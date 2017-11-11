DHA YURT BÜLTENİ-17

Mardin\'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çatışma çıktı: 3 yaralı

MARDİN\'in Derik İlçesine bağlı Atlı Mahallesi Yayalar Mezrası\'nda hayvan otlatılması meselesi yüzünden 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada, biri kadın 3 kişi yaralandı.

Mardin\'in derik ilçesine bağlı Atlı Mahallesi Yayalar Mezrası\'nda akşam saatlerinde hayvan otlatılması sırasında akraba olan 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için Yayalar Mezrası\'nda güvenlik önlemi alırken, silahlı çatışma ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.



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Afganların evini basıp paralarını gasp ettiler



Denizli\'de, kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 kişi ile 4 misafirinin para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp etti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 5 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42), Sanamollah Mahsunı\'nın (22) yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, evsahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp etti, paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evdeki 8 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mağdurlardan Nure Kavame, \"Polisiz diyerek geldiler, kapıyı açtık. Gördük ki hırsızlarmış. Evdeki telefon ve üzerimizdeki paralarımızı aldılar, evde bizi sopalarla dövdüler, ellerinde bıçak vardı. Bizi tehdit ettiler. Biri balkondan atlayarak, diğerleri ise kapıdan kaçtı\" diye konuştu. Alınan ifadelerden yola çıkan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Afgan uyrukluların emniyete götürülmesinden görüntü

- Gasp edilen şahıslardan Nure Kavame\'nin konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Yaralı geyiklerin tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında geçen 2 Kasım\'da düştükleri sulama kanalında yaralanan kızıl geyik ve yavrusunun tedavileri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde sürüyor.

Sarıcakaya İlçesi Düzköy Mahallesi\'ndeki sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusu, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kızıl geyik ve yavrusu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'ne götürüldü. Geyikler, Hayvanat Bahçesi\'ne bağlı Fidanlık Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde veterinerler tarafından bakım ve tedaviye alındı. Kanaldan çıkmak isterken tırnakları aşırı biçimde zarar gören ve ayakta durmakta zorlanan geyiklerin bandaja alınan ayaklarındaki yaralar veterinerler ve görevliler tarafından haftada bir temizlenerek, merhem sürülüyor. Geyiklerin hızla iyileşmesi için 2 yaşındaki anneye ve 4 aylık yavrusuna değişik dozajlarda antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Hayvanat Bahçesi veterinerleri, ayakları bandaja alınan geyiklere gerekli ilaç tedavilerinin uygulandığını belirterek, hızla iyileşmeleri için bakım ve beslemelerinin de özenle yapıldığını, yaralı geyiklerin tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacaklarını söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Tedavi altına alınan geyiklerin,

-Görevlilerin geyiklerin tedavisini yaparken çekilen görüntüler,

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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-Sudan çıkarılmış olan anne geyiğin araca yüklenmesi,

-Yavru geyiğin araca yüklenmesi

-anne geyiğin kurtarma ekipleriyle çekilen fotoğrafı

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

