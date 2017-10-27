DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Arslan: Milli iradeyi etkileri altına almaya çalışıyorlar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İlahiyat Fakültesi ve KAÜ Ebu-l Hasan Harakani Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 3’üncü Uluslararası Ebü\'l-Hasan el-Harakani Sempozyumu\'na katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Hafız İlhan Tok\'un Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra Ebu-l Hasan Harakani\'nin hayatıyla ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. KAÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kütsi’nin açılış konuşmasının ardından sırasıyla KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey ve Vali Rahmi Doğan birer konuşma yaptılar. Son olarak kürsüye çıkan Bakan Ahmet Arslan, Harakani\'nin sözleriyle başladığı konuşmasında birlik, beraberlik ve insana hizmetin önemine değindi. Türkiye\'de köşe taşı olarak adlandırılan evliyaullahtan birinin de Şehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri olduğunu söyleyen ve gençlere seslenen Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi: \"Değerli gençler ben bir mühendisim. İçinizde mühendis adayları veya mühndisler de vardır. Öğrenci kardeşlerim, bir bina yaparsınız ve bir de ne yaparsınız, 4 köşesine birer tane taş koyarsınız. Eğer bu 4 taşı doğru yerleştirirseniz hiç süpheniz olmasın ki diğer taşlar peşi sıra sıralanır, dizilir, üst üste konur, sağlıklı bir bina ortaya çıkar. Ama o 4 köye taşı sağlıklı değilse ne kadar uğraşırsanız uğraşın binanın sağlıklı olma şansı yoktur. Şükrediyoruz, hamt ediyoruz bu millet 15 Temmuz da dahil olmak üzere 100 sene önceki Kars’ın kurtuluşu, Sarıkamış şehitleri dahil olmak üzere bin yıldır bu coğrafyada maneviyatını çok güçlü tutabiliyorsa, 7 düvele karşı istiklalini ve istikbalini korumak adına millet olma şuuruyla meydanlara inebiliyorsa işte o sağlıklı konulmuş köşe taşlarından kaynaklanıyordur. Rabbim onların hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de inşallah onların şefaatine nail eylesin.\" Bakan Arslan, tarihimizin ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun dünden daha büyük olduğunu belirterek, hem Türkiye\'de hem de diğer Müslüman coğrafyalarda çok zor süreçler yaşandığını kaydetti. Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Somali’de, Türkistan’da, Arakan’da, Myanmar\'da Müslümanların gözyaşlarının döküldüğünü, mazlumların kanının akıtıldığına da dikkat çeken Bakan Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Müslüman olsun veya olmasın tüm mağdurların haklarını cesaretle savunan bir Türkiye var. İyi ki var. Tüm dünya milletimizin birliğinin temsilcisi, Türkiye’nin ve mazlumların geleceği için cesaretle mücadele eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini duyuyor, duymaya da devam sedecek inşallah. Çünkü o, \'Her kim ki Harakani’nin sofrasına gelirse dinini, dilini, ırkını sormayın. Velev ki Ulu Allah ona can vermiş, o Harakani sofrasında yemek yemeye elbette ki layıktır\' diyen coğrafyamızın manevi hamisi Ebu-l Hasan Harakani\'nin yolunda yürümeye çalışıyor, yolunda yürümeye devam ediyor. O yüzden onun kirli ittifakların hedefi haline getirildiğini ne yazık ki hep müşahade ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan şahsında aslında ülkemize, milletimize, değerlerimize ve birliğimize hiç şüpheniz olmasın ki milli irademize saldırı yapıldığını biliyoruz. Paraleli, alternatifi, terör örgütü, yabancı istihbaratı, yurt içinde veya yurt dışında yapılan operasyonlarla istikrarımızı bozmaya çalışıyorlar. Yalan haberlerle, çarpıtmalarla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditleriyle milli iradeyi etkileri altına almaya çalışıyorlar. Özellikle dini, İslam\'ı o kötü emellerine alet etmek adına terör örgütleri yaratıyorlar ve onun üzerinden bu coğrafyayı karıştırıyorlar. 7 düvelin bir araya getirdiği terör örgütleri alçakça, kahpece saldırılarla polisimizi, askerimizi, güvenlik korucumuzu, çoluğumuzu çocuğumuzu demeden sivil vatandaşlarımıza saldırıyor ve ne yazık ki kan akıtıyorlar. Ve ne yazık ki bazı siyasi partiler, bazı sivil toplum kuruluşları, bazı medya kuruluşları da alenen veya üstü kapalı, bilerek veya bilmeyerek bu eli kanlı terör örgütlerine destek oluyorlar, maşa oluyorlar. Onların kötü emellerine aracı oluyorlar. Ama ne yaparlarla yapsınlar bilsinler ki bin yıldır bu topraklarda muvaffak olamadıkları gibi 100 sene önce 30 Ekim Kars\'ın kurtuluşu da dahil olmak üzere, istiklal mücadelesinde, Sarıkamış\'ta o gencecik vatan evladının donmak pahasına gözünü kırpmadan şehit olmaya gittiği gibi bu millet şehit olmaya hazırdır, şehadet şerbeti içmeye hazırdır. Dolayısıyla bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecek onlarda iç bir zaman muvaffak olmadıkları gibi yine muvaffak olamayacaklardır.\" Türkiye\'nin dün olduğu gibi bugün de sahipsiz olmadığını belirten Bakan Ahmet Arslan, \"Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri\'nin maneviyatı da sahipsiz değil, inşallah onun izinden giden torunlarının maneviyatıyla da sahipsiz değil. Vatanımız, toprağımız, değerlerimiz, inançlarımız, kardeşliğimiz bin yıldır bu coğrafya da yaşıyor bundan sonra da ebedi yaşayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve bu topraklar Peygamber Efendimizin izinden yürüyen Ebu-l Hasan Harakani ve onun gibi nice evliyalar, enbiyaların dualarıyla, kanlarıyla vatan olmuş bundan sonra da vatan olmaya devam edecek\" dedi. Bakan Arslan’ın konuşmasından sonra sempozyum oturumlarla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan genel ve detaylar

