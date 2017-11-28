DHA YURT BÜLTENİ-17

Çukurca\'da kayalıklardan düşen asker şehit oldu

Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde kayalıklardan dengesini kaybedip uçuruma düşen 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Demiryürek\'in şahadet haberi memleketi Adana\'nın Kozan ilçesindeki baba evine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Irak sınırındaki Güven dağı üst bölgesinde helikopter pistinin güvenliğini alan askerlerden Piyade Er Yusuf Demiryürek, saat 17.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan Demiryürek, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Demiryürek için yarın sabah Hakkari\'de tören düzenleneceği belintildi. Piyade Er Yusuf Demiryürek\'in şehit olduğu haberi, Adana\'nın Kozan İlçesi Özbaşı Mahallesi\'nde oturan baba 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve anne 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek çiftine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Demiryürek çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.



BABA DEMİRYÜREK: KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ

Sürekli televizyonlardan haberleri takip ettiğini belirten acılı baba Yaşar Demiryürek, \"Korktuğum başıma geldi. Komutanlar oğlumun şahadet haberini getirdi\" dedi. 15 gün önce kendisiyle telefonda konuştuğunu anlatan şehidin kuzeni Ahmet Demiryürek ise \"Kendisiyle konuştuğumda \'dağlarda görev yapıyoruz. Benim buradan cenazem gelir. İçime öyle doğuyor\' dedi\" diye konuştu. 17 aylık asker, bekar ve 4 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek\'in cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben düzenlenecek törenin ardından Kozan\'daki şehitliğine defnedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin baba evindeki kalabalıktan görüntü

- Sağık ekibinin şehidin fenalaşan yakınına müdahale etmesi

- Kuran okunması

- Şehidin annesinin konuşması

- Şehidin babasının ağlaması

- Şehidin babasının konuşması

(EK)

- Şahidin baba evinin görüntüsü

- Taziye için eve gelenlerden görüntü

- Evin çevresindeki kalabalıktan görüntü

- Şehidin ağlayan yakınlarından görüntü

- Evin çevresine asılan Türk bayraklarından görüntü

- Askeri araçlardan görüntü

1 - Süre: 02\'24\" - Boyut: 147 MB

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2 - Süre: 01\'24\" - Boyut: 166 MB

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ /KOZAN(Adana),(DHA)

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AK Parti merkez ilçe eski başkanı otomobiline bombalı saldırı



AK Parti Şırnak merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik’in park halindeki otomobilinin altına tuzaklanan ses bombası büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada, can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

AK Parti merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik’in Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi Ana Sokak’ta park halindeki aracının altına tuzaklanan ses bombası, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Patlama sonrası mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis zırhlı aracı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmadan sonra Birlik\'in aracı çekici ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA)

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Ticari araç evin çatısına uçtu



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç yolun altında bulunan evin çatısına çarptı. Aşağı doğru dik şekilde duran araç, ev ile toprak zemin arasında sıkıştı.

Kaza gece saatlerinde, Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çankaya idaresindeki 34 FD 896 plakalı hafif ticari araç ile yolda ilerlerken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araç yolun altında bulunan evin çatısına çarptı. Aşağı doğru dik şekilde inen araç, çatı ile toprak zeminde arasında sıkıştı. Sürücü kazadan yarala almadan kurtulurken, evin çatısında hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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Malatya\'da metruk evde yangın



MALATYA\'da metruk haldeki 2 katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi\'nde meydana geldi. Evdeki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor.

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Haber: Taha AYHAN /MALATYA,(DHA)

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Direksiyon başında kalp krizi geçirince, TIR ile dereye yuvarlandı



ZONGULDAK’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Davut Öztürk’ün kullandığı TIR dere yatağına devrildi. Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara yolu üzerinde bulunan Karaman Beldesi, Çayköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Davut Öztürk yönetimindeki 67 AY 094 plakalı TIR, seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Dere yatağına devrilen TIR\'ın sürücüsü Davut Öztürk araçta sıkıştı. Olay yerine ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

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