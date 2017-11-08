DHA YURT BÜLTENİ-17

Bursa\'da tekstil fabrikasında patlama ve göçük: 5 ölü, 16 yaralı /EK



CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Bursa\'nın merkez Gürsu ilçesindeki Gökkuşağı Tektil Fabrikası\'nın boyahane bölümünde bugün buhar kazanının patlaması ve ardından meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçinin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Patlama nedeniyle cesetlerin parçalandığı ve kimlik tespiti yapılmakta zorluk çekildiği öğrenildi. Hastanelere kaldırılan 16 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, bazılarının müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

Haber:BURSA,(DHA)

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ÖZEL-Tarlada çalışırken silahlı saldırı sonucu öldü

ŞANLIURFA\'da, 36 yaşındaki Adnan Aslan tarlada çalışırken kimliği belirlenemeyen kişilerin tabanca ve tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerindeki Kabahaydar Mahallesi yakınlarında bulunan arazide meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan Adnan Aslan, tanımadığı kişilerin otomobille tarlanın yakınına gelerek tabanca ve pompalı tüfekle ateş açmaları sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aslan\'ı fark eden yakınları, olayı jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Aslan\'ı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Adnan Aslan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise getirilen yaralı

- Sedyeyle acile görülen yaralı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

BOLU’nun Mudurnu İlçesi’nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Hüseyin Özdemir, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana geldi. Akyazı yönüne giden Ş.Z. yönetimindeki 14 BY 482 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, kalbi duran motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bir süre kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Ş.Z. gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

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-Motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılması(amatör kamera)

-Motosiklet ve kamyonun görüntüsü

Süre: 0.34 Boyut: 65 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)

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Sigortacı intihar etti; eşi gözyaşlarına boğuldu

BOLU’da sigortacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Erkan Narin (37), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Erkan Narin, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki evinde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana astı. Kayınvalidesine ziyaret için gittikten sonra eve dönen Yıldız Narin, durumu görünce polis ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkan Narin’in öldüğü belirlendi. Kucağında 2 yaşındaki çocuğuyla evden çıkarken gözyaşlarına boğulan Yıldız Narin\'i, polis ve sağlık ekipleri teselli etti. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binadan görüntüler

-Polis ve sağlık ekipleri

-Kucağına çocuğu ile ağlayan eş

-Detaylar

-İntihar eden Erkan Narin’in fotoğrafları

Dosya adı: blintihar

Süre: 01.34 Boyut: 175 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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ÖZEL-Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 yaralı

ŞANLIURFA’da emlak bürosunda para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Emlak bürosunda Yaşar E. ile adı öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, silahını çekip, Yaşar E.\'ye ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan Yaşar E., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar E.\'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden polis incelemede bulunması

- Acil servise gelen ambulans

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)