-Bakan Ahmet Arslan’ın konuşması

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Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Bakan Yılmaz: Her şeye rağmen Türkiye büyüyor/EK

\'ARTIK İNSANIMIZIN UMUDU AVRUPA\'DA DEGIL\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında İmranlı İlçesi\'nde Belediye Bakanı Pehlül İşleyen\'in 85 yaşında vefat eden babası Ali İşleyen\'in cenaze törenine katıldı. Bakan Yılmaz törenin ardından Koyulhisar İlçesi\'ne geçerek Kızılelma Köyü\'nü ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'a programları sırasında Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer yetkililer eşlik etti. Bakan Yılmaz burada köylülerle bir araya geldi. Vatandaşlara hitap eden Bakan Yılmaz, \"Petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın ve elmas madenimiz yok, ne var, elmastan daha da değerli olan beşeri sermayemiz var. İnsanımız var, insanına güvenirsen İsveç\'i de, İsviçreyi\'de Hollandayı\'da geçersin. Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye\'yi hep birlikte daha güzel yapacağız\" dedi. Millete ne hizmet yapılırsa yapılsın az olacağını söyleyen Bakan Yılmaz, \"Burası bin yıldır Kızılelma ismini taşıyor. Kızılelma ki bizim mefkuremiz, nedir o gidilebilecek en son nokta, bu millete verilebilecek en üstte hizmettir. Ama o hiçbir zaman ele geçmez, ele geçerse Kızılelma olmaktan çıkar. Dolayısıyla bir hayalimiz var. İnşallah sizlerin de birliğiyle beraber, desteğiyle beraber, istikrar ve güvenin yanında olmanızla birlikte inşallah Türkiye\'yi 21\'inci yüzyılda hak ettiği yere getireceğiz\" diye konuştu. Eskiden iş bulamayanların Almanya\'ya, Hollanda ve Belçika\'ya gittiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi: \"15-20 yıldır duydunuz mu bir kimse \'Almanya\'ya gitti, Hollanda\'ya gitti, Belçika\'ya gitti\' diye. Gitmedi. Nereye gidiyor, İstanbul\'a gidiyor, İstanbul neresi, bu vatanın bir parçası. Dolayısıyla diyoruz ki; devir değişti artık. İnsanımız dışarıya gidip de gurbet ellerde elin adamına muhtaç olmayacak. Hizmetimiz bu ülkeye. Her gidenin söylediği şey şu; \'Sayın Bakanım Türkiye\'ye dönmek istiyoruz, ne yapalım.\' Cenabı Allah\'a hamdolsun. Niye Türkiye\'ye dönecekler, artık bizim insanımızın umudu, geleceği Avrupa\'da değil, umudu Türkiye\'de. Bunu hep beraber başardık. Allah nasip ederse Türkiye\'nin yarını çok daha büyük olacaktır. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem, yerine getiremeyeceğimiz hiçbir hizmet yok. Yeterki birliğimiz, beraberliğimiz devam etsin.\" Bakan Yılmaz daha sonra ilçeden ayrılarak karayolu ile Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-İmranlı ilçe ziyareti

