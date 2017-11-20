DHA YURT BÜLTENİ-17

Şırnak\'ta öldürülen PKK\'lı teröristler arasında Zozan Temir de var



ŞIRNAK\'ın Bestler- Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü ve terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun da öldürüldüğü operasyonda, \'Zozan Cudi\' kod adlı Suriyeli Zozan Temir\'in de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Kasım ayında Şırnak kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, aralarında terör örgütü PKK\'nın kadın yapılanmasının en tepesindeki isim olan ve İçişleri Bakanlığı\'nın terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun da bulunduğu 13 teröristin kimlik bilgileri, terör örgütüne yakın internet sitelerinde açıklandı. Açıklanan isimler arasındaki \'Zozan Cudi\' kod adlı Suriyeli Zozan Temir de dikkat çekti. Söz konusu ismin 2013 yılında Suriye\'de terör örgütü DEAŞ\'la çatışmalar sırasında gazete ve televizonlara konuştuğu ve hakkında da birçok haber yapıldığı ortaya çıktı. Kobani\'de DEAŞ ile YPG arasında çatışmalar devam ederken, YPG\'ye katılan ve o zaman 20 yaşında olan Suriye Kamışlı doğumlu Zozan Cudi, gazete ve televizyonlarda, \'IŞİD\'i bitirmeye yeminli YPJ\'li\' başlığı ile haberleştirilmişti. Zozan Cudi\'nin daha sonra da PKK terör örgütü saflarında Türkiye sınırı içinde terörist faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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PKK sığınağında patlayıcı ve havan ele geçirildi



OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta plastik patlayıcı, 60 milimetrelik havan ve bu silahlara ait mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Yarpuz köyü Kösür Dağı mevkiinde bir sığınak ve barınak olduğu tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 150 litrelik 3 adet mavi jelikan ve 2 adet 25 litrelik beyaz bidon içerisinde toprağa gömülü hahlde 1 adet 60 milimetrelik havan, havan nişangâhı, havana ait 3 ayak ve dip tablası, nişan tertibatı, çabuk nişangâh aleti, 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet RPG roketatara ait sevk fişeği, roketatar dürbünü ve adaptörü, 5 kilo TNT patlayıcı, Glock marka tabanca, 40 adet 9 milimetrelik fişek, 136 adet Bixi mühimmatı, fişek, otomatik av tüfeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 3 adet avcı yeleği, 120 metre kablo, pusula, fotoğraf makinesi, kütüklük, makas, dijital tartı, tencere, demir testeresi, kablolu fener, 4 adet büyük boy pil, 16 adet kalem pil, bol miktarda gıda ve giyim olmak üzere yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tabelası

- Ele geçirilen malzemelerden genel görüntü

- Havan topundan detay görüntü

- Tabanca tüfek, fişek görüntüleri

- EYP düzeneği ve kablolardan detay

SÜRE: 01\' 08\" BOYUT:39.1 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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AK Parti İl Başkanı Dündar, görevini bıraktı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, düzenlediği, ilçe ve belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarınının katıldığı basın toplantısında, il başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

İl Başkanlığı\'nda partililerle bir süre sohbet ederek helallik isteyen İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ekibin parçası olduğunu hatırlatarak, göre yaptığı süre içerisinde yapılan hizmetleri anlattı. Görev süresince Mardin\'de önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Dündar, \"1 Eylül 2015 tarihinde, yüzde 19 oy oranı ile devir aldığım partimin oy oranını kısa bir sürede sahadaki aktif çalışmalarımızla yüzde 29\'a yükselttik. İl başkanlığını herkese açık hale getirerek, herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye\'de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek oy oranımızı yüzde 41\'e çıkardık. Geldiğimiz süreçte, teşkilat başkanlığının yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bu sürede bana destek veren herkese şükranlarımı sunarım\" dedi. Mehmet Ali Dündar, basın açıklamasından sonra toplantıya katılan gazeteciler başta olmak üzere herkesle bire bir tokalaşarak helallik istedi.

