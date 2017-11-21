DHA YURT BÜLTENİ-17

ABD, terör örgütü YPG\'ye yeni silah ve araç gönderdi



ABD\'nin Suriye\'nin Deyrizor kentinde DEAŞ\'a karşı yürütülen operasyon için terör örgütü YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri\'ne yeni silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtildi.

Suriye\'nin Deryrizor kentinin DEAŞ\'tan temizlenmesi için Koalisyon güçlerinin hava desteği ile karadan operasyon yürüten Demokratik Suriye Güçleri\'ne ABD ordusunun yeni silah ve zırhlı araçlar gönderdiği belirtildi. Suriye\'deki Kürt sitelerinde yer alan habere göre, ana omurgasını terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantası YPG\'nin oluşturduğu DSG\'ye ağır silahların yanı sıra, 120 zırhlı Hummer Jip de gönderildi. YPG\'li teröristlerin, teslim aldıkları zırhlı araçlara örgütün flamalarını astığı görüldü.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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Tarsus\'ta okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, okul önünde meydana gelen kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Serhat Yıldız, yaşamını yitirdi, 2 öğrenci de yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesinde 2 ay önce eğitim ve öğretime açılan Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dışarından gelen sivil giyimli 6-7 kişilik bir grup genç ile okul öğrencileri arasından tartışma çıktı. Okul kapısının dışında başlayan tartışma bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dışarından geldikleri söylenilen kişiler tarafından darp edilen 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, bıçakla, T.K. ve R.M. isimli öğrenciler ise bıçak, yüzlerine taş ve mermer parçaları vurularak yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi\'ne yaralı olarak kaldırılan 3 öğrenciden Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 öğrencinin tedavisi ise sürüyor. Meydana gelen olayın ardından polisler okulda yaptıkları çalışmanın ardından olay yerinde buldukları bir bıçağa incelemek üzere el koydu. Olay sonrasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Yıldız\'ın yakınları olayı öğrenince sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ölen öğrenci Serhat Yıldız fotosu

- Okulun dışarından görüntüsü

- Polis aracının görüntüsü

- Okulun Tabelası

- Polis otosunun okuldan çıkışı

- Okuldan bir öğrencinin meydana gelen olayı anlatması

- Hastane önünde arkadaşlarının durumunu merak eden öğrenciler

- Acil önünde bekleyen polisler

- Morgun önündeki polis otosu





SÜRE: 1ö40ö BOYUT: 53.3 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Aladağ\'da Doğançay HES açıldı

ADANA\'nın Aladağ İlçesi\'nde yapımı tamamlanan Doğançay Hidroelektrik Santrali ( HES) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın canlı video konferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı.

Aladağ\'ın Gökçeköy Mahallesi\'nde Enerjisa tarafından yapılan Doğançay HES\'in tören alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'nca düzenlenen 2017 Yılı Elektrik Yatırımları açılışı kapsamında video konferans aracılığıyla bağlandı. Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Doğançay HES\'in 62 megavat gücünde bir proje olduğunu belirterek, \"HES, 70 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. Şu an 17 vatandaşımız çalışıyor. Yatırım aşamasında 280 vatandaşımızın istihdamı sağlanmış. Ülkemize, memleketimize hayırlı olsun\"dedi. Demirtaş, konuşmasının ardından diğer ilgililerle santralin hizmete alınmasını temsilen kurdele kesti.

Görüntü Dökümü

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- Hes santrali genel ve detay göroüntüler

- Adana Valisi Vahmut Demirtaş\'In Cumhurbaşkanı ile bağlantı görüntüsü



SÜRE: 02ö11ö BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Şanlıurfa, UNESCO dünya mirası adaylığını hak ediyor (3)

AB HEYETİ HARRAN\'I GEZDİ

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki 24 ülkenin büyükelçileri, dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı kalıntıların bulunduğu kümbet evleriyle meşhur Harran’ı gezdi. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’dan ilçenin hakkında bilgi alan heyet daha sonra kent merkezindeki temaslarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Harran’ı gezen AB heyeti

- Yetkililerden bilgi alan heyet

- Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen heyet

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 323MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Gaziantep\'te Ayla filminin galası yapıldı

\'Ayla\' filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim, filmin galasının yapılacağı Gaziantep\'te hasta olan babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin iyileşeceğini düşüneceğini söyledi.

1950\'de başlayan Kore Savaşı\'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Ayla filminin esinlenildiği Koreli Eunja Kim, filmin galası için Gaziantep\'e geldi. Burada filmle ilgili konuşan Kim, savaşların bitmesini ve çocukların anne-babasız kalmamasını istediğini söyledi. Filmi izlediğinde duygulandığını söyleyen Kim şunları dedi: \"Küçüklüğümün hikayesi böyle bir filme konu oldu. Bu film çok fazla kişi tarafından izlendi ve daha fazla kişi tarafından izleneceğini düşünüyorum. Filmi izlerken, geçmişte yaşanan savaşı, geçmişteki acıları orada anne-babasız kalan çocukları tekrar hatırladım. Şimdi o çocuklar neredeler neler yapıyorlar hepsini düşündüm. Umarın dünyada bir daha savaşlar olmaz ve bizim gibi annesiz babasız çocuklar kalmaz. Filmi izleyenler filmi izleyip çok duygulandıklarını çok üzücü bir hikaye olduğunu söylüyorlar. Bu filmi izleyen herkesin çok mutlu bir hayat yaşamasını diliyorum.\" Geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedaviye alınan ve \'babam\' dediği Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin iyileşmesini umduğunu dile getiren Kim, “Benim babamın yaşı çok büyük bu nedenle rahatsızlandı. Umarım iyileşecektir\" dedi.Filmde küçük \'Ayla\' karakterini canlandıran Kim Seol ise, film çekimlerinden zevk aldığını ve zorlanmadığını söyledi. Seol, \"Bu büyük annemin hikayesi. Şimdi filmi izlerken dedemin hastanede olmasından dolayı daha çok üzüldüğünü düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Koreli Eunja Kim\'in açıklamaları

-Kim Seol\'in açıklamaları

-Genel ve detay

Haber:GAZİANTEP,(DHA)