-Koyulhisar\'a gidişi

-Kızılelma köyü ziyareti

-Buradaki konuşması

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)

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Düzce Belediyesi’nde 3 istifa



DÜZCE Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güney ve Kadir Badur ile Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş’in İmar İşleri Müdürü olan teyzesinin kızı Mesude Özcan, görevlerinden istifa etti.

Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş, geçen ay damadının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Ekim ayının başında görevinden istifa etti. Keleş’in ekibinde olan ve halk arasında ‘Keleş’in A Takımı’ olarak bilinen teyzesinin kızı Düzce Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mesude Özcan ile Belediye Başkan yardımcıları Ali Güney ve Kadir Badur da bugün art arda yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Ali Güney, istifasına yönelik yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: \"Başkan yardımcılığı görevimden 27 Ekim 2017 tarihi itibari ile ayrıldığımı bilgilerinize sunarım. Düzce Belediyesi\'nde görev aldığım 3 buçuk sene içinde, yasalar ve yönetmeliklere uygun bir yönetim anlayışı ile çalıştım. Severek ve her zaman gurur duyarak yaptığım işimden ayrılırken, görevim süresince çalıştığım iş arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki hayatımda Düzce’nin güzel hatıralarını her zaman anacağımı belirtmek isterim.\" Güney’in ardından Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Badur da yaptığı açıklamada istifasını duyurarak helallik istedi. Son olarak Mehmet Keleş’in İmar İşleri Müdürü olan teyzesinin kızı Mesude Özcan da istifa ettiğini duyurdu. Düzce Belediyesi’nde geçen ay da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz görevinden istifa etmişti.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Ortaokul öğrencisi \'bomba bulan drone\' tasarladı

Muş\'ta terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona davet edildi.

Yaşam hikayeleriyle topluma örnek olan vatandaşlar arasında yer alan 2071 Melikşah Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mert Delibalta, resepsiyona davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor. Mert Delibalta\'nın annesi Nermin Delibalta, oğlunun küçük yaşlardan itibaren bilime ve teknolojiye meraklı olduğunu belirterek, \"En son geçen yıl Şırnak\'ta düzenlenen operasyonlardan çok etkilendi. Özellikle yer altına döşenen el yapımını patlayıcılardan çok etkilendi. Ne yapabilirim diye düşünürken, \'anne ben bunu yapmak istiyorum\' dedi. Biz de elimizden gelen bütün maddi desteği verdik. Her şeyi kendisi araştırdı. Drone\'nin şasesini kendi çizdi, yapması gereken kodlamaları kendisi yaptı. Böyle bir şey ortaya çıktı. İnşallah ilerisi için ülkesine çok daha iyi işler yapar\" diye konuştu. Cumhuriyet resepsiyonuna davet edilmesinin kendilerini çok gururlandırdığını ifade eden Delibalta, \"Sayın Cumhurbaşkanımızı daveti bizleri çok onurlandırdı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz\" dedi.