Görüntü Dökümü

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-Dündar\'ın konuşması

-Dündar\'a çay ikram edilirken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

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AK Parti Van İl Başkanı istifa etti



AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soğanda, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda, partide görev yapmanın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devralacak kişiye başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, il binasında düzenlediği basın toplantısında 3 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soğanda, şöyle konuştu: \"Son olarak Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan görevlendirmeyle 04.07.2014 tarihinde, daha sonra 5. Olağan İl Kongresi seçimi ile beraber 3.5 yıldır AK Parti Van İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Partimdeki bütün görevlerim ve İl Başkanlığı görevim sırasında partimin ilkeleri çerçevesinde dava bilinciyle hareket ettim. Bütün çalışmalarımı Allah rızasını gözeterek, Van\'ımızın, ülkemizin, partimin ve bütün mazlum halkların selameti için dava arkadaşlarımla birlikte sürdürdük. Bundan sonra da görevim ne olursa olsun bu bilinçle çalışmalarımı sürdüreceğim. Bütün görevlerin bir sonu olduğu gibi İl Başkanlığı görevinin de nihayet bulacağı muhakkaktır. 2019 yılının ilimiz, partimiz ve ülkemiz için önemli olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız.\" Parti genel merkeziyle yaptığı istişare sonucunda gelecek kongrede İl Başkanı adayı olmaması gerektiği kanaatinin ortaya çıktığını kaydeden Soğanda, \"Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Bundan sonra görev yapacak olan partimin il başkanı, ilçe başkanları ve bütün parti yöneticilerinin yanında olacağımı; partimin, ilimin, ülkemin geleceği için katkı sunacağımı belirtmek isterim. Bütün Van kamuoyuna ve AK Parti camiasına saygıyla arz ederim\" ifadelerini kullandı.

Haber: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Van\'da sevgi evlerindeki çocuklara jandarma şefkati

VAN İl Jandarma Komutanlığı, \'Dünya Çocuk Hakları günü\' etkinlikleri kapsamında, kentte sevgi evlerinde kalan orta okul ve lisede okuyan 50 öğrenciyi ağırlayıp, araç ve gereçlerini tanıtıp gezdirdi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, ilk kez helikoptere binme fırsatı buldu.

İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle , aralarında ana okul öğrencileri\'nin de bulunduğu sevgi evlerinde kalan 50 öğrenciyi Jandarma Komutanlığında misafir etti. Jandarma çevre koruma inceleme ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak Jandarma\'nın arama kurtarma köpeği Kano\'nun gösterini ilgiyle izledi. Öğrneciler, yerde sürünüp, ilginç hareketler yapan Kano isimli köpeğe elleyip hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ellerindeki Türk bayrakları ile gelen öğrenciler, komutanlar tarafından karşılanıp, zırhlı araçlara bindirildi. Komutanlar, zırhlı araçlara binen öğrencilere araçların özellikleri hakkında bilgi verdi.

OKULU BİTİRİP ASTSUBAY OLACAĞIM

Jandarmanın toplumsal olaylarda kullandığı Toma aracına binen Van Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi, Deniz Toprak, yaptığı anonsta, \"Allah vatanımı, milletimi korusun. İsteyen Instagram\'da beni ekleyebilir, hiç bir sıkıntı yok. Bir gün ben de astsubay olacağım ve buraya gelip sizler gibi çalışacağım. Çünkü vatanımı, milletimi, toprağımı korumak istiyorum.Çok şehit verdik . O yüzden bu ülkeyi yeni nesiller koruyacak\"dedi. Jandarma Komutanlğındaki görevli komutanlar, ellerinde Türk bayrakları ile gelen öğrencilerle yakından ilgilenip hatıra fotoğraf çektirdi.

İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER

Öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki faaliyetten sonra, Van Jandarma Filo Komutanlığına giderek, burada bekleyen helikoplerlere bindi. İlk kez helikoptere binen kimi öğrenci yanındaki cep telefon kamerasıyla selfie çekti, kimisi de helikopter pilotunun koltuğuna oturup, elindeki Türk bayrağı ile kameralara poz verdi. Van il Jandarla Alay Komutanlığı Basın Protokol Şube Müdürü Sümeyre Karlı, öğrencilerle bol bol sohbet edip,jandarmanın araç-gerekleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin, Filo Komutanlığındaki etkinliği, komutanlarla çekilen hatıra fotoğraflarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin İl Jandarma Komutanlığına gelişi

-Jandarma timlerinden görüntü

-Öğrencilerin faaliyetleri gezmesi

-Öğrencilerin zırhlı araçlara binmesi

-Öğrencilerle ropörtaj

-Arama kurtarma köpeğinin gösterisi

-Öğrencilerin FİLO Komutanlığında helikopterleri incelemesi

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)



