okuması için, hayallerine ulaşması için büyük bir fırsat olur.\" Kendisinin doktor olmasının yanında Bilimler Akademisi\'nin direktörü de olduğunu belirten Nesrin El-Haşimi, şöyle dedi: \"Biz özelikle kız çocuklarının bilimle buluşması, tıpla buluşması, bunlarla ilgili önlerinin açılması konusunda kendilerini cesaretlendiren programları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için yürütülen programları yürütüyoruz. Bir yandan da kendimi daha net tarif edecek olursam; ismimin yanında, Nesrin El-Haşimi olmasının yanında \'şerife\' ve \'prenses\' sıfatlarım var. Şerife, Hz. Muhammed\'in soyundan gelmemiz sebebiyle ailemizin bana aktardığı bir kimlik ve bir yandan da prenses. Ben Kral Faysal\'ın torunu olmam nedeniyle de prenses kimliğim mevcut. Ben de Prenses Nesrin olarak karşınızdayım.\" Nesrin El-Haşimi, hediye ettiği stetoskobu kalbinin üzerine koyarak Azize\'ye, \"Stetoskop ile ilk olarak bir prensesin kalp atışlarını dinliyorsun\" dedi. Haşimi daha sonra Azize\'nin sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler verdikten sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Prenses Nesrin\'in Azize\'nin sınıfına girmesi,

-Prenses Nesrin\'in Azize\'nin sırasına oturması ve Prof.Dr.Nezih Orhon\'un tercümesinde ziyaretiyle ilgili konuşma yapması,

-Prensesin Azize\'ye stetoskop vermesi ve öğrencilerle selfi çektirmesi, öğrencilere hediye vermesi,

-Okulun dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN/ALPU,(Eskişehir),(DHA)

==============================================

Bakan Tüfenkci, Malatya\'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan eski belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Malatya\'ya gelen Bakan Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Tüfenkci, Fuzuli Caddesi\'nde Türk Hava Kurumu Şubesi\'nin açılışına katıldı. Bakan Tüfenkci, buradan Battalgazi Belediyesi\'ni ziyaret etti. Burada açıklama yapan Bakan Tüfenkci, Hanımın Çiftliği Mahallesi\'ndeki Battalgazi Belediyesi\'ne ait eski belediye hizmet binasını ziyaret etti. Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da eşlik ettiği Bakan Tüfenkci, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde yüksekokul açılması planlanan binada incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Malatya\'da havacılık alanında bölüm açılmasının önemli bir kazanım olacağını belirterek, \"Türk Hava Kurumu Üniversitesi\'nin bir bölümünün Malatya\'da açılabilmesi gerçekten Malatya için, Malatyalı gençlerimizin ve Malatya\'ya gelenler noktasında önemli bir kazanım olacak. Rektörümüzün, başkanımızın bu konuya sıcak yaklaşımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir süreç. Şimdi böyle bir açma kararını beyan ettiklerinde, bizler YÖK ayağını o süreci tamamlatıp önümüzdeki dönem içerisinde inşallah Malatya’ya böyle bir bölümün kazandırılmasını biz de istiyoruz. Şimdi arkadaşlarımız bakacaklar. Burası olur, başka yer olur ama önemli olan Malatya\'ya böyle bir yüksek okulun, ileride 4 yıllığa da dönebilir kazanılması ve havacılık noktasında biliyorsunuz Malatya esasında üstleriyle önemli coğrafi bölgede. Hem THY, hem askeriye anlamında, hem de sivil havacılığa katkı sağlayacak bölümün Malatya’mız için hayırlı olur\" dedi. Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan ise, 800 öğrencinin eğitim görebileceği bölüm açmayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan Tüfenkci, buradan beraberindekilerle Battalgazi Belediye Başkanı Kürşat Atılgan’ı makamında ziyaret edip, ardından mahalle muhtarlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- THK Şubesi\'nin açılışı

- Battalgazi Belediyesi ziyareti

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA,(DHA)

==============================================

Aydınlatma direğinde intihara kalkıştı

ŞANLIURFA\'da adı öğrenilemeyen bir kişi, aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin, bir süre konuşup ikna ettiği genç direkten indi.

Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkıp atlayacağını söyleyen genci görenler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı önlem alırken, polis ekipleri ise bölgeye şerit çekip çevredekileri uzaklaştırdı. Şeridin dışında bekleyen bazı kişiler intihar girişiminde bulunan genci cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Polisin, bir süre konuşup ikna ettiği genç, direkten indirilip polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Aydınlatma direğine çıkan genç

- Direkte genci ikna etmeye çalışan polis

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-(DHA)

