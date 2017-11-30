DHA YURT BÜLTENİ-17

Hizan\'ın 5 köy ve 6 mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS\'in Hizan İçesi\'nde devam eden operasyonlar nedeniyle 27 Kasım\'da 5 köy ve 6 mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün akşam saatlerinden itibaren kaldırıldı.

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 27 Kasım Pazartesi gününden itibaren Hizan İlçesi\'nin 5 köy ve 6 mezrasında 16.00 - 07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten bugün yapılan açıklamada saat 20.00\'den itibaren yasağın sona erdiği belirtilerek şöyle denildi: \"Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü\'ne bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu Mezraları, Karbastı Köyü\'ne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task Mezraları, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00:01\'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat:20.00 \'dan itibaren kaldırılmıştır.\"

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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İzmir\'deki yangında yaşlı adam son anda kurtarıldı

İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir evde, iddiaya göre evin zeminine düşen sigara nedeniyle yangın çıktı. Yangında, 71 yaşındaki Yaşar Gündağ, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle evden çıkartılarak kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi 29 sokakta bulunan Bahçeler Apartmanı\'nda çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Yaşar Gündağ, iddiaya göre tek başına yaşadığı evinde sigara içti. Sigaranın zemine temas etmesiyle evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, dumandan etkilenen yaşlı adamı evden çıkartırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerindeki ambulansta ilk müdahalesi yapılan Gündağ, yakınlarının ve sağlık ekiplerinin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Dumandan etkilenen Yaşar Gündağ\'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Bolu\'da, iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehit Selen Paşa ile Taşhancılar caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Mehmet Demir yönetimindeki 14 GA 822 plakalı minibüs ile Güngör Bektaş yönetimindeki 81 DB 288 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada, içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü devrildi, sürücüler ile Müşerref ve Serranur Demir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından yaralıların yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Devrilen aracın düzeltilmesi

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

-Kaza sonrası çıkan kavganın amatör kamera görüntüler

Süre: 01.47 Boyut: 114 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Otomobilde sıkışan kedi kurtarılıp ameliyat edildi

ADIYAMAN\'da otomobilin motor bölümünde sıkışıp ayağı kırılan kedi, itfaiye ve veteriner tarafından kurtarılıp amelayata alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Suat Akyol, 33 N 7620 plakalı otomobilinden gelen sesle açtığı kaputta bir kedinin motor bölümünde sıkıştığını gördü. Akyol\'un ihbarıyla gelen itfaiye ve veteriner, yaptıkları çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden çıkarıp kurtardı. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülen ve sağ ön ayağı kırıldığı belirlenen kedi, ameliyata alındı. Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından 1 saat süren ameliyatta, kedinin iki yerden kırılan ayağına platin takılıp yırtılan kasları dikildi.Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, kedinin 15- 20 günde iyileşeceğini belirterek, \"Burada yaptığımız kontroller sonucunda sağ ön ayağında iki kırık tespit ettik. Kemiklerine platin uyguladık. Kas yırtıkları vardı, diktik. Şu anda işlemleri tamam. Kedimizi 15- 20 gün sonra sokaklara bırakmış olacağız. İç kanama riski yok\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Veteriner İşleri Müdürlüğü

- Ayağı kırılan kedi

- Kedinin tüyleri temizlenmesi

- Kedi bayıltılması

- Kedinin ayağı ameliyat edilmesi

- Kedi yeni yuvasına konulması

- Veteriner Hekimi Yusuf Işık ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)



