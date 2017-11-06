DHA YURT BÜLTENİ-17

Bodrum\'da, sara hastasının denizde cesedi bulundu

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'nde balık tutmak için sahile giden sara hastası Gökhan Gürkan\'in denizde cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yalıkavak Mahallesi\'nde meydana geldi. Sara hastası olan Gökhan Gürkan, balık tutmak için gittiği Yalıkavak İskelesi\'nden bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Gürkan\'ın cansız bedeni, iskeledeki bir balıkçının kayığına çarpması sonucu fark edildi. Çevredekiler durumu sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gürkan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morgdan görüntü

- Cenaze aracından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),(DHA)

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TEM\'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı



BOLU’da TEM Otoyolu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DG 0759 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjü ve bariyerleri aşıp karşı şeride geçti, 51 yaşındaki Yıldırım Kamber yönetimindeki 81 KJ 524 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen 54 YE 368, 34 VS 5278 ve 78 AS 516 plakalı otomobiller de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, polis, karayolları ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Yıldırım Kamber\'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Arif Bayrak, Yüksel Akçay, Harife Gün, Yüksel Ertatlı, Müslüme Ertatlı, Mümtaz Uncu ve Nezla Uncu ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan Yıldırım Kamber’in cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğin yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu’nun İstanbul yönü, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-İtfaiyenin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 03.01 - Boyut: 338 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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Karaman\'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia (3)

\'ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ OLDU\'

Karaman Valiliği, resmi internet sitesinden Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü\'nün açıklamasını yayınladı. Açıklamada, söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, \"İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tepsit edilmiştir\" denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

BAZI ÖĞRENCİLER YURDU TERK ETTİ

Yaşanan olayın ardından bugün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200\' e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Er, akşam yurda gelip 1 saati aşkın incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurdu terk eden öğrenciler

-Yurdun bahçesinde bekleyen öğrenciler

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN /KARAMAN,(DHA)

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Orhangazi\'de 400 polisle \'huzur operasyonu\'



BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde yaklaşık 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Orhangazi İlçesi’nde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 400 polisle huzur operasyonu düzenlendi. Uygulamada, ilçenin merkez ve girişlerinde araçlar didik didik arandı, sürücüler ve yolcuların GBT sorgusu yapıldı. Aramalarda narkotik köpeği Alfa da kullanıldı. Uygulama kapsamında 340 araç UYAP sorgulamasından geçti, 780 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 1 kişi gözaltına alındı. Umuma açık 28 işyeri denetlenirken, 4207 sayılı kanuna muhalefetten 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi hakkında \'uyuştuucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak\' suçlarından cezai işlem yapıldı.

Uygulamayı Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de takip etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hasan BOZBEY /ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

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