EĞİTİMİNE TÜRKİYE TEKNOLOJİ VAKFI\'NDA DEVAM EDECEK

Mert\'in babası Selçuk Delibalta ise, \"Mert yapmış olduğu projeyle ilgili katıldığı İnönü Üniversitesi \'Robocot\' yarışmasında üçüncü olmuştu. Daha sonra Erciyes Üniversitesi\'nde yapılan yarışmada da birinciliği elde etti. Daha sonra Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mert\'e sahip çıktı. Kısmet olursa önümüzdeki dönemde Mert, Türkiye Teknoloji Vakfı\'nda eğitimine devam edecek\" dedi.

\"BOMBALI OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İSTEDİM\"

Terör olaylarından çok etkilendiğini belirten Mert Delibalta da, \"Haberlerde sürekli bomba patlatıldığını görüyordum. Ben de bunu önlemek için drone geliştirdim. Geliştirdiğim drone bombaları buluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mert\'in drone ile uğraşması

-Dronenun fünyeye ötmesi

-Fünyenin dronedan uzaklaştırılması

-Dronenun çakmağa ötmesi

-Drone ve Mert\'ten görüntü

-Mert\'in annesi

-Mert\'in babası

-Mert röportaj

-Toplu görüntü

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

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Fotoğraf Müzesi\'nde Dış Basında Cumhuriyet Sergisi



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi\'nde \'Dış Basında Cumhuriyet\'in 21\'inci Yılı ve Avrupa\' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesinde gerçekleştirilen sergiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, 24. Dönem Milletvekili İlhan Demiröz, ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medine Sivri, Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan, Bursa Gemlik\'ten Gelen Çarşamba grubu arkadaşları ile davetliler katıldı. Fransız Vanguard adlı dergide Türkiye üzerine yer alan makalelerin ve fotoğrafların yer aldığı sergi ile Avrupa\'nın Türkiye\'ye bakışı yer aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt sergide yaptığı konuşmasında, \"1944 yılında 20 yıllık taze Cumhuriyetin Avrupa\'da nasıl göründüğüne bakmak lazım. Avrupa savaşla uğraşırken, Türkiye aydınlanmanın ateşini yakmıştır. Türkiye ekonomisini belli bir nokrayagetirmiş 20 yılda. Biz şuanda 2017 yılında bunun farkında değiliz. Zannediyoruz ki \'ey Avrupa\' diyecek pozisyonda olalım. O nedenle bu farkındalığı ve ayrımı göstermemiz lazım. Ülkemizin geçirdiği aşamaları bilerek ve bildirerek 2017\'de politika yapmalıyız. Maalesef böyle değil şuanda. Bir tarafta savaş olurken, diğer tarafta \'yurtta barış, dünyada barış\' diyen sistemin hangi aşamaya geldiğini bu sergide göreceğiz\" dedi. Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan da \"Fotoğraf sanatı geçmişten geleceğe uzanan en önemli köprüdür. Geçmişi bilmeyen insan toplulukları, ne gününü yaşayabilir, ne de geleceğini planlayabilir. Türkiye\'nin içinde Türkiye\'nin insanları bizleri izledi. Bu konularda konuşmalar, konferanslar, eğitimler verildi. Bizim elimizde ki arşiv ise çok büyük bir ihtiyaçtır, dışarıdan insanlar Türkiye\'nin oluşumuna nasıl bakıyorlar? Türkiye\'yi kuran insanlara nasıl bakıyorlar? Bunları halkımıza, üniversite kenti olan şehrimizde ki insanlara bu tür etkinliklerle anlatılması gerekiyor\" diye konuştu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dil Karşılaştırmaları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medine Sivri\'nin de Fransızca olan dergi makalelerini Türkçeye çevirdiğini belirten Tanaçan serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Medine Sivri ise yaptığı konuşmasında, \"Karınca kararınca çorbada bizimde bir tuzumuz oldu ise ne mutlu bana. Atatürk\'e ve onun eserlerine sahip çıkmak bizim birincil vazifemiz. Onun için gönüllü olarak çalışmaya her zaman hazırım. Osman Bey arşivleri biriktirerek Atatürk\'ün mirasına çok güzel bir şekilde sahip çıkmış. Geçmişle gelecek arasında yaşananları gelecek kuşaklara aktarabilmek, güzellikleri fark ettirebilmek ve geleceği planlamak bu tür müzeler ile olacaktır. Bu nedenle müzeciliği, arşivciliği ve fotoğraf sanatını önemsiyorum\" dedi. Konuşmaların ardından, ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medine Sivri ve Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan\'a plaket takdim edildi. Plaket törenin ardından konuklar sergiyi gezdi.

Görüntü dökümü:

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un konuşması,

-Osman Tanaçan\'ın konuşması,

-Prof.Dr.Medine Sivri\'nin konuşması,

-Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un Tanaçan ve Sivri\'ye plaket vermesi,

-Serginin gezilmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı



BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İnegöl Kuyumcular Çarşısı\'ndaki bir kuyumcuya gelen 3\'ü kadın, 5 kişi çantalarındaki altınları bozdurmak istediklerini söyledi. Kuyumcu altınları tartarken sahte olduklarını anlayınca durumu polise bildirdi. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine ilçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, bölgede devriye gezerken şüphelilerin bulunduğu aracı, Mimar Sinan Bulvarı\'nda durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler içinde sahte altınların bulunduğu çantayı Ahmet Türkel Çevreyolu\'nda atarak hızla uzaklaştı. Şühpelilerin bulunduğu otomobil kaldırıma çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan araç sürücüsü Nurullah Ü. (35) ile Reşat I. (30) , Medine Ü. (35), Nasiha I. (26) ve Fikriye I. (54), polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen şüphelilerden Nurullah Ü., Medine Ü. ve Reşat I. tutuklanırken, Fikriye I. ve Nasiha I. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İnegöl,(BURSA),(DHA)

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Anadolu Üniversitesi\'nde \'Arboretum\' açıldı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi\'nde 92 farklı bitki ve ağaç türlerinin yer aldığı Arboretum (Agaç Parkı) açıldı.

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü\'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda 92 farklı bitki ve ağaç türünün yer aldığı Arboretum, düzenlenen tanıtım yürüyüşü ile açıldı. Açılışa vali yardımcıları Aslan Avşarbey, Ali Muhittin Varol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan ile öğretim üyeleri katıldı. Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, 5-10 yıl içerisinde Arboretum içerisine dünyadaki bütün bölgeleri temsil eden ağaç ve bitkileri getirmeyi planladıklarını söyledi. Gündoğan şöyle konuştu: \"Buraya yaklaşık 3 yıl emek verdik. Öğrenci ve akademisyenlerin yararlanması için bir bahçeye dönüşmesini istedik. Burada 92 odunsu bitki ve ağaç var. Önümüzdeki dönemde Türkiye\'den ve dünyadan çeşitli türleri de dikeceğiz. Temelde üç tane amacımız vardı. Birincisi öğrencilerin ve akademisyenlerin bilimsel amaçlı kullanımına açmaktı. İkinci amacımız sadece kendi öğrencilerimizin değil diğer öğrencilerinde biyoloji derslerine faydalı olacağını düşündük. Üçüncü amacımızda doğaya karşı bir farkındalık oluşturmaktı. Burası daha önce kapalı bir alandı. Şimdi gezinti alanı haline getirdik ama tabi ki burası bir piknik alanı değil. 5-10 yıl içerisinde dünyadaki bütün bölgeleri temsil eden ağaçların, bitkilerin bulunduğu bir alan olacaktır.\" Arboretum gezisi sırasında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri de değişik kıyafetler giyerek drama gösterileriyle gezilen bölgeni tanıtımını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Anadolu Üniversitesi\'nin dışından,

-Rektör ve beraberindekilerin parkı gezmeleri,

-Öğrencilerin gezilen yerleri drama gösterisiyle anlatmaları,

-Rektör Prof.Dr.Naci Gündoğan\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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